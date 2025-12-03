Триумф Фаберже!

Срочно в номер

"Зимнее яйцо", созданное мастером дома Фаберже Алмой Терезией Пихль в 1913 году, о котором Наша Газета подробно рассказала, было продано на аукционе Christie's за £22,895,000! Снесла кому-то курочка яичко к Рождеству... 

Прорыв в борьбе с железодефицитом?

Исследователи ETHZ разработали новую форму железосодержащих добавок, которые усваиваются почти в два раза лучше по сравнению со стандартными препаратами.

Жорж Нива: Исповедь русофила, от Сталинграда до Ирпени

12 ноября 2025 года почетный профессор Женевского университета, хорошо известный читателям Нашей Газеты, выступил на Русском кружке с докладом, приуроченным к собственному 90-летию. Речь шла не о подведении итогов, а лишь об осмыслении происходящего в контексте богатой событиями и встречами жизни выдающегося слависта. Для тех, кто не смог лично послушать профессора Нива, предлагаем краткое содержание выступления.