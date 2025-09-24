Медстраховка, как и ожидалось, снова подорожает, но не так значительно, как в течение двух последних лет. В 2026 году средний взнос составит 393,3 франка в месяц, что на 16,6 франка (4,4%) больше, чем в этом году. В предыдущие два года рост составил 6% и 8,7% соответственно. Любопытно, что страховые взносы росли практически непрерывно с момента вступления в силу федерального закона о медицинском страховании: если в 1997 году страховка стоила 138 франков в месяц, то в следующем году за нее придется заплатить на 184% больше.