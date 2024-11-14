Швейцария – страна традиций, на том стоим. К традициям относится и ежегодное вручение в Женеве часовой премии, учрежденной в 2001 году, и предваряющая торжественную церемонию в Театре дю Леман презентация кандидатов на нее в женевском музее Рат, что на площади де Нев. Победители уже известны, но все участвовавшие в соревновании модели до 17 ноября еще можно увидеть там вблизи – в Женеву они прибыли, побывав в Гонконге, Хошимине и Нью-Йорке.

Моделей-кандидатов на этот раз 90, и представлены они 57 часовыми брендами, претендовавшими на получение одного из двадцати призов. Посетители выставки в музее Рат отметили ее оригинальную иммерсивную сценографию, разработанную для GPHG студией preorder&soldout и подготовленную Dietlin Swiss Showcases, и открывающую доступ к оригинальным и престижным часам, грандиозным усложнениям, шедеврам технического мастерства и ювелирного искусства.

Часы-кандидаты, заведомо предназначенные для коллекций, и более классические и доступные экземпляры поделены на 15 категорий и свидетельствуют о динамичном разнообразии современного часового искусства.

Cведущие наблюдатели сразу отметили отсутствие в конкурсе таких китов индустрии, как Rolex, Patek Philippe и Omega, и посудачили о том, что они дают дорогу другим: так, часы Parmigiani Fleurier, например, были номинированы сразу в пяти категориях! Но президент премии Реймон Лоретан, карьерный швейцарский дипломат, такое отсутствие не приветствует, считая, что участие – это уже победа. Как в спорте. А главным своим принципом он называет нейтральность. «Я беру в пример внешнюю политику Швейцарии, - поделился он с газетой Le Temps. – Мы стремимся не влиять, но подавать сигналы». Личный сигнал, подаваемый господином Лоретаном, очевиден: на его запястье никогда нет часов, но на все деловые встречи он приходит не вовремя даже, а чуть загодя!

Все имеющиеся кандидаты выдвинуты Академией, сообществом экспертов и энтузиастов часового дела, созданным в 2020 году и играющим ключевую роль в деятельности GPHG. Ее члены ежегодно номинируют шесть часов, которые участвуют в конкурсе в каждой категории, а также выбирают победителей вместе с жюри, которое полностью состоит из членов Академии. На сегодняшний день она насчитывает 960 членов, так что проблем с ротацией не возникает.

Выпуск Гран-при 2024 года содержит несколько особенностей. Так, в этом году у Академии появилась новая возможность представить шесть часов в категории «Time Only» («Только время»), в которой участвуют классические часы с двумя или тремя стрелками и без усложнений. А вот в категории «Механические часы» в 2024 году решено было сделать перерыв, чтобы дать часовым мастерам время на разработку новых творений.

Что касается категории «Petite Aiguille» («Маленькая стрелка»), то в ней теперь участвовуют часы, розничная цена которых от 3 000 до 10 000 швейцарских франков, в то время как категория «Challenge» («Вызов») посвящена часам стоимостью менее 3 000 швейцарских франков. Приз за инновации уступит место Призу за эко-инновации, который будет присужден одному из 90 конкурсантов, представляющих часовые разработки с особым акцентом на экологичность.

Теперь, когда вы в курсе всей подготовительной части, мы можем объявить имена счастливых обладателей этой самой престижной часовой премии, которым искренне аплодировали вчера вечером в Театре дю Леман. А хозяйкой вечера была, рядом с президентом премии Реймоном Лоретаном, французская актриса Кароль Буке, что усиливает столь приятное организаторам сравнение церемонии с часовым Оскаром. Думаем, господин Лоретан не слишком огорчился от такой замены, а «икона элегантности» честно призналась, что только вчера узнала, что часы производятся в Швейцарии с 16 века – «благодаря Кальвину или из-за него», а также пообещала отныне не узнавать время по телефону, а исключительно по часам!

Итак.

Лучшими в категории Challenge (Вызов) были признаны оказались часы Otsuka Lotec № 6 японского мастера Жиро Катаяма.

В категории «Маленькая стрелка» победила модель 3 Salmon немецкой мануфактуры Kudoke.

У любителей активного спорта появился новый must – модель 37.09 Bluefin бренда Ming, созданного в 2017 году и обладающего производственными мощностями в Ля Шо-де-Фоне и в Куала Лумпуре, откуда родом создатель марки.

