За годы жизни в Швейцарии и работы в Нашей Газете мы побывали во многих местных частных клиниках, так что привыкли к прекрасным паркам, их окружающим, и к не менее прекрасным видам, открывающимся из окон их палат. Клиника Swiss Ablation резко выделяется на этом фоне, поскольку находится… в бывшем литейном цехе.

Благодаря архитектурным заметкам Леонида Слонимского наши читатели уже знают о швейцарском прагматизме и в этой области, о функциональности новых зданий и реконструкций. Вот и сейчас, отправившись в Цюрих совсем не за тем, чтобы любоваться зданиями, мы не можем не сказать несколько слов о месте прописки цели нашего визита.

Более ста лет назад промышленные компании строили свои заводы в Западном районе Цюриха. Среди них была и компания Escher Wyss & Cie, специализирующаяся на производстве станков: в 1898 году она соорудила здесь литейный цех, где отливали и обрабатывали чугун. После закрытия доменных печей в 1975 году огромный зал в течение еще лет тридцати использовался в качестве склада и мастерских. Но вот район, поначалу оккупированный нелегальными клубами и барами, обрел новую жизнь: муниципалитет Цюриха превратил свой одичавший было Запад в уникальную зону, где открытые зеленые пространства и памятники индустриальной эпохи сохраняются и контрастируют с новыми современными зданиями, при этом прекрасно с ними сочетаясь. В бывшем литейном цехе разместился спроектированный архитекторами бюро Kyncl Gasche Partner центр Puls 5.

Как он выглядит? Открытый с одной стороны старый зал обрамляют новые семиэтажные крылья. Западное крыло отделяется от северного и образует угловую структуру, выходящую на Хардтурмштрассе, которая служит офисным зданием. Изнутри зал соединен с новым зданием двухэтажными боковыми галереями, а также служит центральным входом в торговые помещения. В то время как два нижних уровня отведены под магазины и предприятия сферы услуг, на третьем и четвертом расположены офисы и студии, а также фитнес-парк Migros. Трудно представить себе, что здесь же ежедневно проводятся операции на сердце, но это именно так, да и название у центра – подходящее, лучше не придумаешь: Пульс 5, то есть пульс работает на «отлично»! Как выяснилось, однако, не название было определяющим для доктора Саши Зальцберга при выборе места для своего нового центра, а высота потолков – не ниже 4 метров. Шутка, конечно.

- Как хирург-кардиолог я всегда интересовался фибрилляцией предсердий, или мерцательной аритмией, этой самой распространенной сердечной «неполадкой». Это стало моей специализацией, профессиональной нишей, в которой я завоевал достойную репутацию в мире. Некоторые приезжавшие ко мне пациенты нуждались не в операции на сердце, а просто в катетерной абляции, так что я перенаправлял их к другим докторам. А в один прекрасный день подумал: почему бы не составить команду, которая объединила бы все компетенции? – рассказал нам доктор Зальцберг.

Так и родился центр в Цюрихе. Но кто же такой Саша Зальцберг?

