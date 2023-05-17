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среда, 17 мая 2023 года   

Умные брюки для бега |Pantalon de jogging intelligent

Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 17. 05. 2023.

Фото: Jozsef Hocza, Unsplash

Швейцарские исследователи разработали текстильные датчики, способные предотвращать спортивные травмы.

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Des chercheurs suisses ont développé des capteurs textiles capables de prévenir les blessures sportives.

Если во Франции или Италии моду создают дизайнеры, то в Швейцарии модные новинки часто появляются не в ателье, а в научных лабораториях. Одним из последних примеров может служить новейшая разработка ученых Федеральной политехнической школы Цюриха (ETHZ), работающих под руководством профессора мобильных технологий в области здравоохранения Карло Менона.

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