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среда, 9 июня 2021 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Когда и где будут доступны Covid-сертификаты?

Заррина Салимова, Берн

Дата введения документов может варьироваться от кантона к кантону, а процедура их получения будет зависеть от того, что именно подтверждает свидетельство – вакцинацию против Covid-19, вылеченную инфекцию или отрицательный результат теста.

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Швейцарский стиль

Часы Octa F.P. Journe: в поисках вечного механизма

Надежда Сикорская, Женева

Выпустив несколько моделей в единственном экземпляре или ограниченными сериями, в 2001 году женевский часовщик Франсуа-Поль Журн задумал и запустил в производство серию часов, совершенство автоматического калибра которой, названного Octa, позволило ей занять прочное место в мире, где все находится в постоянном движении. С тех пор прошло двадцать лет.

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