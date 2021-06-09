Главное на сегодня.
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Здоровье
Когда и где будут доступны Covid-сертификаты?Заррина Салимова, Берн
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Дата введения документов может варьироваться от кантона к кантону, а процедура их получения будет зависеть от того, что именно подтверждает свидетельство – вакцинацию против Covid-19, вылеченную инфекцию или отрицательный результат теста.
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Швейцарский стиль
Часы Octa F.P. Journe: в поисках вечного механизмаНадежда Сикорская, Женева
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Выпустив несколько моделей в единственном экземпляре или ограниченными сериями, в 2001 году женевский часовщик Франсуа-Поль Журн задумал и запустил в производство серию часов, совершенство автоматического калибра которой, названного Octa, позволило ей занять прочное место в мире, где все находится в постоянном движении. С тех пор прошло двадцать лет.
Как получить Covid-сертификат?Сертификаты будут выдаваться в бумажном и электронном виде, а проверить их можно будет без передачи или хранения персональных данных.
Кто приедет на Montreux Jazz Festival?В 55-м выпуске фестиваля примут участие музыканты из 16 стран, при этом швейцарские исполнители составляют треть программы. Продажа билетов на концерты стартует 8 июня.
«Папина дочка»Выставка в замке Морж посвящена родившейся в его стенах 600 лет назад Маргарите Савойской.
Швейцария-ЕС: что дальше?Федеральный совет пришел к выводу, что между Швейцарией и ЕС остаются существенные разногласия по ключевым пунктам рамочного соглашения. Берн решил не подписывать соглашение, поставив тем самым точку в переговорах, которые длились семь лет.
Covid-19: значительные изменения с понедельникаМеры борьбы с коронавирусом будут ослаблены в Швейцарии с 31 мая. Федеральный совет принял решение о более масштабном этапе послаблений, чем планировалось изначально. Это касается, в частности, публичных мероприятий, частных встреч и ресторанов.
Как получить Covid-сертификат?Сертификаты будут выдаваться в бумажном и электронном виде, а проверить их можно будет без передачи или хранения персональных данных.