В швейцарских школах, как правило, нет единой даты начала учебного года. В целом, у детей, обучающихся в системе обязательного образования, есть около тринадцати недель каникул в год, а школьные занятия начинаются в каждом кантоне по-разному, в период с середины августа до середины сентября. Грядущий учебный год станет уже вторым, проходящим под знаком пандемии, а вопросов относительно организации уроков меньше не становится – рассказываем, что известно об этом на настоящий момент.

Стоит ли детям вакцинироваться?

Еще в июне Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) и Федеральная комиссия по вакцинации (CFV) порекомендовали молодым людям в возрасте от 12 до 15 лет при желании пройти вакцинацию против нового коронавируса. Прививка, как и для взрослых, бесплатна.

В настоящее время швейцарский орган контроля за лекарственными средствами Swissmedic разрешил применение двух препаратов для детей: вакцина от компании Pfizer/BioNTech одобрена для иммунизации детей в возрасте от 12 до 15 лет, а препарат Spikevax от Moderna – для детей от 12 до 17 лет.

В ходе клинических испытаний препарат Pfizer/BioNTech оказался почти на 100% эффективным в указанной возрастной группе. Участвовавшие в исследовании молодые люди получали ту же дозировку, что и взрослые. Иммунный ответ был аналогичен тому, что наблюдался у 16-25-летних, а побочные эффекты также соответствовали известному профилю. Наиболее распространенными реакциями на прививку были боль в месте инъекции, усталость, головная боль, озноб, боль в мышцах или суставах, повышенная температура.

В ходе рассмотрения заявки на одобрение вакцины Moderna были представлены результаты исследования с участием 3732 детей в возрасте от 12 до 17 лет. В этой возрастной группе и при той же дозировке, что и у взрослых, вакцина показала иммунный ответ (по уровню антител против SARS-CoV-2), сравнимый с тем, который был получен у молодых взрослых в возрасте 18-25 лет. Наиболее распространенные побочные эффекты у детей в возрасте от 12 до 17 лет также были схожи с таковыми у людей в возрасте 18 лет и старше. Клинические исследования вакцины показали, что у подростков эффективность против симптоматического заболевания составила 93%.

Побочные эффекты после двух препаратов обычно продолжались от одного до трех дней и могли быть более выраженными после введения второй дозы. Как и для взрослых, вакцина должна вводиться дважды с интервалом в четыре недели. Прививки особенно рекомендуются подросткам, которые страдают от хронического заболевания или живут с человеком с ослабленным иммунитетом.

Напомним, что вакцинация против Covid-19 в Конфедерации не является обязательной, но власти призывают сделать прививку всем, у кого нет особых противопоказаний. На данный момент вакцинация детей младшего возраста не планируется, так как для утверждения препарата не хватает данных исследований.

Имеет ли право ребенок вакцинироваться без согласия родителей?

Власти рекомендуют перед любой вакцинацией провести индивидуальный анализ риска и пользы в присутствии родителей или другого доверенного лица. В принципе, дети и подростки в возрасте от 12 до 17 лет имеют право самостоятельно принимать решение в пользу вакцинации при условии, что они информированы и обладают способностью судить. Препарат Moderna был одобрен всего пару дней назад, а в том, что касается вакцины Pfizer/Biontech для 12-15-летних, то кантоны решают, могут ли дети и подростки быть привиты с согласия или без согласия родителей. В кантоне Фрибург, например, вакцинация 12-15-летних подростков может проводиться без согласия родителей. В Женеве несовершеннолетним, желающим пройти вакцинацию, не требуется согласие родителей, однако кантон рекомендует, чтобы хотя бы один из родителей сопровождал ребенка. В кантонах Ааргау, Люцерн и Швиц детям и подросткам требуется согласие родителей, если они не находятся в их сопровождении. В Цюрихе желающие пройти вакцинацию в этой возрастной группе принимаются только в том случае, если они принесут заявление о согласии от родителей или явятся на вакцинацию в сопровождении законного представителя. Исключением является детская больница, где способность детей оценивать характер и последствия своих действий уточняется специалистами перед вакцинацией.

