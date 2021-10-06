Знали ли вы, что модную индустрию часто называют одной из самых загрязняющих экологию, а более 70% всего производимого в мире текстиля оказывается на свалках или в мусоросжигательных печах, не будучи переработанным? Производство, ношение, стирка, уничтожение – этот типичный жизненный цикл одежды должен быть изменен в будущем на принципы экономики замкнутого цикла. Напомним, что, в отличие от линейной, циркулярная экономика основана на использовании возобновляемых ресурсов, переработке сырья и минимизации отходов. Но действительно ли созданные по такой технологии предметы одежды оказываются «зелеными», то есть щадящими по отношению к природе? Ответ на этот вопрос нашли исследователи лаборатории Empa, которые проанализировали жизненный цикл курток за четырехлетний период использования, включая три стирки.

«Подопытными кроликами» стали две куртки: вариант, произведенный без применения методов циркулярной экономики, так называемая стартовая версия куртки, доступная с 2019 года в синем цвете и имеющая внешний слой из полиэстера, полученного из использованных ПЭТ-бутылок, а также куртка зеленого цвета, созданная в результате последующего процесса переработки, в котором неизбежные потери материала заменяются новым полиэстером.

Зеленая куртка кажется на первый взгляд совершенно обычной: три слоя полиэстера, подкладка внутри, паропроницаемая мембрана сверху и водоотталкивающая ткань снаружи, капюшон. Удивление может вызвать, наверное, только очень длинная дизайнерская застежка-молния. Однако, каждая деталь куртки, включая магнитные кнопки и швы, выполнена согласно принципам Design2Recycle, молния, например, пришита нитью, которая растворяется в кипятке. И даже светло-зеленый цвет является результатом вторичной переработки: сырье, представляющее собой гранулят из смеси различных тканей одного сорта, имеет темно-зеленый цвет, который во время создания материала для новой нити становится светлее.

Анализ Empa показал, что продукция из вторсырья лучше по одиннадцати рассмотренным категориям экологических рисков, таких как глобальное потепление, токсичность для экосистем и нехватку воды. Преимущества поразительны, например, с точки зрения загрязнения воздуха, поскольку при переработке выбрасывается меньше загрязняющих веществ, чем при сжигании. Что касается парникового эффекта, то максимальная экологическая выгода составляет 30%.

Решающим фактором, впрочем, является количество циклов переработки для производства все новых и новых курток: показатели улучшаются от куртки к куртке при условии, что качество полиэстера остается достаточно высоким. На практике это является сложной задачей, так как сырье может быть очень разным. Если волокна, например, покрыты определенными добавками, то сопла прядильных машин могут засориться. И вообще, качество снижается с ростом числа повторных циклов: структура нитей ухудшается, а прочность снижается, пояснила Аннет Марк из текстильной компании BTK Europe, которая работала над созданием куртки.

Будет ли куртка из куртки иметь коммерческий успех? Вероятно, да, ведь прямо сейчас происходит формирование нового мышления – протестующие последние два года буквально без перерывов эко-активисты, кажется, уже до всех и каждого донесли мысли о важности защиты климата и использовании возобновляемых ресурсов.

Добавим, что крупные производители уже работают над созданием экологичных предметов одежды. Так, несколько европейских текстильных компаний, в том числе швейцарская Schoeller, объединились в консорциум для продвижения идей циркулярной экономики wear2wear и взяли на себя задачу производства нового текстиля исключительно из материалов, пригодных для вторичной переработки. Каждая компания вносит индивидуальный вклад в определенный этап процесса, а новая функциональная одежда изготавливается с помощью самых современных производственных систем с использованием переработанного текстиля со всей Европы. Для обеспечения замкнутого цикла использования сырья эти материалы могут быть снова полностью переработаны в конце своего жизненного цикла, в чем и заключается их преимущество: не образуется никаких отходов, а текстиль может быть использован для производства новой, то есть в очередной раз переработанной одежды.