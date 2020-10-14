Главное на сегодня.
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Здоровье
Хроника Covid-19 в ШвейцарииЗаррина Салимова, Берн
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Актуальная статистика, новые тесты Roche, побочные эффекты ношения масок, коронавирус в Ватикане – мы продолжаем информировать вас о развитии эпидемии в Швейцарии.
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Экономика
Не так страшен экономический чёрт?По материалам SECO, Берн
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По оценке Экспертной группы Швейцарской Конфедерации, итог 2020 года в целом может оказаться не таким ужасным, как опасались специалисты еще пару месяцев назад. Но ситуация остается нестабильной.
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Культура
Титёф возвращается с новым «зизи»Надежда Сикорская, Женева
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Сегодня на прилавках книжных магазинов Швейцарии появится обновленный вариант культового национального комикса, не теряющего популярности с 2001 года.
Covid-19: более 1000 новых случаев два дня подрядКоличество ежедневно регистрируемых инфекций в Швейцарии продолжает увеличиваться: в среду и четверг власти впервые с начала апреля зафиксировали более тысячи инфекций за сутки.
Covid-19: остановить рост числа зараженийВ ходе состоявшегося в пятницу брифинга представители федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) проинформировали общественность об эпидемиологической ситуации в Швейцарии, а также представили новую информационную кампанию, направленную на борьбу с увеличением ежедневно регистрируемых инфекций.
Covid-19: швейцарские школьники на карантинеИз-за пандемии Covid-19 сотни швейцарских учеников периодически должны соблюдать карантин. Как такие случаи квалифицируют кантональные власти и какие меры принимаются, чтобы ученики не отстали от учебной программы?
Самый романтический музей ЖеневыМузей керамики и стекла с романтическим названием «Ариана» уединенно расположился на лужайке одноименного парка в самом близком соседстве с Европейской штаб-квартирой ООН.
Covid-19: остановить рост числа зараженийВ ходе состоявшегося в пятницу брифинга представители федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) проинформировали общественность об эпидемиологической ситуации в Швейцарии, а также представили новую информационную кампанию, направленную на борьбу с увеличением ежедневно регистрируемых инфекций.
Хроника Covid-19 в ШвейцарииАктуальная статистика, новые тесты Roche, побочные эффекты ношения масок, коронавирус в Ватикане – мы продолжаем информировать вас о развитии эпидемии в Швейцарии.