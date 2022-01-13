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четверг, 13 января 2022 года   

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Здоровье

Covid-19: Берн сокращает длительность изоляции и карантина

Заррина Салимова, Берн

Федеральный совет предлагает также продлить до конца марта действующие сейчас ограничения, а также сократить срок действия «санитарных паспортов» до 270 дней.

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Образование и наука

Овощи и фрукты в съедобной упаковке

Лейла Бабаева, Санкт-Галлен

Возможно, в будущем пластиковые упаковки заменит новинка, разработанная экспертами Федеральной лаборатории материаловедения (Empa) и сети супермаркетов Lidl Suisse. Ученые создали покрытие из целлюлозы на основе фруктово-овощных выжимок.

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