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четверг, 17 сентября 2020 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Covid-19: больше 500 случаев за сутки

Заррина Салимова, Берн

По подсчетам телеканала RTS, за последние 14 дней в Швейцарии превышена отметка в 60 случаев заболевания Covid-19 на 100 000 жителей. Другими словами, по определению самих же швейцарских властей, Конфедерацию можно отнести к «территориям с высоким риском заражения новым коронавирусом».

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Жизнь в Швейцарии

Лучшие работодатели Швейцарии 2020 года

Лейла Бабаева, Женева-Берн-Лозанна

Предлагаем вниманию читателей рейтинги компаний Конфедерации, создавших наилучшие условия труда для своих сотрудников.

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Культура

Музыкальный букет от Оркестра Романдской Швейцарии

Надежда Сикорская, Женева-Лозанна

В программе предстоящего концерта швейцарский оркестр, британский дирижер и португальская пианистка исполнят произведения французского, польского и финского композиторов.

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среда, 30 сентября 2020 года
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Права пассажиров будут лучше защищены

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