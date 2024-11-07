Марина, нашу первую беседу, состоявшуюся в 2018 году, мы закончили на обсуждении Ваших мечтаний. На тот момент это были возможность поучаствовать в театральных постановках и заняться ювелирным дизайном, а также преподавать. Прошло шесть лет. Что Вы считаете уже достигнутым?

Что касается театра, то я себе его сама устроила – им стал мой бренд, который я назвала «Варварой» и который будет включать намного больше, чем ювелирные изделия, хотя началось все именно с них.

Что стоит за названием бренда Varvara Collection и какими критериями Вы руководствовались при его выборе?

Придумать название оказалось делом очень сложным. Хотелось, конечно, чего-то неординарного, я перебрала массу вариантов, и в итоге остановилась на имени моей бабушки – что устроило всех членов моей большой и очень дружной семьи. Таким образом удалось и почтить ее память, и сохранить русский след – все попытки перехода на «Барбару» я пресекаю. Моя тбилисская бабушка была простой, любящей, искренне, не напоказ, верующей, как и я. Поскольку в основу первой моей коллекции легли кресты, это стало еще одним аргументом в пользу выбора имени.

Наши читатели, ознакомившиеся с тем давним интервью, помнят, что Вы работали на ведущие часовые бренды: Patek Philippe, Hermès, Louis Moinnet и Chopard. Однако рискнули оставить это интересное и надежное сотрудничество и пуститься в собственное плавание. Не страшно было? И что подтолкнуло начать свое дело?

Наверное, стоит уточнить, что я не была сотрудником этих брендов, а работала по найму, в частности, четыре года эксклюзивно с Patek Philippe. Последние годы я занимала позиции, предполагающие определенную творческую свободу, общение с клиентами, креатив. Однако все равно надо было следовать чужим вкусам и концепциям, без возможности полностью реализовать мой собственный потенциал. Это я говорю не в порядке претензии: понятно, что такое может себе позволить старт-ап, но не крупная, престижная компания. Конечно, я пошла на риск, но получила такую привилегию, не попробовать которую просто не могла. Так получилось, что я запустила бизнес в самый неподходящий момент – в момент резкого роста цены на золото. Но, наверное, подходящего момента и не бывает, всегда есть сложности. Так что я решила не менять своих планов.

То есть творческое начало взяло верх над всеми прагматическими соображениями?

Именно так. Кроме того, скажу без ложной скромности, моя профессиональная квалификация за последние десять лет выросла настолько, что все чужие королевства стали малы, а потому создание собственной компании стало логичным завершением процесса. Моя компания называется Marina Romash creations & design. В нее входит отдельно зарегистрированный бренд «Варвара», и я могу расширять ее, как захочу. При этом ничто не мешает мне продолжать работать как подрядчик, что я и продолжаю делать – новых заказов я не ищу, но они сами приходят по старым связям.

По собственному опыту знаю, как непросто творческому человеку погружаться в административные, управленческие проблемы…

Да! И я тоже всегда так думала. Но теперь я так вошла во вкус, что мне даже это стало интересно: стратегия, развитие, проекты и связанные с ними риски – все это вырабатывает адреналин, дает драйв.

Насколько я понимаю, решение не было принято в одночасье, Вы шли к нему несколько лет…

Совершенно верно. Это была моя мечта. Решение было принято, когда в моей голове все уже окончательно сложилось и устаканилось. Это случилось год назад. А в сентябре этого года была зарегистрирована компания. За год я освоила восемь модулей по искусству менеджмента, искореняя в себе комплекс самозванца. Это дало массу новых знаний и придало уверенности. Значительно облегчили процесс давние доверительные отношения с многочисленными профессионалами и производствами – без этого вряд ли что-то получилось бы, особенно в такой закрытой для «чужих» сфере, как ювелирная. Но какое же счастье – проснуться утром и поспешить заняться любимым делом, без всяких понуканий и дополнительных стимулов!

Какое изделие первым вышло под брендом «Варвара» и с его клеймом? И каков процесс его «рождения»?

Процесс сложный, в нем как минимум десять этапов и/или участников. Разумеется, все эскизы делаю я сама. Дальше подключается 3D-дизайнер, который переводит их в техническую форму – как и в любом другом качественном производстве, ручной труд сочетается здесь с техникой. Затем – передача в производство, где изделие отливают. Производство находится в Женеве. Да, можно было бы найти варианты подешевле, но для меня работа с моими давними прекрасными партнерами – гарантия качества. Все мои партнеры – лучшие, работающие на самые престижные люксовые бренды, так что их сотрудничество со мной – предмет моей гордости, а дешевизны я не ищу.

