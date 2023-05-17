Умные брюки для бега |Pantalon de jogging intelligent

Если во Франции или Италии моду создают дизайнеры, то в Швейцарии модные новинки часто появляются не в ателье, а в научных лабораториях. Одним из последних примеров может служить новейшая разработка ученых Федеральной политехнической школы Цюриха (ETHZ), работающих под руководством профессора мобильных технологий в области здравоохранения Карло Менона.