Автор: Заррина Салимова, Берн, 23.05.2024.
Почему производитель традиционных складных ножей Victorinox разрабатывает модель без лезвий?|
Pourquoi le fabricant de couteaux de poche traditionnels Victorinox développe-t-il un modèle sans lame?
Замечали ли вы, что мы живем в эпоху, в которой правит предлог «без»? Бургеры без мяса, вино без алкоголя, кофе без кофеина, кола без сахара, молоко без лактозы, хлеб без, прости господи, глютена, автомобили без бензина… Этот список (без)условно важных изобретений скоро пополнит швейцарский карманный нож без ножа.
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