Я насчитала пока три этапа…

Дальше изделие возвращается ко мне: все, что связано с эмалью, я делаю сама. Потом – возврат в мастерскую для шлифовки, затем переход к вставщику камней, от него – опять ко мне, на полировку. Ну, а дальше уже упаковка и выпуск в продажу. Мне помогают мои близкие: племянница пишет тексты, сестра занялась сайтом… Пока продажи совершаются только в онлайн, а там посмотрим. У меня уже есть мое личное клеймо, регистрация завершилась совсем недавно. На каждое изделие будет ставиться три клейма: 750 проба, мое личное клеймо и указание химического элемента. Для вывоза за границу требуется еще и четвертое.

Где Вы добываете, так сказать, сырье для Ваших изделий?

У меня несколько проверенных поставщиков. Бриллианты я покупаю в Швейцарии, которая ими очень сильна: благодаря традиции работы с часовой индустрией качество огранки здесь просто уникальное! Цветные камни – в основном, в Германии. Но не только – на ежегодной выставке GemGenève я познакомилась со многими поставщиками, обладающими богатым опытом и отличной репутацией. Я много работаю с полудрагоценными камнями семейства турмалиновых – из-за великолепной цветовой гаммы. Очень люблю индиголит – сравнительно редкую разновидность турмалина интенсивно-синей окраски, или фиолетовый Royal Rurple garnet. Если удается их найти, сразу закупаю про запас, ведь подобрать точные оттенки очень трудно!

Что касается металлов, то я пользуюсь белым золотом с 13% палладия. Специалисты знают, что палладий – дороже любого золота, но ради гарантии качества его тоже я покупаю в Швейцарии. В отличие от многих моих коллег, я отказалась от родирования белого золота, мне всегда больше нравится натуральность.

Поговорим об эмали, любимом Вашей методе – сложном и трудоемком.

Действительно, уйдя с работы на часовые бренды, я решила не расставаться с эмалью, достаточно редко использующейся в ювелирном деле, но прекрасно сочетающейся, например, со столь любимыми мною крестами. Эмаль – дело тонкое, не сразу она дается с первого раза, хотя в ювелирном деле справляться с нею легче, чем в часовом, из-за связи с техникой: Вы даже представить себе не можете, какой стресс – сделать циферблат из эмали, даже простой, белый! Но и в ювелирном деле эмаль ведет себя крайне капризно, порой приходится по два-три раза переделывать: то пузырь возникнет, то трещинка какая-то…

На кого Вы ориентируетесь в своей работе? Какой Вам видится женщина, носящая сделанные Вами украшения?

Я ориентируюсь на себя, на собственную креативность и на женщин моего возраста – то есть лучшего возраста для всего, в том числе и для ношения драгоценностей, ведь сейчас для нас важна не только красота, но и качество, уникальность, связь с культурой. Я делаю такие модели, которые хотела бы носить сама. Мне хочется донести до покупателей исчезающие на наших глазах традиции, исчезающую красоту. Недавно я побывала на одной ювелирной выставке на Вандомской площади в Париже, ожидая увидеть что-то невероятное. Однако все оказалось скучно, скудно… Маленьких, независимых брендов даже во Франции почти не осталось, все в руках монополий. Я пробую оказать сопротивление такой тенденции! (Смеется.) Лучшим признанием правильности выбранного пути стала для меня просьба моей дочери сделать для нее мой, особый крестик! Кстати, такой интересный момент. Сегодня существует веяние, под влиянием которого на крестины младенцу дарят самый дешевый, простенький крестик. А ведь раньше было совсем наоборот, и полученный на крестины крест выросший человек начинал с благодарностью носить и носил всю жизнь, до самой смерти, ведь для христианина крест – самый важный подарок.

Трудно обойти в нашем разговора вопрос о порядке цен на Ваши изделия…

Самые дорогие работы – с эмалью, именно поэтому мало брендов ее используют, уж слишком накладно. Вообще же цена на изделия с ней варьируются от 1700 до 17 тысяч франков, в зависимости от трудоемкости производства и веса изделия.

В начале нашего разговора Вы упомянули создание новых брендов, значит, какие-то наметки уже есть…

Это правда. После ювелирных изделий я серьезно займусь парфюмами, а потом, может быть, и аксессуарами. Дело в том, что еще во время сотрудничества с ювелирными брендами я пыталась уговорить их делать флаконы с ювелирными вставками. Но они меня не послушали, так что приходится воплощать эту идею самой. (Смеется) Первый парфюм, «Варвара», уже в процессе создания. Парфюмы будут, конечно, индивидуальными, каждый будет рассказывать свою особую историю – женскую. И немножко мою.

От редакции: Полюбоваться изделиями Марины Ромаш и приобрести их можно благодаря сайту фирмы. Жизнь коротка, дорогие читатели, надо жить ее с удовольствием и ни в чем себе не отказывать!