Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

вторник, 23 мая 2023 года   

Угроза сердечно-сосудистых заболеваний |La menace des maladies cardiovasculaires

Автор: Заррина Салимова, Женева, 23. 05. 2023.

Сердце - не камень. Фото: Nashagazeta.ch

Согласно новому докладу Всемирной федерации сердца (ВФС), самые высокие показатели смертности от ССЗ наблюдаются в Центральной и Восточной Европе, а также в Центральной Азии.

|

Selon un nouveau rapport de la Fédération mondiale du cœur (FMC), les taux les plus élevés de mortalité due aux maladies cardiovasculaires sont enregistrés en Europe centrale et orientale ainsi qu’en Asie centrale.

На состоявшемся в минувшие выходные в Женеве Всемирном саммите по вопросам сердца был представлен первый углубленный анализ глобальных данных о риске сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и смертности от них.

Полный текст статьи доступен подписчикам
Вы подписчик? Войдите
Купить
статью
CHF 5
Подписка
на месяц
CHF 15
Подписка
на год
CHF 150
Статьи по теме: 
Восстановление после инсульта с помощью воображения
Женевские исследователи помогут оперативно диагностировать инсульт
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний в Швейцарии
Швейцарцы придумали силиконовые сердечные клапаны
В Швейцарии создали силиконовое сердце

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.12
CHF-EUR 1.03
CHF-RUB 89.25

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

В Швейцарии пройдет День мельниц

 Если вы еще не до конца составили план на предстоящие длинные выходные, то эта информация для вас. Как ни странно, даже такой невинный, казалось бы, праздник имеет политическую подоплеку.

Всего просмотров: 838

Умные брюки для бега

Швейцарские исследователи разработали текстильные датчики, способные предотвращать спортивные травмы.

Всего просмотров: 612

Мир живых мертвецов

 В 2022 году в мире широко отмечали 400-летие Мольера, великого французского драматурга. Не прошел мимо этой знаменательной даты и Театр Базеля, посвятивший ему спектакль, который так и называется – «Мольер».

Всего просмотров: 539
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Нехватка жилья в Швейцарии

Рост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.

Всего просмотров: 2,504

Черно-белая любовь

 Фото - Наша газета Если кто-то засомневается, что швейцарки способны к полной самоотдаче в любви – отправьте этого человека читать книгу Коринны Хофманн «Белая масаи». Автобиографическая история ее брака с африканским воином из племени масаи была переведена на 30 языков и разошлась тиражом 4 миллиона экземпляров.

Всего просмотров: 60,413

Кантон Аргау ужесточает правила натурализации

Отныне кандидатам на обладание швейцарского паспорта нужно будет как следует владеть немецким и иметь девственную справку о судимости.

Всего просмотров: 1,283
© 2023 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top