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четверг, 5 сентября 2024 года   

Российские часовщики привлекли к себе внимание в Женеве |Des horlogers russes ont attiré l'attention à Genève

Автор: , Женева, .

Фото: Konstantin Chaykin

В Geneva Watch Days приняли участие два российских часовых бренда, один из которых даже претендует на мировой рекорд.

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Deux marques horlogères russes ont participé aux Geneva Watch Days, l’une d’entre elles pouvant même revendiquer un record.

Наши постоянные читатели знают, что санкции запрещают продажу и экспорт предметов роскоши в Россию. Ограничения распространяются, среди прочего, на швейцарские часы стоимостью более 300 франков. Однако люксовые часы все-таки продолжают попадать на российский рынок, например, через Турцию (о том, как это происходит, мы рассказывали здесь). Оказалось, что процесс этот в каком-то смысле двусторонний, что стало заметно на завершившихся недавно Geneva Watch Days.

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geneva watch days
часовое искусство
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