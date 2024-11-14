Автор: Надежда Сикорская, Женева, 14.11.2024.
Вчера в женевском Théâtre du Léman прошла 24-я церемония высшей премии часового искусства Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG), вернее, двадцати одной премии, включая главную – «Aiguille d'Or» («Золотая стрелка»).|
Attendue chaque année par les professionnels et les passionnés d’horlogerie, la 24e cérémonie de remise des prix du Grand Prix d’Horlogerie de Genève s’est tenue hier soir au Théâtre du Léman à Genève.
Швейцария – страна традиций, на том стоим. К традициям относится и ежегодное вручение в Женеве часовой премии, учрежденной в 2001 году, и предваряющая торжественную церемонию в Театре дю Леман презентация кандидатов на нее в женевском музее Рат, что на площади де Нев. Победители уже известны, но все участвовавшие в соревновании модели до 17 ноября еще можно увидеть там вблизи – в Женеву они прибыли, побывав в Гонконге, Хошимине и Нью-Йорке.
Моделей-кандидатов на этот раз 90, и представлены они 57 часовыми брендами, претендовавшими на получение одного из двадцати призов. Посетители выставки в музее Рат отметили ее оригинальную иммерсивную сценографию, разработанную для GPHG студией preorder&soldout и подготовленную Dietlin Swiss Showcases, и открывающую доступ к оригинальным и престижным часам, грандиозным усложнениям, шедеврам технического мастерства и ювелирного искусства.
Часы-кандидаты, заведомо предназначенные для коллекций, и более классические и доступные экземпляры поделены на 15 категорий и свидетельствуют о динамичном разнообразии современного часового искусства.
Cведущие наблюдатели сразу отметили отсутствие в конкурсе таких китов индустрии, как Rolex, Patek Philippe и Omega, и посудачили о том, что они дают дорогу другим: так, часы Parmigiani Fleurier, например, были номинированы сразу в пяти категориях! Но президент премии Реймон Лоретан, карьерный швейцарский дипломат, такое отсутствие не приветствует, считая, что участие – это уже победа. Как в спорте. А главным своим принципом он называет нейтральность. «Я беру в пример внешнюю политику Швейцарии, - поделился он с газетой Le Temps. – Мы стремимся не влиять, но подавать сигналы». Личный сигнал, подаваемый господином Лоретаном, очевиден: на его запястье никогда нет часов, но на все деловые встречи он приходит не вовремя даже, а чуть загодя!
Все имеющиеся кандидаты выдвинуты Академией, сообществом экспертов и энтузиастов часового дела, созданным в 2020 году и играющим ключевую роль в деятельности GPHG. Ее члены ежегодно номинируют шесть часов, которые участвуют в конкурсе в каждой категории, а также выбирают победителей вместе с жюри, которое полностью состоит из членов Академии. На сегодняшний день она насчитывает 960 членов, так что проблем с ротацией не возникает.
Выпуск Гран-при 2024 года содержит несколько особенностей. Так, в этом году у Академии появилась новая возможность представить шесть часов в категории «Time Only» («Только время»), в которой участвуют классические часы с двумя или тремя стрелками и без усложнений. А вот в категории «Механические часы» в 2024 году решено было сделать перерыв, чтобы дать часовым мастерам время на разработку новых творений.
Что касается категории «Petite Aiguille» («Маленькая стрелка»), то в ней теперь участвовуют часы, розничная цена которых от 3 000 до 10 000 швейцарских франков, в то время как категория «Challenge» («Вызов») посвящена часам стоимостью менее 3 000 швейцарских франков. Приз за инновации уступит место Призу за эко-инновации, который будет присужден одному из 90 конкурсантов, представляющих часовые разработки с особым акцентом на экологичность.
Теперь, когда вы в курсе всей подготовительной части, мы можем объявить имена счастливых обладателей этой самой престижной часовой премии, которым искренне аплодировали вчера вечером в Театре дю Леман. А хозяйкой вечера была, рядом с президентом премии Реймоном Лоретаном, французская актриса Кароль Буке, что усиливает столь приятное организаторам сравнение церемонии с часовым Оскаром. Думаем, господин Лоретан не слишком огорчился от такой замены, а «икона элегантности» честно призналась, что только вчера узнала, что часы производятся в Швейцарии с 16 века – «благодаря Кальвину или из-за него», а также пообещала отныне не узнавать время по телефону, а исключительно по часам!
Итак.
Лучшими в категории Challenge (Вызов) были признаны оказались часы Otsuka Lotec № 6 японского мастера Жиро Катаяма.
В категории «Маленькая стрелка» победила модель 3 Salmon немецкой мануфактуры Kudoke.
