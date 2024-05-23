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четверг, 23 мая 2024 года   

Швейцарский нож без ножа |Un couteau suisse sans lame

Автор: , Берн, .

Далеко не все авиакомпании разрешают проносить на борт даже такой маленький ножик-брелок. Фото: Nashagazeta.ch

Почему производитель традиционных складных ножей Victorinox разрабатывает модель без лезвий?

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Pourquoi le fabricant de couteaux de poche traditionnels Victorinox développe-t-il un modèle sans lame?

Замечали ли вы, что мы живем в эпоху, в которой правит предлог «без»? Бургеры без мяса, вино без алкоголя, кофе без кофеина, кола без сахара, молоко без лактозы, хлеб без, прости господи, глютена, автомобили без бензина… Этот список (без)условно важных изобретений скоро пополнит швейцарский карманный нож без ножа.

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Victorinox
швейцарский армейский нож
швейцарский нож
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