Он родился в Женеве в медицинской семье: дядя был педиатром, одно время возглавлявшим Швейцарскую федерацию врачей, папа работал в фармацевтической индустрии. Рос в Швейцарии, США и Бельгии. Получив медицинское образование в Брюсселе и Швейцарии, прошел трехлетнюю исследовательскую стажировку в нью-йоркском центре Mont Sinai. Проработав четыре года в качестве главного врача Университетского госпиталя Цюриха, отправился в Амстердам, чтобы освоить междисциплинарную терапию мерцательной аритмии и, в частности, технику хирургии органов грудной клетки профессора Вим-Яна ван Бовена. Освоив и это, вернулся в родную Швейцарию, где присоединился к команде кардиологов HerzKlinik Hirslanden и проводил классические операции на сердце, параллельно занимаясь мини-инвазивной кардиохирургией. Наконец, в 2019 году, незадолго до пандемии коронавируса, вместе со своим многолетнем ментором доктором ван Бовеном и электрофизиологом доктором Томасом Цермом он открыл Swiss Ablation – центр, посвященный исключительно малоинвазивному методу лечения нарушений сердечного ритма. Центр скромен – пока! – по размерам, хотя он и больше, чем кажется на первый взгляд, но главное – он современен, удобен и эффективен. Несколько офисов, конференц-зал, ультразвуковой кабинет, шесть палат, в которых пациенты готовятся к операции и приходят в себя после нее под наблюдением медицинского персонала, и операционная, которую доктор Зальцберг называет «гибридной», поскольку в ней объединены две техники: радиочастотная абляция, когда операция проводится при помощи эндоваскулярного катетера под контролем рентгеноскопии, и собственно операционный зал. Небольшие размеры центра создают ощущение уюта, не имеющее ничего общего с привычным больничным конвейером – в день здесь проводится не более трех процедур, и делать больше доктор Зальцберг делать не хочет. Хотя мог бы!

Swiss Ablation – центр, который можно без преувеличения назвать маленьким, да удаленьким. Сюда приезжают пациенты не только из всех частей Швейцарии (все без исключения процедуры покрываются для ее граждан базовой страховкой, как и страховкой, полученной беженцами из Украины), но и из других стран Европы и даже из Канады. Почему? Оказывается, в Канаде на процедуру абляции при сердечной аритмии нужно записываться за полтора года, а смертность в результате ее проведения составляет 10 процентов, в Германии пациенты ждут по полгода... Здесь же ожидание не превышает двух недель и результаты прекрасные.

Не секрет, что сердечно-сосудистые заболевания – главная причина смертности в мире. При этом многие делают все, чтобы избежать операции на сердце, ведь оно – самый важный и одновременно самый уязвимый из наших органов, тот моторчик, который обеспечивает наше существование и неисправность которого влияет на все остальное. («Люди умирают от разбитого сердца, как в прямом смысле, так и в переносном!», - подчеркивает Саша Зальцберг.) Некоторые предпочитают дедовские методы. Автор этих строк рассказала доктору Зальцбергу историю о человеке, прожившем почти сто лет, из которых более половины он боролся с диагностированной аритмией с помощью ложечки меда натощак.

- Это прекрасная история, - улыбнулся в ответ опытный кардиолог. – Лечебные свойства меда известны со времен Древнего Египта, когда им залечивали раны. Однако современная медицина основана на убедительных доказательствах, на статистике. А она свидетельствует о том, что если человек, страдающий аритмией, не принимает лекарства для разжижения крови, то в 70% случаев у него есть верный шанс заработать инсульт. Ваш знакомый относится скорее к исключению из правила, а главная задача врачей моего поколения – не только максимально продлить жизнь пациентов, но и сделать ее максимально приятной до самого конца.

Аритмия или, по-научному, фибрилляция предсердий – наиболее частое нарушение сердечного ритма, которое, как правило, возникает в старости, когда сердце изнашивается и из ритма выбивается. Но не обязательно: среди пациентов доктора Зальцберга есть люди и пятидесяти-шестидесяти лет. Откуда же берется эта напасть и можно ли ее предотвратить?

- Суть проблемы состоит в том, что в определенный момент в сердце появляются клетки, вызывающие аритмию. Цель абляции – изолировать эти клетки и максимально уменьшить то, что провоцирует их появление, - доходчиво рассказывает специалист. – Это достигается двумя способами. Первый – с помощью абляции создается механический барьер (для этого используются холод, тепло, а иногда и хирургическое вмешательство). Второй связан с управлением болезнью, для чего требуется изменение образа жизни – работа со сном, снижение стресса, правильное питание. Здоровый образ жизни тем более важен, что у 30% пациентов с аритмией она никак не проявляется, нет внешних симптомов – они поступают к врачу уже с инсультом. Остальные 70% что-то чувствуют, хотя симптомы могут быть самые разные – от затрудненного дыхания до ускоренного сердцебиения, нехватки энергии, головокружений…

Интересно отметить, что, в то время как любой врач советует избавиться от вредных привычек, включая курение и злоупотребление алкоголем, в Swiss Ablation сопровождение пациента в этом нелегком процессе является одной из услуг на этапе подготовке к процедуре и после нее.

