За последние 255 лет аукционный дом Christie’s выставил на торги множество исторических драгоценностей из королевских домов по всему миру, но лот, который будет представлен на аукционе 9 ноября в Женеве, можно назвать исключительным сразу по нескольким причинам. Прежде всего, речь идет о драгоценностях французской королевы Марии-Антуанетты (1755-1793).

Споры о характере Марии-Антуанетты не утихают до сих пор. Одни упрекают ее в легкомысленности, приписывая ей известное изречение «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!», ставшее символом безразличия монархов и их отдаленности от проблем простых людей. Другие же видят в Марии-Антуанетте жертву обстоятельств и просто женщину с трагической судьбой. Напомним, что австрийскую эрцгерцогиню выдали замуж в 14 лет за дофина Франции, после чего она навсегда покинула родную Вену и вынуждена была порвать со всем, что связывало ее с Австрией, – даже ее имя Мария Антония было изменено на французский манер. Когда ее супруг Людовик XVI взошел на престол, она стала королевой Франции, но в ходе Великой французской революции монархию свергли, а Марию-Антуанетту, как символ все того, против чего сражались революционеры, казнили на гильотине. Во время заточения и суда она сохраняла спокойствие, а на эшафот поднялась без страха и прямо держа спину. То, с каким достоинством и мужеством эта 37-летняя женщина, выросшая в роскоши и не знавшая лишений, встретила свою страшную смерть, восхищает людей и сегодня.

Мария-Антуанетта была не только королевой Франции, но и королевой элегантности и стиля, славившейся своей коллекцией украшений. Она не могла устоять перед драгоценностями – особенно перед бриллиантами. И кто осудит ее за это?! Весной 1776 года, то есть уже два года находясь на французском троне, она приобрела два бриллиантовых браслета за 250 000 ливров, огромную сумму по тем временам. По воспоминаниям графа Мерси-Аржанто, посла Австрии во Франции, браслеты были оплачены частично драгоценными камнями из коллекции королевы, а частично – средствами, полученными ею от мужа, короля Людовика XVI. Недавно, в частности, историк ювелирного искусства Винсента Мейлан обнаружил сделанную в феврале 1777 года запись в личных бумагах Людовика XVI: «Королеве: аванс в размере 29 000 ливров за бриллиантовые браслеты, которые она купила у Бёмера».

В 1790 году граф Мерси-Аржанто покинул пост посла Австрийской империи во Франции и занял должность в Брюсселе. 11 января 1791 года он получил письмо от Марии-Антуанетты, которая в то время находилась в тюрьме Тюильри в Париже. В послании сообщалось, что ему на хранение будет отправлен деревянный сундук, который Мерси-Аржанто хранил нераспечатанным в течение следующих нескольких лет. 16 октября 1793 года Мария Антуанетта была казнена, а в феврале 1794 года император Австрии Франциск II (1768-1835) приказал открыть сундук в Брюсселе и составить опись. В описи значилось: «Пункт № 6 – пара браслетов, в которых три бриллианта, самый крупный в центре, образуют две пряжки; две пряжки служат застежками, каждая из которых состоит из четырех бриллиантов, и 96 бриллиантов в оправе».

В январе 1796 года эти драгоценности получила единственная выжившая дочь Марии-Антуанетты и последняя дофина Франции, Мария Тереза Французская (1778-1851), именовавшаяся Madame Royale. На портрете Антуана-Жана Гро, написанном в 1816 году, она носит пару бриллиантовых браслетов, соответствующих брюссельской описи. Мадам Руаяль умерла бездетной 19 октября 1851 года. В ее завещании от 1 июля 1851 года говорится, что вся ее коллекция драгоценностей, включая украшения ее матери, Марии Антуанетты, должна быть разделена между тремя племянницами и племянниками: графом Шамборским (1820-1883), графиней Шамборской (1817-1886) и герцогиней Пармской (1819-1864).

Добавим, что многие оставшиеся во Франции драгоценности короны были распроданы на торгах в 1887 году. Большинство из этих украшений были переделаны в новые модели. Из всех изделий, происхождение которых можно проследить до королевы Франции, необычные браслеты являются единственным примером, включающим принадлежавшие Марии-Антуанетте бриллианты и сохранившим точный дизайн, соответствующий брюссельской описи. Возможно, что браслеты были перемонтированы позднее, но в общую композицию не было внесено никаких изменений, а количество бриллиантов, за исключением камней на застежке, осталось таким же, как и в описи.

Браслеты состоят из трех нитей и 112 бриллиантов старой огранки весом от одного до 4,5 карата каждый. Общий вес оценивается от 140 до 150 карат – точнее определить трудно, так как в то время огранка была более грубой. Два браслета можно также соединить, чтобы носить их как ожерелье. Украшения все еще находятся в оригинальных коробках, на которых сохранились написанные от руки потомками королевы ярлыки и инвентарные описи. Оценочная стоимость пары браслетов составляет 2-4 миллиона долларов. Напомним, что в 2018 году кулон, также принадлежавший Марии-Антуанетте и украшенный исключительно крупной натуральной жемчужиной, был продан на аукционе Sotheby’s в Женеве за 36 млн долларов, хотя оценивался в 1-2 млн долларов.

Аукцион «Великолепные драгоценности», где можно будет приобрести этот и другие лоты, например, браслет герцогини Виндзорской с рубинами и бриллиантами от Cartier, а также цветные бриллианты, кашмирские сапфиры, бирманские рубины и колумбийские изумруды, пройдет в женевском отеле Four Seasons Hotel des Bergues 9 ноября.