У любителей активного спорта появился новый must – модель 37.09 Bluefin бренда Ming, созданного в 2017 году и обладающего производственными мощностями в Ля Шо-де-Фоне и в Куала Лумпуре, откуда родом создатель марки.
Механические часы, имеющие индикацию хронографа, допускаются к конкурсу и с дополнительными усложнениями. Наибольшее впечатление произвела на жюри модель Manopossoir, созданная Sylvain Pinaud x Massena Lab.
В номинации Иконическая модель обсуждаются часы из знаковой коллекции возрастом более 20 лет, которая оказывает заметное влияние на историю часового дела и часовой рынок. Допускаются часы с кварцевыми механизмами. На этот раз жюри отдало предпочтение часам Piaget Polo 79 бренда, как вы уже догадались, Piaget.
В номинации Женские часы могут участвовать часы для дам, имеющие в качестве индикации только часы, минуты, секунды, простую дату (день месяца), запас хода, классические фазы луны. Они могут также быть украшены драгоценными камнями, но общим весом не более 9 карат. Лучшими среди кандидатов были признаны вчера часы Lady Jour Nuit бренда Van Cleef & Arpels – как мы и думали!
Этот бренд победил и в категории Женские часы с усложнениями допускаются модели со всеми видами классических и/или новаторских усложнений и индикаций: годовой календарь, вечный календарь, уравнение времени, сложные фазы луны, турбийон, цифровую или ретроградную индикацию времени, мировое время, двойное время или другие сложные функции – с моделью Lady Arpels Brise d’Eté. Красота!
Представителю Van Cleef & Arpels пришлось подняться на сцену и в третий раз, чтобы получить приз в категории Métiers d’Art, в которой соревнуются Часы с художественными техниками, демонстрирующие исключительное владение одной или несколькими художественными техниками, такими как эмалирование, лакирование, гравировка, гильоширование, скелетонирование и т. д. Приз получила модель Lady Arpels Jour Enchanté с очаровательной маленькой феей!
В номинации Ювелирные часы кандидаты демонстрируют исключительное мастерство в ювелирном искусстве и установке драгоценных камней, выбор которых всегда безупречен. Еще на выставке мы обратили внимание на модель Laguna бренда Chopard, в которых спрятана жемчужинка. И они победили!
Первым лауреатом новой для женевской премии категории Time Only стали часы Streamliner бренда H. Moser & Cie – его представитель выразил надежду, что когда-нибудь эта модель будет признана иконической!
Лучшими Мужскими часами были признаны часы KV 20i марки Voutilainen.
Мужские часы с усложнениями могут иметь все виды классических и/или новаторских усложнений и индикаций: мировое время, двойное время или другие типы и не подпадают под определение категорий «Мужские часы» и «Часы с исключительной механикой». Победила модель DB Kind of Grande Complication бренда De Bethune, с семью усложнениями.
Восторг знатоков всегда вызывает победитель в категории Часы с календарными и астрономическими усложнениями, в которой соревнуются мужские механические часы, содержащие как минимум одну календарную и/или астрономическую функцию: указатель даты, годовой календарь, вечный календарь, уравнение времени, сложный индикатор фаз Луны и т. д. На этот раз им стали часы Classic Moon Silver бренда Laurent Ferrier, в прошлом году представившем лучшие часы с турбийоном.
На этот раз среди Часов с турбийоном победили часы бренда Daniel Roth, пленившие жюри элегантностью и оригинальностью. Напомним, к участию в соревновании в этой номинации допускаются мужские механические часы с как минимум одним турбийоном. Дополнительные усложнения не возбраняются.
Приз за Механическую исключительность получили часы совершенно невероятные на вид часы бренда Bovet 1822 c музыкальным названием Récital 28.
Важнейший в мире профессионалов приз за точность получили часы бренда Lederer – стоит запомнить это имя! Приза за эко-инновацию удостоились часы L.U. Chopard бренда Chopard, первого среди люксовых брендов начавшего использовать переработанные золото и сталь - в соответствии с принципами устойчивого развития.
Специальный приз за особый личный вклад в развитие часового искусства получил Жан-Пьер Эгманн, выдающийся мастер часовых корпусов, многие творения которого хранятся в коллекции музея Patek Philippe. Вот он на сцене, рядом с председателем жюри Ником Фулксом.
Наконец, дошла очередь до долгожданной Гран-при «Золотая стрелка»! Ее счастливым обладателем стал вечный календарь Portugieser швейцарского бренда IWC Schaffhausen – наследник вечного календаря, изобретенного в 1985 году Куртом Клаусом. Браво и до встречи через год!
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