Любопытно, что в кантонах, где требуется заявление о согласии родителей, возможна ситуация, когда дети и родители имеют разные взгляды на вакцинацию. В этом случае кантон Люцерн, например, требует привлечения эксперта для выяснения способности ребенка выносить суждения. Этот человек проверяет, может ли лицо, желающее пройти вакцинацию, самостоятельно принять решение, в противном случае решение будет принимать его законный представитель.

С этой точки зрения интересен юридический казус кантона Фрибург, суд которого на днях постановил, что несовершеннолетним не требуется разрешение родителей на вакцинацию. Кантональные судьи признали, что вакцинация является медицинским вмешательством, представляющим собой посягательство на физическую неприкосновенность человека, что подразумевает информированное согласие пациента. Однако судебная практика показывает, что несовершеннолетние вполне способны самостоятельно дать согласие на медицинское лечение при условии, что они обладают способностью к самостоятельным суждениям.

С какими требованиями выступают учителя?

За концепции защиты в школах отвечают кантоны и муниципалитеты, однако у объединения учителей Швейцарии есть конкретное – общенациональное – предложение. Педагоги требуют установить приборы для измерения CO2 во всех классах всех швейцарских школ. Хорошая вентиляция помещений важна не только для контроля аэрозолей, которые переносят вирусные частицы, но и для сохранения свежего воздуха, чтобы дети могли сосредоточиться на учебе. Так называемые CO2-светофоры уже используются, например, в кантоне Базель-сельский, где почти все классы оборудованы этими устройствами. Принцип их работы прост: когда уровень CO2 в помещении повышается, то цветовой индикатор меняется с зеленого на оранжевый, а затем на красный, что значит, что помещение нужно проветрить.

Качество воздуха в школьных помещениях давно вызывает вопросы и оценивалось как недостаточно высокое в двух из трех классных комнат в Швейцарии, согласно проведенному в 2019 году исследованию Минздрава, добавляет SRF. Любопытно, что Германия в этом вопросе продвинулась дальше Конфедерации: в Гамбурге в новом учебном году все классы будут оборудованы воздушными фильтрами, которые способны удалять до 99% всех вирусов из воздуха в помещении.

Могут ли родители узнать о статусе вакцинации учителя?

Задать этот вопрос, конечно, можно, но не стоит ожидать на него ответа, как показал мини-опрос, проведенный телеканалом SRF среди различных ассоциаций. Конференция кантональных директоров здравоохранения не дает официальной рекомендации по этому поводу. Профессиональная ассоциация по уходу за маленькими детьми Kibesuisse, считает, что это слишком личный вопрос. Зонтичная организация учителей LCH придерживается аналогичного мнения. Центральный секретарь организации Франциска Петерханс отметила в комментарии SRF, что с юридической точки зрения этот вопрос недопустим, так как речь идет о личной информации, защищенной Законом о защите данных. Родители не имеют права напрямую спрашивать преподавательский состав о вакцинации, но они могут обратиться к школьному руководству. Впрочем, неизвестно, должны ли школы знать статус вакцинации своих сотрудников, например, ассоциация кантональных директоров по вопросам образования вообще не стала давать комментарии телеканалу на эту тему.

Нужно ли будет носить маски?

Этот вопрос каждый кантон решает по-своему. Показателен пример Вале, где в прошлом учебном году от 10% до 15% учащихся сдали положительные анализы на коронавирус. Планы защиты были оптимизированы и дифференцированы в зависимости от возраста и уровня обучения. С начала учебного года ношение маски не будет обязательным ни в начальной, ни в средней школе. Классы младших школьников будут тестироваться, как только будут подтверждены два положительных случая. После этого будут проведены три испытания, соответственно через 4, 11 и 18 дней. Только положительно протестированные ученики будут отправлены на изоляцию. Для учащихся первой ступени в течение первых шести недель обучения в школе планируется еженедельное тестирование на основе анализа слюны, проводимое в группах. Все учащиеся второй ступени и ученики до 16 лет также пройдут тестирование. После этого департамент снова рассмотрит ситуацию. Преподавателям всех уровней и ученикам старше 16 лет рекомендуется пройти вакцинацию, иначе им нужно будет носить маски.