Язык культуры не нуждается в переводе. Эта аксиома применима и к такой неотъемлемой культурной составляющей, как мода. Рассказать об украинской моде и культуре, отблагодарить Швейцарию за прием украинских беженцев и собрать средства на помощь нуждающимся – такие благородные цели ставят перед собой организаторы Ukrainian Fashion Day.

Инициатором проекта стала Анастасия Ющенко, избравшая для презентации украинской моды любопытную трехвекторную перспективу. «Наше прошлое – это исторические национальные костюмы, настоящее – это современная одежда, а будущее – это детские коллекции. Вот такой символизм у этого мероприятия», - поделилась Анастасия в беседе с корреспондентом Нашей Газеты. «Это прекрасная возможность представить Украину через универсальный язык моды. Я присоединилась к инициативе, потому что эта тема мне близка», - добавила соорганизатор Ukrainian Fashion Day Виктория Викторова. Постепенно идея привлекла около двух сотен женщин-волонтеров, которые были вынуждены покинуть Украину из-за войны. На протяжении трех месяцев они вкладывали свое время, силы и частичку души в то, чтобы все задуманное состоялось.

День украинской моды пройдет в историческом здании одной из старейших цюрихский гильдий Zunfthaus zur Meisen. Гостями этого особняка в стиле рококо были король Швеции Густав, Уинстон Черчилль, Елизавета II и Джимми Картер.

Модная программа вечера состоит из трех частей, символизирующих прошлое, настоящее и будущее. Мероприятие откроется показом аутентичных украинских национальных костюмов, свойственных разным регионам страны, например, Закарпатью или Полесью. Найти эти уникальные экземпляры удалось в частном собрании американского коллекционера украинского происхождения Натальи Стургилл, которая собирает одежду вместе с этнологами на протяжении уже более десяти лет.

После этого будут продемонстрированы коллекции современных украинских брендов, таких как Oksana Karavanska, Selera, Devohome, 1991, ANO.WFT, Khrystyna Rachytska, YS by Yanis Stepanenko, L.Sokol, LxBrend, By Sola и Elsa Fairy Dresses. Многие дизайнеры специализируются на экологичном производстве и имеют запатентованные технологии создания тканей.

«Текстильная промышленность в Украине в последние годы, особенно после 2014-го, вышла на очень хороший уровень. В Украине отшиваются, например, зарубежные бренды. Кроме того, украинские дизайнеры зарекомендовали себя в мире – их одежду носят многие звезды. Сейчас промышленность останавливается или переводится на военные нужды. Конечно, дизайнерам, которые работают на узкую аудиторию, стало сложно. Мы хотим их поддержать, познакомить с их творчеством, показать уровень и качество их коллекций», - рассказала стилист показов Юлия Дуганова.

Уникальность этих коллекций состоит в том, что они были созданы во время войны. «Дизайнеры вынуждены работать практически в подвалах и бомбоубежищах – под сигналы тревоги и при свечах. Иногда случаются взрывы и “прилеты”. Несмотря на эти тяжелейшие условия, дизайнеры не закрывают свои ателье, сохраняют рабочие места и делают прекрасную одежду высочайшего качества, поддерживая тем самым экономику страны», - пояснила Виктория Викторова.

Наконец, в третьей части программы будут представлены воплощающие будущее детские коллекции.

После модных показов гости смогут принять участие в благотворительном аукционе. Среди лотов – мяч с подписью футболиста и национальной легенды Украины Андрея Шевченко; символизирующее солидарность Швейцарии и Украины и изготовленное в единственном экземпляре ювелирное изделие украинской марки Kochut; часы из лимитированной серии Mathey Tissot с украинским флагом на циферблате; ужин с шеф-поваром Евгением Клопотенко, благодаря усилиям которого традиция приготовления борща была внесена ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия, срочно нуждающегося в охране; написанные художниками исключительно для аукциона картины и многое другое.

Один из самых сильных с эмоциональной точки зрения лотов – это чашка, найденная на обломках разрушенного дома в Киевской области. Семья, которой принадлежит эта чашка, пережила войну дважды: в 2014-м в Луганске и в 2022 году в Гостомеле. Даже после массированного обстрела на чашке, ставшей символом надежды и несгибаемого характера украинского народа, не появилось ни единой трещины. Первая леди Украины Елена Зеленская была впечатлена этой историей и оставила на дне кружки свой автограф.

Основная часть собранных в ходе Ukrainian Fashion Day средств будут перечислена официальной украинской фандрайзинговой платформе United24, запущенной по инициативе президента Владимира Зеленского. Часть средств поступит на счет общественной организации «Світ Незламних», занимающейся психологической реабилитацией тех, кто вернулся с фронта, и их семей. Кроме того, пожертвования будут переданы на поддержку воспитанников детского дома в Черновцах «Мiсто добра». Что касается суммы, которая будет выручена за продажу чашки с автографом Елены Зеленской, то эти деньги пойдут семье, которая поделилась единственной оставшейся у них вещью.

От редакции: Ukrainian Fashion Day состоится 28 февраля по адресу: Zunfthaus zur Meisen, Münsterhof 20, 8001 Zürich. Начало в 16:00. Вход - 200 франков.