Швейцарский суд решит судьбу часов Джона Леннона |Le Tribunal fédéral suisse décidera du sort de la montre de John Lennon

Часы Patek Philippe 2499 вошли в историю не только благодаря мастерству их исполнения, но также потому, что их носил сам Джон Леннон. С 1952 по 1985 годы было выпущено всего 349 экземпляров этой модели, которая считается чудом часовой механики: хронограф с вечным календарем оставался непревзойденным в техническом плане до середины 80-х годов. В октябре 1980 года Йоко Оно подарила эти часы Джону Леннону на 40-летие. Она приобрела их за 25 000 долларов в бутике Tiffany на Пятой авеню в Нью-Йорке. Два месяца спустя музыкант был убит.