Швейцарские власти, врачи и эксперты в сфере здравоохранения не перестают повторять, что вакцинация остается лучшим средством защиты от инфекции, а также чуть ли не единственным выходом из санитарного кризиса. Только при высокой доле привитых население получит достаточную защиту от тяжелых форм заболевания, а больницы смогут избежать перегрузки. Этим призывам, впрочем, следуют далеко не все. В Конфедерации, по сравнению с другими европейскими странами, сохраняется низкий уровень вакцинации: полностью привиты 71,2% людей в возрасте старше 18 лет, а при учете всего населения этот показатель составляет 61,25%. При этом, согласно имеющимся на сегодняшний момент данным, для отмены всех ограничительных мер уровень вакцинации должен составлять около 93% для людей старше 65 лет и 80% для возрастной группы от 18 до 65 лет, не считая тех, кто уже выздоровел. То есть, по словам федерального советника Алена Берсе, для отмены всех ограничений необходимо вакцинировать еще один миллион человек.

Правительство оценивает нынешние темпы как слишком медленные: температура начинает снижаться, и заболеваемость может снова вырасти. Поэтому Федеральный совет решил начать новую целенаправленную прививочную кампанию. Эта акция, финансируемая Конфедерацией и реализуемая кантонами, состоит из трех компонентов: национальной недели вакцинации, дополнительных мобильных консультационных и прививочных пунктов и персонализированных информационных предложений.

Цель информационной недели, которая пройдет с 8 по 14 ноября, состоит в том, чтобы рассказать как можно большему число людей о преимуществах вакцинации посредством общения на нескольких языках и на основе достоверных данных. Будут обсуждаться эффективность, безопасность и побочные эффекты вакцин, риски заражения для здоровья и возможности вакцинации. Федеральный совет также направит послание населению, подчеркивающее важность прививок. Расходы на эти информационные меры будут возложены на Конфедерацию и составят максимум 15,2 млн франков.

Кроме того, будут использоваться мобильные консультационные и вакцинационные пункты, например, автобусы. Сейчас в Швейцарии имеется 50 подобных точек, и это число может быть значительно увеличено при федеральной поддержке. Конфедерация заплатит до 220 000 франков за каждый дополнительный мобильный пункт, но не более 38 миллионов франков в целом.

Наконец, сеть консультантов будет помогать людям определиться с выбором, делать ли прививку. Консультации будут проводиться лично, по телефону или в социальных сетях. Консультанты не будут знать или спрашивать, был ли человек, к которому они обращаются, вакцинирован или нет: ни Конфедерация, ни кантоны не располагают этими данными. Кантоны могут сами нанимать консультантов, но также могут поручать проведение консультаций организациям или учреждениям, таким как Spitex. На эти цели выделено 43 миллиона франков. Таким образом, вся кампания обойдется Берну в 96,2 миллиона франков.

Добавим, что после консультаций власти решили отказаться от возможности поощрения ваучерами на сумму 50 франков тех, кто убедит другого человека пройти вакцинацию. Кантоны были против этого, считая, что финансовое вознаграждение не поможет преодолеть кризис. Федеральный совет был несколько удивлен оппозицией ваучерам, заявил в ходе пресс-конференции в среду министр здравоохранения Ален Берсе, признав, что идея была нетрадиционной.

Новые меры правительства, безусловно, важны и необходимы, но кажутся запоздалыми. Почему нельзя было провести информационную кампанию раньше? Неужели власти так слепо верили в готовность всего населения сделать прививку? Почему в Швейцарии так долго не было широкого доступа к вакцинам? Почему у жителей не было выбора из разных препаратов, как это было сделано в других странах? Почему университетам и компаниям не предоставили возможности для организации быстрой вакцинации на месте? В конце концов, палатки с тестами сейчас стоят чуть ли не на каждом углу, чего не скажешь о мобильных пунктах вакцинации, хотя прививку можно сделать быстрее, чем мазок из носа.

Подобными вопросами сегодня задаются многие – некоторые швейцарские СМИ отреагировали на объявление новых мер критическими комментариями. Федеральный совет не должен связывать введение или отмену мер с фиксированными показателями вакцинации, считает Tagesanzeiger. От новой прививочной кампании, конечно, не будет хуже, но она не избавит Федеральный совет от горького осознания того, что уровень вакцинации в Швейцарии в лучшем случае повысится лишь минимально, пишет NZZ. И с этой критикой трудно не согласиться: если на сомневающихся не повлияли предыдущие меры, такие как введение сертификатов или необходимость самим оплачивать тесты, то вряд ли люди изменят свое мнение сейчас и бросятся делать прививки. Те, кто хотел вакцинироваться, уже это сделал. Так стоит ли ставить, возможно, недостижимые цели в виде уровня вакцинации в 80% или 90%? Или правительству пора перестать брать на себя ответственность за население, которое не хочет прививаться, и поискать другой выход из затянувшегося кризиса?