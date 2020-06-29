Подписка на е-рассылку Печатное издание

вторник, 30 июня 2020 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Covid-19: печальные рекорды пандемии

Заррина Салимова, Берн

В мире Covid-19 заболели уже более 10 млн человек, а число жертв превысило отметку в полмиллиона. В Швейцарии на прошлой неделе был зарегистрирован рост числа новых случаев заражения. Риск возникновения второй волны эпидемии, по оценкам экспертов, стал реальным.

подробнее

Культура

Бродский-Серебренников: два суда, одно стихотворение

© Жорж Нива (перевод © Н. Сикорской), Женева

Известный французский славист, почетный профессор Женевского университета Жорж Нива откликнулся на процесс, завершившийся на прошлой неделе в Мещанском суде Москвы еще до того, как приговор стал «условным».

подробнее
Экономика

Как меняются привычки швейцарских туристов?

Лейла Бабаева, Грюйер-Фрибург-Делемон

На фоне пандемии Covid-19 многие жители Конфедерации берут в аренду автодома. Проблема в том, что в Швейцарии не всегда легко найти парковку для таких машин, однако ситуация постепенно меняется.

подробнее

 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.06
CHF-EUR 0.94
CHF-RUB 73.9
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: работники из третьих стран снова могут въехать в Швейцарию

 С 6 июля 2020 года Федеральный совет снимает связанные с коронавирусом ограничения для работников из третьих стран. Кроме того, кантоны в соответствии с обычными критериями вновь начнут рассматривать ходатайства от неработающих граждан третьих стран, например, от пенсионеров.

Всего просмотров: 1,348

Правительство Конфедерации против радикального ограничения иммиграции

 Принятие народом инициативы Народной партии Швейцарии «за умеренную иммиграцию» будет иметь серьезные последствия для национальной экономики, считает министр юстиции Карин Келлер-Суттер.

Всего просмотров: 985

Covid-19: печальные рекорды пандемии

 В мире Covid-19 заболели уже более 10 млн человек, а число жертв превысило отметку в полмиллиона. В Швейцарии на прошлой неделе был зарегистрирован рост числа новых случаев заражения. Риск возникновения второй волны эпидемии, по оценкам экспертов, стал реальным.

Всего просмотров: 932
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Счастье вместо мишленовской звезды

 Знаменитый шеф-повар Дидье де Куртен сообщил о своем намерении закрыть главный ресторан в отеле Terminus (Сьерр) в конце этого года. Новость произвела эффект разорвавшейся бомбы в гастрономических кругах Швейцарии. Что подтолкнуло валезанца к такому решению?

Всего просмотров: 711

Covid-19: работники из третьих стран снова могут въехать в Швейцарию

 С 6 июля 2020 года Федеральный совет снимает связанные с коронавирусом ограничения для работников из третьих стран. Кроме того, кантоны в соответствии с обычными критериями вновь начнут рассматривать ходатайства от неработающих граждан третьих стран, например, от пенсионеров.

Всего просмотров: 1,348

UBS обвинили за инвестиции в китайскую компанию

 Международная неправительственная организация Общество защиты уязвимых народов (GfbV) обвиняет крупнейший банк Швейцарии в том, что он вкладывает средства в фирму Hikvision, поставщика видеокамер и подобного оборудования. Среди прочего, услугами компании пользуются власти Китая для наблюдения за уйгурами – мусульманами тюркского происхождения.

Всего просмотров: 502
© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top