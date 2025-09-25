Самый романтический музей Женевы, об истории которого Наша Газета уже подробно рассказывала, решил посвятить выставку … пуговицам. Название «Tender Buttons» (англ.: «Нежные пуговицы») отсылает к сборнику стихов Гертруды Стайн, в котором она экспериментировала с языковыми формами, применив модернистский подход к описанию повседневных предметов и используя короткие слова – маленькие языковые единицы, «размером» с пуговицу. Книга вышла в мае 1914 года в Нью-Йорке и с тех пор много раз переиздавалась и переводилась. Одни критики называли этой словесный эксперимент «шедевром вербального кубизма» и эстетической революцией, другие – провалом, бредом и намеренной мистификацией. Пуритан возмущал и очевидный намек в названии на женские соски. В любом случае, книга вошла в историю литературы как попытка запечатлеть в словах реалистичную природу объекта – представив его без коннотаций, отстранившись от типичного представления о нем и раскрыв его с разных точек зрения.

Вдохновившись «хулиганской» книгой Гертруды Штайн, Музей Ариана решил использовать междисциплинарный и многогранный подход в работе над выставкой, подготовленной при поддержке расположенного в Ивердон-ле-Бене Швейцарского музея моды. На выставке представлены более трехсот пуговиц – от XVIII века до наших дней, включая уникальные экспонаты из Музея пуговиц в Эстевенане, исторические экземпляры из парижских музеев и частных коллекций. Учитывая тот факт, что Музей Ариана славится своей коллекцией стекла и керамики, фокус сделан именно на керамических и стеклянных пуговицах, размещенных не изолированно, а в своеобразном диалоге с произведениями из собрания музея.

© Boris Dunand, Musée Ariana

До XVI века наиболее распространенным способом застегивания одежды в Европе была шнуровка. Пуговицы же, появившиеся еще в XIII веке, долгое время оставались украшением, доступным для избранных: дорогие штучные пуговицы из драгоценных материалов служили знаком социального отличия для аристократов. А вот гуманисты и проповедники считали пуговицы излишеством, противоречащим христианским ценностям.

Золотой век пуговиц, прежде всего, мужских, наступил в конце XVIII века: затейливые экземпляры были украшены ребусами и миниатюрными картинами с изображениями природы или историческими сценами.

Постепенно пуговицы вошли в обиход и стали настолько незаменимыми, что в XIX веке изготовление петельки для них входило в программу обучения рукоделию для девочек. Примечательно, что витрины выставки оформлены в стиле крытых торговых пассажей XIX века, когда индустриальное производство пуговиц из стекла и фарфора переживало бум.

© Boris Dunand, Musée Ariana

Мода на пуговицы иногда объяснялась чисто геополитическими причинами. Так, две мировые войны привели к нехватки металла и кожи, обычно используемых в производстве пуговиц, что породило моду на большие керамические пуговицы. В Швейцарии эта тенденция развивалась благодаря дизайнеру Жаклин Мерсье-Мермод. В 1940 году она открыла студию художественной керамики в Сент-Круа, специализирующуюся на производстве пуговиц, пряжек, зажимов и брошей, которые она продавала парижским ателье высокой моды и шляпникам по всей Швейцарии.

Интересна и история Люси Ри, которая в 1938 году вместе со своим мужем Хансом покинула родную Вену, спасаясь от преследований евреев. Она нашла убежище в Лондоне, где вскоре основала студию: с помощью архитектора Эрнста Фрейда, сына Зигмунда Фрейда, она обустроила свою мастерскую и начала разрабатывать формованные керамические пуговицы. В качестве сотрудников она часто привлекала представителей еврейской эмигрантской общины. Пуговицы Люси Ри заказывались галантерейными отделами крупных универмагов и кутюрье. Этот бизнес был для нее скорее способом выжить в новой стране, и после войны она возобновила занятие гончарным делом, став одним из самых значительных художников-керамистов в Великобритании. К пуговицам она ненадолго вернулась в 1980-х годах, когда познакомилась с японским дизайнером Иссеем Мияке, который использовал пуговицы художницы в своей коллекции осень/зима 1989 года.

Набор пуговиц. Люси Ри (1902–1995), керамика. Коллекция Музея Ариана, Женева, © Boris Dunand, Musée Ariana

Сюрреалистичные пуговицы на одежде дизайнера Эльзы Скиапарелли, созданные различными художниками фантазийные пуговицы с мотивами флоры и фауны, особые пуговицы для спортивной одежды, пуговицы как средство передачи политических посланий, миниатюрные японские пуговицы, предназначенные специально для европейского рынка, который захлестнула волна японизма, – выставка охватывает самые разные аспекты и позволяет понять, насколько огромен и многогранен мир маленьких пуговиц.

К слову, знали ли вы, почему традиционно у мужчин пуговицы на одежде находятся справа, а у женщин – слева? У мужчин это объясняется средневековыми традициями ношения меча на левой стороне. Что касается женщин, то расположение пуговиц слева позволяло служанкам, помогавшим дамам облачаться в пышные платья, быстрее и проще застегнуть одежду.