Когда в 1922 году Алиса Кримлер-Шох основала в Санкт-Галлене ателье по пошиву фартуков, она, наверное, не догадывалась, что сто лет спустя это скромное семейное предприятие превратится в уважаемый модный дом. Алиса во многом опередила свое время. «Никогда не говорите, что чего-то не можете; просто попробуйте, и вы поймете, что можете», - написала она в своем дневнике. В 1960-е годы сыновья Алисы, Эрнст и Макс, возглавили компанию, которая с передников перешла на производство модной одежды. Третье поколение семьи Кримлер, Альберт и Петер, встало у руля в 1980-х. Название Akris, к слову, представляет собой акроним, состоящий из начальных букв написанного по-немецки имени бабушки Альберта и Петера.

Сегодня платья швейцарского бренда выбирают для официальных выходов знаменитейшие женщины мира, включая бывшую первую леди США Мишель Обаму, княгиню Монако Шарлен, актрису Анджелину Джоли, а также правозащитницу Амаль Клуни. В одежде этой марки регулярно появляются и швейцарские женщины-политики. Федеральная советница Карин Суттер-Келлер позировала в платье Akris для традиционной фотографии членов правительства в 2022 году. А Дорис Лойтхард произвела фурор в 2016-м, появившись на открытии Готардского туннеля в белом наряде с круглыми прорезями, напомнившими интернет-пользователям дырки в сыре Эмменталь.

Приуроченная к столетнему юбилею марки выставка фокусируется на связях модного дома с искусством. Стоит признать, что это очень удачный ход, особенно с точки зрения сценографии. Выставка фактически представляет собой ретроспективу лучших коллекций креативного директора Akris Альберта Кримлера за последние два десятка лет. Дизайнер черпал и продолжает черпать вдохновение в искусстве, постоянно исследуя взаимосвязи между модой, с одной стороны, и живописью, архитектурой, графическим дизайном и фотографией, с другой. Результатом этих творческих поисков стали коллекции, разработанные в сотрудничестве с художниками и архитекторами. При этом речь идет не только о банальном переносе картин на ткань в виде принта, но и об использовании модой традиционных художественных методов – работы с цветом, пропорциями и объемами.

Интенсивный творческий обмен привел к появлению нескольких технологических инноваций. Например, спроектированный Соу Фудзимото павильон галереи «Серпентайн» вдохновил Akris на создание современного кружева с геометрическими узорами, а сотрудничество c немецким фотографом Томасом Руффом способствовало разработке светодиодной вышивки, при которой крохотные лампочки были вшиты в шелковый креп.

Делать качественные модные выставки чрезвычайно трудно, так как для посетителя нет, наверное, ничего скучнее, чем ряды пустоглазых манекенов в брендовой одежде. Оригинальные работы Райнхарда Фойгта, деревянные куклы Александра Жирара для Vitra, каменные скульптуры Яна Гамильтона Финлея и коллажи Джеты Братеску придают экспозиции другое измерение – это художественная выставка, на которой можно увидеть моду, и одновременно модная выставка, на которой можно увидеть арт-объекты и узнать о творчестве художников, о которых вы, возможно, никогда раньше не слышали. Еще одним результатом беспроигрышного сочетания моды и искусства стала «инстаграмоемкость» экспозиции, то есть возможность сделать эффектные фото, которыми пользователи смогут поделиться в социальных сетях, привлекая таким образом новых посетителей.

В оформлении выставочных залов постоянно встречается трапециевидная форма, и это не случайно. Трапеция происходит от буквы А – первой буквы названия бренда, а также имен основательницы Алисы Кримлер и ее внука Альберта. Именно поэтому знаменитая сумка Akris Ai имеет форму трапеции.

К одним из главных достоинств выставки, на наш взгляд, относятся тактильные станции. Безусловно, модные экспонаты нельзя трогать руками, однако ни один из них не спрятан за стеклом, а на специально отведенных стендах посетители могут пощупать ткани и понять, почему Akris cлавится именно качеством своих материалов – шерсти, шелка, кашемира, а также … конского волоса. Легкий, как шелк, и более прочный, чем кожа, конский волос идеально подошел для создания сумок Akris. Длинный хвост диких лошадей срезают во время традиционной монгольской церемонии. Сам материал производится на исторических станках 1884 года небольшими партиями – всего 2,5 метра ткани в день. Ремеслом изготовления сумок из конского волоса владеют лишь несколько мастеров.

По словам Альберта Кримлера, его глаза «находятся в его пальцах» – Akris создает только ту одежду, которая приятна на ощупь. Убедиться в этом можно, примерив одежду бренда в импровизированной примерочной. Не откажите себе в удовольствии сделать сэлфи в кашемировом пальто Alpha от Akris стоимостью в несколько тысяч франков!

От редакции: Выставка «Akris. Mode. Selbstverständlich» проходит в Музее дизайна в Цюрихе до 24 сентября. Подробную информацию можно найти на сайте museum-gestaltung.ch.