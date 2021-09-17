Автор: Заррина Салимова, Женева, 17. 09. 2021.
Браслеты французской королевы сохранились на протяжении двух столетий – и теперь могут стать вашими.|
Les bracelets de la reine de France ont survécu pendant deux siècles et peuvent maintenant être à vous.
За последние 255 лет аукционный дом Christie’s выставил на торги множество исторических драгоценностей из королевских домов по всему миру, но лот, который будет представлен на аукционе 9 ноября в Женеве, можно назвать исключительным сразу по нескольким причинам. Прежде всего, речь идет о драгоценностях французской королевы Марии-Антуанетты (1755-1793).
Споры о характере Марии-Антуанетты не утихают до сих пор. Одни упрекают ее в легкомысленности, приписывая ей известное изречение «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!», ставшее символом безразличия монархов и их отдаленности от проблем простых людей. Другие же видят в Марии-Антуанетте жертву обстоятельств и просто женщину с трагической судьбой. Напомним, что австрийскую эрцгерцогиню выдали замуж в 14 лет за дофина Франции, после чего она навсегда покинула родную Вену и вынуждена была порвать со всем, что связывало ее с Австрией, – даже ее имя Мария Антония было изменено на французский манер. Когда ее супруг Людовик XVI взошел на престол, она стала королевой Франции, но в ходе Великой французской революции монархию свергли, а Марию-Антуанетту, как символ все того, против чего сражались революционеры, казнили на гильотине. Во время заточения и суда она сохраняла спокойствие, а на эшафот поднялась без страха и прямо держа спину. То, с каким достоинством и мужеством эта 37-летняя женщина, выросшая в роскоши и не знавшая лишений, встретила свою страшную смерть, восхищает людей и сегодня.
В 1790 году граф Мерси-Аржанто покинул пост посла Австрийской империи во Франции и занял должность в Брюсселе. 11 января 1791 года он получил письмо от Марии-Антуанетты, которая в то время находилась в тюрьме Тюильри в Париже. В послании сообщалось, что ему на хранение будет отправлен деревянный сундук, который Мерси-Аржанто хранил нераспечатанным в течение следующих нескольких лет. 16 октября 1793 года Мария Антуанетта была казнена, а в феврале 1794 года император Австрии Франциск II (1768-1835) приказал открыть сундук в Брюсселе и составить опись. В описи значилось: «Пункт № 6 – пара браслетов, в которых три бриллианта, самый крупный в центре, образуют две пряжки; две пряжки служат застежками, каждая из которых состоит из четырех бриллиантов, и 96 бриллиантов в оправе».
В январе 1796 года эти драгоценности получила единственная выжившая дочь Марии-Антуанетты и последняя дофина Франции, Мария Тереза Французская (1778-1851), именовавшаяся Madame Royale. На портрете Антуана-Жана Гро, написанном в 1816 году, она носит пару бриллиантовых браслетов, соответствующих брюссельской описи. Мадам Руаяль умерла бездетной 19 октября 1851 года. В ее завещании от 1 июля 1851 года говорится, что вся ее коллекция драгоценностей, включая украшения ее матери, Марии Антуанетты, должна быть разделена между тремя племянницами и племянниками: графом Шамборским (1820-1883), графиней Шамборской (1817-1886) и герцогиней Пармской (1819-1864).
Добавим, что многие оставшиеся во Франции драгоценности короны были распроданы на торгах в 1887 году. Большинство из этих украшений были переделаны в новые модели. Из всех изделий, происхождение которых можно проследить до королевы Франции, необычные браслеты являются единственным примером, включающим принадлежавшие Марии-Антуанетте бриллианты и сохранившим точный дизайн, соответствующий брюссельской описи. Возможно, что браслеты были перемонтированы позднее, но в общую композицию не было внесено никаких изменений, а количество бриллиантов, за исключением камней на застежке, осталось таким же, как и в описи.
Браслеты состоят из трех нитей и 112 бриллиантов старой огранки весом от одного до 4,5 карата каждый. Общий вес оценивается от 140 до 150 карат – точнее определить трудно, так как в то время огранка была более грубой. Два браслета можно также соединить, чтобы носить их как ожерелье. Украшения все еще находятся в оригинальных коробках, на которых сохранились написанные от руки потомками королевы ярлыки и инвентарные описи. Оценочная стоимость пары браслетов составляет 2-4 миллиона долларов. Напомним, что в 2018 году кулон, также принадлежавший Марии-Антуанетте и украшенный исключительно крупной натуральной жемчужиной, был продан на аукционе Sotheby’s в Женеве за 36 млн долларов, хотя оценивался в 1-2 млн долларов.
Аукцион «Великолепные драгоценности», где можно будет приобрести этот и другие лоты, например, браслет герцогини Виндзорской с рубинами и бриллиантами от Cartier, а также цветные бриллианты, кашмирские сапфиры, бирманские рубины и колумбийские изумруды, пройдет в женевском отеле Four Seasons Hotel des Bergues 9 ноября.
99% против 1%?26 сентября граждане Швейцарии будут голосовать по инициативе «Снизить налоги на заработную плату, справедливо облагать капитал», более известной как «Инициатива 99%». В чем же ее суть?
«Игра на публику. Мода и портрет»Так называется выставка, открывшаяся вчера в Женевском музее искусства и истории в присутствии знаменитого российского историка моды и коллекционера Александра Васильева.
Covid-19: Вакцинация будущих матерей в ШвейцарииФедеральное управление здравоохранения и Федеральная комиссия по вакцинации рекомендуют беременным женщинам делать прививки от коронавируса, начиная со второго триместра беременности. Женщины, кормящие грудью, также могут быть вакцинированы.
Covid-19: предъявите ваш сертификат, пожалуйстаФедеральный совет начал консультации по вопросу расширения сферы действия обязательного сертификата на рестораны, культурно-развлекательные заведения и проходящие в закрытых помещениях мероприятия. Правительство также решило с 1 октября прекратить финансирование тестов, необходимых для получения Covid-сертификата.
Covid-19: Вакцинация будущих матерей в ШвейцарииФедеральное управление здравоохранения и Федеральная комиссия по вакцинации рекомендуют беременным женщинам делать прививки от коронавируса, начиная со второго триместра беременности. Женщины, кормящие грудью, также могут быть вакцинированы.
«Игра на публику. Мода и портрет»Так называется выставка, открывшаяся вчера в Женевском музее искусства и истории в присутствии знаменитого российского историка моды и коллекционера Александра Васильева.
Добавить комментарий