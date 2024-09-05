Автор: Заррина Салимова, Женева, 05.09.2024.
В Geneva Watch Days приняли участие два российских часовых бренда, один из которых даже претендует на мировой рекорд.|
Deux marques horlogères russes ont participé aux Geneva Watch Days, l’une d’entre elles pouvant même revendiquer un record.
Наши постоянные читатели знают, что санкции запрещают продажу и экспорт предметов роскоши в Россию. Ограничения распространяются, среди прочего, на швейцарские часы стоимостью более 300 франков. Однако люксовые часы все-таки продолжают попадать на российский рынок, например, через Турцию (о том, как это происходит, мы рассказывали здесь). Оказалось, что процесс этот в каком-то смысле двусторонний, что стало заметно на завершившихся недавно Geneva Watch Days.
Базель примет «Евровидение-2025»Крупнейший в мире песенный конкурс пройдет в городе на Рейне с 13 по 17 мая будущего года. Занимайте места!
Швейцарский след Павла ДуроваРазбирательства в отношении основателя мессенджера Telegram ведутся не только во Франции, но и в Швейцарии.
Швейцарские «Сети»7 и 8 сентября в Швейцарии в 31-й раз пройдут Дни европейского наследия. Популярная акция, объединяющая около 400 мероприятий во всех уголках страны, посвящена сетям: не социальным, не виртуальным, а физическим, тем, которые действительно нас соединяют.
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
Хруст судьбыСегодня в книжные магазины Швейцарии и Франции поступит книга Елены Чижовой «Повелитель вещей», французский перевод которой подготовило лозаннское издательство Editions Noir sur Blanc.
Добавить комментарий