Вакцинация всей страны?

В швейцарской прессе редко встретишь доброе слово в адрес России, да и то обычно с оговоркой. Однако возникают ситуации, когда невозможно не признать очевидное. Если посмотреть комментарии в различных соцсетях и на сайтах СМИ по поводу ситуации с коронавирусом в Швейцарии и работы в этой связи национального руководства, то неоновыми буквами высвечивается на разных языках слово из пяти букв: honte, odium, shame, позор. Что скрывать, богатейшая страна Европы, лидер фармацевтической индустрии с санитарным вызовом не справилась, и все мы стали заложниками растерянного правительства. Можно сколько угодно сетовать на задержки с поставками вакцин и возмущаться тем, что США, Великобритания или ЕС заботятся в первую очередь о собственных жителях – быстрее надо было реагировать и не скупиться при заказе лекарств. В итоге в авангарде оказались Китай, Индия и Россия, создавшие собственные вакцины. (Израиль, собственную вакцину не разработавший, вовремя и в нужных количествах закупил чужие и побил рекорд по скорости вакцинации населения. Непонятно, почему эта страна по-прежнему фигурирует в «карантинном списке», в то время как США и Великобритания из него вычеркнуты.) При этом, как справедливо замечают наши швейцарские коллеги и как уже писали мы сами, удивляет низкий процент прошедших вакцинацию граждан в трех странах-лидерах: по данным агентства Bloomberg, внимательно следящего за развитием ситуации, в Индии это 1,8%, в Китае – 2,7%, в России – 3,6%. «Россия – одна из стран, наиболее пострадавших от коронавируса, с почти 4,4 миллионами инфицированных и 95 тысячами смертельных исходов, – писала на прошлой неделе газета Le Temps. – Низкий уровень вакцинации объясняется отсутствием доверия к отечественной вакцине. Репутация Спутника V за рубежом лучше, чем в самой России. Вакцина признана в 49 странах, а с 13 из них заключены контракты о поставках». По словам директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, уже на первую неделю декабря 2020 года были получены предварительные заявки на покупку 1,2 млрд доз вакцины из более чем 50 стран и в 40 странах была подана заявка на одобрение вакцины, по эффективности не уступающей западным. С тех пор цифры лишь возросли, но суть не в том. Да и за жителей России мы говорить не будем, хотя лично знаем нескольких обладающих российскими паспортами жителей Швейцарии, специально летавших в Москву или Санкт-Петербург, чтобы пройти вакцинацию. Это к вопросу о недоверии.

Как бы то ни было, Федеральный совет понял, что дальше тянуть нельзя – в обществе зреет бунт. На прошлой неделе Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) пообещало не только разработать сертификат о вакцинации, о чем Наша Газета подробно рассказывала, но и придать ему смысл. Согласитесь, такой документ выглядел бы странно при отсутствии у населения возможности получить желанную вакцину, и вот президент Швейцарской Конфедерации объявил, что «между началом июня и концом июля» такая возможность будет предоставлена и хотя бы первую дозу смогут получить даже лица, не входящие в группы риска – то есть те, кто не дожил еще до 65 лет и не страдает хроническими заболеваниями.

Реализация представленного OFSP/BAG плана вакцинации зависит от двух факторов: одобрения или нет Швейцарией вакцины AstraZeneca и активности самого населения. На этой основе рассматриваются шесть возможных сценариев. Самый позитивный: AstraZeneca одобрена и 50% взрослого населения хочет вакцинироваться. Самый негативный: AstraZeneca остается под запретом, а вакцинироваться хочет где-то 75%. Гадать бессмысленно, так что пока план вакцинации, разработанный OFSP/BAG для им же определенных шести групп населения, выглядит так:

Группа 1а: Лица в возрасте 75+ лет, живущие в домах престарелых, и персонал этих учреждений

Процент населения: 27,5% (включая группы 1а и 1б)

Вакцинация (две дозы): завершена в начале марта

Группа 1б: Группа риска, то есть лица в возрасте свыше 65 лет и лица, страдающие хроническими заболеваниями, которые могут приобрести более критическую форму при заражении короноварусом.

Процент населения: 27,5% (включая группы 1а и 1б)

Вакцинация (первая доза): В процессе. При всех вариантах должна завершиться во второй половине апреля. В некоторых кантонах лица в возрасте 65-75 лет уже могут вакцинироваться.

Группа 2. Медицинские работники, находящиеся в контакте с больными коронавирусом или пациентами из группы риска

Процент населения: 4,9%

Вакцинация (первая доза): В процессе. Должна завершиться к концу апреля (по сценариям 5 и 6) или в начале мая, если вакцина AstraZeneca не будет одобрена или доля желающих вакцинироваться в этой группе будет высока



Группа 3: Лица, находящиеся в прямом контакте с членами группы риска

Процент населения: 14,5%

Вакцинация (первая доза): Должна начаться между началом июня и началом июля и завершиться между концом июня (согласно самому позитивному сценарию) и концом июля

Группа 4: Лица, проживающие коллективно в учреждениях с высоким риском вспыхивания эпидемии (например, в общежитиях) и персонал этих учреждений

Процент населения: 1,2%

Вакцинация (первая доза): Должна начаться между началом июня и началом июля и завершиться между концом июня (согласно самому позитивному сценарию) и концом июля

Группа 5: Все взрослое население, не входящее в группы 1-4

Процент населения: 33,9%

Вакцинация: Должна начаться между началом июня и началом июля и завершиться между концом июня (согласно самому позитивному сценарию) и концом июля

Этот план будет соблюдаться только в том случае, если производители вакцин будут поставлять их своевременно и в требуемых количествах, уточняет Федеральное управление здравоохранения. Предполагается, что между началом апреля и концом июля Швейцария получит 8,1 миллионов признанных ею вакцин (Moderna et Pfizer/BioNTech). Если и другие вакцины успешно пройдут проверку швейцарским минздравом, то число доз может значительно возрасти: процедура оценки AstraZenecа сейчас в разгаре в Swissmedic, а создатели немецкой вакцины CureVac и американской Novavax еще не подали соответствующих ходатайств.

Ведущиеся исследования показывают, что уже первая полученная доза вакцины значительно повышает защищенность организма от возможности заражения коронавирусом. Однако обе применяемые сегодня на территории Швейцарии вакцины требуют получения и второй дозы, чтобы защищенность была полной.

Что касается готовности к вакцинации населения, то, по имеющейся статистике, половина жителей страны такую готовность выражает, а четверть настроена отрицательно. Напомним, вакцинацию не рекомендуется проходить детям младше 16 лет и беременным женщинам. По состоянию на 23 марта между кантонами были распределены 1,4 млн доз вакцин, из которых 1,25 млн уже были использованы по назначению. 465,782 человека, или 5,4 % населения, получили к этой дате обе необходимые дозы вакцины.