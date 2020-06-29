Главное на сегодня.
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Здоровье
Covid-19: печальные рекорды пандемииЗаррина Салимова, Берн
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В мире Covid-19 заболели уже более 10 млн человек, а число жертв превысило отметку в полмиллиона. В Швейцарии на прошлой неделе был зарегистрирован рост числа новых случаев заражения. Риск возникновения второй волны эпидемии, по оценкам экспертов, стал реальным.
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Культура
Бродский-Серебренников: два суда, одно стихотворение© Жорж Нива (перевод © Н. Сикорской), Женева
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Известный французский славист, почетный профессор Женевского университета Жорж Нива откликнулся на процесс, завершившийся на прошлой неделе в Мещанском суде Москвы еще до того, как приговор стал «условным».
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Экономика
Как меняются привычки швейцарских туристов?Лейла Бабаева, Грюйер-Фрибург-Делемон
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На фоне пандемии Covid-19 многие жители Конфедерации берут в аренду автодома. Проблема в том, что в Швейцарии не всегда легко найти парковку для таких машин, однако ситуация постепенно меняется.
Covid-19: работники из третьих стран снова могут въехать в ШвейцариюС 6 июля 2020 года Федеральный совет снимает связанные с коронавирусом ограничения для работников из третьих стран. Кроме того, кантоны в соответствии с обычными критериями вновь начнут рассматривать ходатайства от неработающих граждан третьих стран, например, от пенсионеров.
Правительство Конфедерации против радикального ограничения иммиграцииПринятие народом инициативы Народной партии Швейцарии «за умеренную иммиграцию» будет иметь серьезные последствия для национальной экономики, считает министр юстиции Карин Келлер-Суттер.
Covid-19: печальные рекорды пандемииВ мире Covid-19 заболели уже более 10 млн человек, а число жертв превысило отметку в полмиллиона. В Швейцарии на прошлой неделе был зарегистрирован рост числа новых случаев заражения. Риск возникновения второй волны эпидемии, по оценкам экспертов, стал реальным.
Счастье вместо мишленовской звездыЗнаменитый шеф-повар Дидье де Куртен сообщил о своем намерении закрыть главный ресторан в отеле Terminus (Сьерр) в конце этого года. Новость произвела эффект разорвавшейся бомбы в гастрономических кругах Швейцарии. Что подтолкнуло валезанца к такому решению?
Covid-19: работники из третьих стран снова могут въехать в ШвейцариюС 6 июля 2020 года Федеральный совет снимает связанные с коронавирусом ограничения для работников из третьих стран. Кроме того, кантоны в соответствии с обычными критериями вновь начнут рассматривать ходатайства от неработающих граждан третьих стран, например, от пенсионеров.
UBS обвинили за инвестиции в китайскую компаниюМеждународная неправительственная организация Общество защиты уязвимых народов (GfbV) обвиняет крупнейший банк Швейцарии в том, что он вкладывает средства в фирму Hikvision, поставщика видеокамер и подобного оборудования. Среди прочего, услугами компании пользуются власти Китая для наблюдения за уйгурами – мусульманами тюркского происхождения.