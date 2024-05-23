Швейцарский нож без ножа |Un couteau suisse sans lame

Далеко не все авиакомпании разрешают проносить на борт даже такой маленький ножик-брелок. Фото: Nashagazeta.ch

Замечали ли вы, что мы живем в эпоху, в которой правит предлог «без»? Бургеры без мяса, вино без алкоголя, кофе без кофеина, кола без сахара, молоко без лактозы, хлеб без, прости господи, глютена, автомобили без бензина… Этот список (без)условно важных изобретений скоро пополнит швейцарский карманный нож без ножа.