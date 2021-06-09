Швейцарский стиль Часы Octa F.P. Journe: в поисках вечного механизма Надежда Сикорская, Женева Выпустив несколько моделей в единственном экземпляре или ограниченными сериями, в 2001 году женевский часовщик Франсуа-Поль Журн задумал и запустил в производство серию часов, совершенство автоматического калибра которой, названного Octa, позволило ей занять прочное место в мире, где все находится в постоянном движении. С тех пор прошло двадцать лет. подробнее