Механические часы, имеющие индикацию хронографа, допускаются к конкурсу и с дополнительными усложнениями. Наибольшее впечатление произвела на жюри модель Manopossoir, созданная Sylvain Pinaud x Massena Lab.

В номинации Иконическая модель обсуждаются часы из знаковой коллекции возрастом более 20 лет, которая оказывает заметное влияние на историю часового дела и часовой рынок. Допускаются часы с кварцевыми механизмами. На этот раз жюри отдало предпочтение часам Piaget Polo 79 бренда, как вы уже догадались, Piaget.

В номинации Женские часы могут участвовать часы для дам, имеющие в качестве индикации только часы, минуты, секунды, простую дату (день месяца), запас хода, классические фазы луны. Они могут также быть украшены драгоценными камнями, но общим весом не более 9 карат. Лучшими среди кандидатов были признаны вчера часы Lady Jour Nuit бренда Van Cleef & Arpels – как мы и думали!

Этот бренд победил и в категории Женские часы с усложнениями допускаются модели со всеми видами классических и/или новаторских усложнений и индикаций: годовой календарь, вечный календарь, уравнение времени, сложные фазы луны, турбийон, цифровую или ретроградную индикацию времени, мировое время, двойное время или другие сложные функции – с моделью Lady Arpels Brise d’Eté. Красота!

Представителю Van Cleef & Arpels пришлось подняться на сцену и в третий раз, чтобы получить приз в категории Métiers d’Art, в которой соревнуются Часы с художественными техниками, демонстрирующие исключительное владение одной или несколькими художественными техниками, такими как эмалирование, лакирование, гравировка, гильоширование, скелетонирование и т. д. Приз получила модель Lady Arpels Jour Enchanté с очаровательной маленькой феей!

В номинации Ювелирные часы кандидаты демонстрируют исключительное мастерство в ювелирном искусстве и установке драгоценных камней, выбор которых всегда безупречен. Еще на выставке мы обратили внимание на модель Laguna бренда Chopard, в которых спрятана жемчужинка. И они победили!

Первым лауреатом новой для женевской премии категории Time Only стали часы Streamliner бренда H. Moser & Cie – его представитель выразил надежду, что когда-нибудь эта модель будет признана иконической!

Лучшими Мужскими часами были признаны часы KV 20i марки Voutilainen.

Мужские часы с усложнениями могут иметь все виды классических и/или новаторских усложнений и индикаций: мировое время, двойное время или другие типы и не подпадают под определение категорий «Мужские часы» и «Часы с исключительной механикой». Победила модель DB Kind of Grande Complication бренда De Bethune, с семью усложнениями.

Восторг знатоков всегда вызывает победитель в категории Часы с календарными и астрономическими усложнениями, в которой соревнуются мужские механические часы, содержащие как минимум одну календарную и/или астрономическую функцию: указатель даты, годовой календарь, вечный календарь, уравнение времени, сложный индикатор фаз Луны и т. д. На этот раз им стали часы Classic Moon Silver бренда Laurent Ferrier, в прошлом году представившем лучшие часы с турбийоном.

На этот раз среди Часов с турбийоном победили часы бренда Daniel Roth, пленившие жюри элегантностью и оригинальностью. Напомним, к участию в соревновании в этой номинации допускаются мужские механические часы с как минимум одним турбийоном. Дополнительные усложнения не возбраняются.

Приз за Механическую исключительность получили часы совершенно невероятные на вид часы бренда Bovet 1822 c музыкальным названием Récital 28.

Важнейший в мире профессионалов приз за точность получили часы бренда Lederer – стоит запомнить это имя! Приза за эко-инновацию удостоились часы L.U. Chopard бренда Chopard, первого среди люксовых брендов начавшего использовать переработанные золото и сталь - в соответствии с принципами устойчивого развития.

Специальный приз за особый личный вклад в развитие часового искусства получил Жан-Пьер Эгманн, выдающийся мастер часовых корпусов, многие творения которого хранятся в коллекции музея Patek Philippe. Вот он на сцене, рядом с председателем жюри Ником Фулксом.

Наконец, дошла очередь до долгожданной Гран-при «Золотая стрелка»! Ее счастливым обладателем стал вечный календарь Portugieser швейцарского бренда IWC Schaffhausen – наследник вечного календаря, изобретенного в 1985 году Куртом Клаусом. Браво и до встречи через год!