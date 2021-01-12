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вторник, 12 января 2021 года   

Эти глаза напротив|Ces yeux-là

Автор: Заррина Салимова, Берн, 12. 01. 2021.

Наши женщины уделяли большое внимание макияжу глаз задолго до пандемии! Кадр из фильма «Служебный роман». Youtube-канал киноконцерна «Мосфильм»

Швейцарское телевидение считает, что пандемия изменила привычки российских женщин, которые из-за необходимости носить маски стали активнее красить глаза.

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La télévision suisse estime que la pandémie a changé les habitudes des femmes russes qui, en raison de la nécessité de porter des masques, ont commencé à se maquiller les yeux plus intensément.

«Косметика для глаз переживает бум в России» - короткий видеосюжет с таким названием появился в воскресенье на главной странице швейцарского новостного портала SRF и сразу же привлек наше внимание. В Швейцарии закончились новости? Во время постпраздничного затишья местным журналистам просто больше ничего не остается, как писать о косметических трендах в России? Мы поспешили отбросить эти первые пришедшие в голову мысли, решили все-таки посмотреть ролик и узнали много интересного.

Оказывается, из-за пандемии нового коронавируса и необходимости носить маски российские женщины теперь иначе расставляют акценты в макияже, уделяя большее внимание глазам. Тренд сказывается и на продажах определенных косметических продуктов: спрос на щипцы для завивки ресниц, подводки и тени «вырос во много раз по сравнению с прошлым годом». Много – это сколько? Ответ на этот вопрос в ролике не дается. «Красота остается на первом месте, а пандемия – более или менее», - на этих словах «информативный» сюжет заканчивается, оставляя нас в недоумении.

К стереотипному представлению о россиянах – да и вообще о выходцах из Восточной Европы – мы уже привыкли. К тому, что наши женщины неизменно изображаются как миленькие «куколки», у которых на уме только косметика и наряды, а все мысли заняты исключительно вопросами сохранения красоты и поддержания внешней привлекательности для противоположного пола, тоже. И даже последнюю царапающую фразу о том, что красота для россиянок важнее всего на свете, судя по всему, даже здоровья, мы можем проглотить.

Реально задело нас другое. У тех, кто посмотрел этот видеосюжет, может создаться впечатление, что бум на макияж глаз переживает только Россия, а это далеко не так. «Маски меняют то, как американки используют макияж, с акцентом на яркий макияж глаз, что приводит к росту продаж таких продуктов, как тени для век», - пишет Business Insider и подтверждает свои слова конкретными цифрами. Так, только в апреле прошлого года, то есть в разгар первой волны эпидемии, продажи помад на Amazon упали на 15%, а спрос на косметику для глаз вырос на 204% за трехмесячный период, закончившийся 28 июня. По данным NPD Group (Лондон), доля рынка продуктов макияжа глаз класса премиум увеличилась на 3% во время и после локдауна. А в Китае, по данным Alibaba, продажи косметики для глаз выросли на 150%.

В целом, наметившаяся тенденция подрывает доверие к так называемому «индексу губной помады». Напомним, что этот термин был предложен в начале 2000-х годов главой правления косметического концерна Estee Lauder Леонардом Лаудером. Согласно его концепции, продажи помады могут быть показателем экономического здоровья, так как в период кризиса женщины вместо дорогих покупок, например, одежды, сумок или обуви, чаще радуют себя чем-то более доступным, например, тюбиком помады. Сейчас же, когда из-за масок красить губы просто неудобно, возможно, имеет смысл вводить понятия «индекс туши» или «индекс карандаша для бровей».

И это мы не еще не рассказали о десятках тысяч постов в Youtube, Instagram и Tik-Tok с уроками эффектного макияжа для глаз! Причем блогеры, раскрывающие перед камерой секреты ровных стрелок и пышных ресниц, говорят буквально на всех языках мира, то есть это далеко не российский феномен. Другими словами, речь идет о глобальной экономической тенденции, наблюдаемой на всех континентах. А говорить о том, что этот тренд наблюдается в России, не упоминая о других странах, подливая масло в огонь стереотипов, наверное, не стоит.

 

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