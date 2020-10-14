Экономика Не так страшен экономический чёрт? По материалам SECO, Берн По оценке Экспертной группы Швейцарской Конфедерации, итог 2020 года в целом может оказаться не таким ужасным, как опасались специалисты еще пару месяцев назад. Но ситуация остается нестабильной. подробнее