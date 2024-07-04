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четверг, 4 июля 2024 года   

Швейцарский суд решит судьбу часов Джона Леннона |Le Tribunal fédéral suisse décidera du sort de la montre de John Lennon

Автор: , Женева, .

Джон Леннон и Йоко Оно, сфотографированные Джеком Митчеллом для газеты New York Times, 2 ноября 1980 года. Пять недель спустя музыкант был смертельно ранен. Фото: Wikimedia Commons

Пропавшие часы музыканта были обнаружены в Женеве и стали предметом судебных разбирательств между Йоко Оно и неким коллекционером.

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La montre disparue du musicien a été découverte à Genève et fait l’objet d’une procédure judiciaire entre Yoko Ono et un collectionneur.

Часы Patek Philippe 2499 вошли в историю не только благодаря мастерству их исполнения, но также потому, что их носил сам Джон Леннон. С 1952 по 1985 годы было выпущено всего 349 экземпляров этой модели, которая считается чудом часовой механики: хронограф с вечным календарем оставался непревзойденным в техническом плане до середины 80-х годов. В октябре 1980 года Йоко Оно подарила эти часы Джону Леннону на 40-летие. Она приобрела их за 25 000 долларов в бутике Tiffany на Пятой авеню в Нью-Йорке. Два месяца спустя музыкант был убит.

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Джон Леннон
швейцарские часы
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