Швейцарии нечего бояться с точки зрения перерывов в поставках продовольствия во время коронакризиса. Однако, если транспортная система выйдет из строя из-за перекрытых дорог или по другим причинам, то небольшие населенные пункты могут быстро оказаться без поставок – максимум на несколько дней. В связи с этим власти рекомендуют делать домашние запасы продуктов питания примерно на неделю.