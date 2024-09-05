Российские часовщики привлекли к себе внимание в Женеве |Des horlogers russes ont attiré l'attention à Genève

Наши постоянные читатели знают, что санкции запрещают продажу и экспорт предметов роскоши в Россию. Ограничения распространяются, среди прочего, на швейцарские часы стоимостью более 300 франков. Однако люксовые часы все-таки продолжают попадать на российский рынок, например, через Турцию (о том, как это происходит, мы рассказывали здесь). Оказалось, что процесс этот в каком-то смысле двусторонний, что стало заметно на завершившихся недавно Geneva Watch Days.