Готовясь ко встрече с врачом, мы выяснили, что иногда одной процедуры абляции оказывается недостаточно, приходится делать ее повторно, а то и в третий раз. Саша Зальцберг и не думает этого отрицать.

- Это возвращает нас к вашему любителю меда, - с улыбкой говорит он. – Некоторым пациентам я сразу говорю, что больше их не увижу. Таких приблизительно половина. Части второй половины действительно требуется повторная процедура, а некоторым и третья, операция или кардиостимулятор (пейсмейкер). Каждый случай индивидуален, и все возможные риски мы обязательно объясняем пациентам. Есть такие, которые предпочитают ничего не менять в своей жизни, и такие, кто готовы бежать марафон с пейсмейкером. Но большинство все же готовы к изменениям именно потому, что аритмия не позволяет им в полной мере наслаждаться жизнью. Мы можем помочь им сделать первый шаг, но дальше дело за ними.

Еще одна привлекательная особенность метода Саши Зальцберга – его амбулаторность. Пациент не проводит ночь в клинике, а отправляется либо домой (если он местный), либо в одну из расположенных неподалеку гостиниц.

- Я хотел бы, чтобы процедура абляции воспринималась, как нечто не более страшное, чем поход к стоматологу. Никто же не проводит ночь в стоматологическом кабинете! – объясняет он такой подход. – Если ничего плохо не происходит в первые пять-шесть часов, которые пациент проводит под наблюдением после операции, то и опасаться уже нечего. Разумеется, мы не будем амбулаторно проводить трансплантацию сердца, но многие другие процедуры – вполне. В какой-то мере наш подход – последствие пандемии коронавируса, когда врачи были обязаны отправлять всех больных домой, за исключением самых тяжелых случаев. Проведенные с тех пор исследования доказали безопасность такого подхода. Разумеется, и расходы при нем для страховых компаний гораздо менее значительны. Но не для врачей. Кстати, наша амбулаторная операционная – единственная в Швейцарии!

Некоторые процедуры – например, установка пейсмейкера – проводятся при локальной анестезии, другие – при полной, но все – в непосредственной близости от бьющегося сердца. Что при этом испытывает врач, простому смертному представить трудно, а доктор Зальцберг в ответ на наш вопрос расплывается в улыбке:

- Наше сердце – это тот самый не существующий вечный двигатель, и возможность наблюдать его работу невооруженным глазом, вшивать в него пейсмейкер, проводить другие операции, не нарушая его хода, – своего рода волшебство нашей профессии. Волшебство на основе строгих научных знаний.

На этой волшебной ноте мы могли бы закончить нашу первую беседу с доктором Зальцбергом, но захотелось еще и в будущее заглянуть, спросив эксперта, каких прорывов в медицине он ожидает.

- Отличный вопрос! – ему явно требовалось время, чтобы подумать. – Думаю, большую роль будет играть дигитализация. Вспомните, каким был интернет двадцать лет назад, и какой он сегодня. Настоящим прорывом станет установление связи между мозгом человека и компьютером, между нашими органами и цифровым миром. Переходный период уже идет, сбор большой даты – часть его. Если вы взглянете на контрольный перечень по хирургической безопасности, распространяемый ВОЗ, то увидите, насколько сократилась смертность, связанная со всеми видами хирургических вмешательств. И в этом заслуга именно дигитализации. Если бы бюджеты, выделяемые на войны, направлялись на развитие медицины, мы жили бы в гораздо лучшем мире!

На наш взгляд, остается все же пройти еще немалый путь до тех пор, пока пациенты станут доверять роботам больше, чем «живым» врачам. А вы как думаете, дорогие читатели?

Swiss Ablation

Puls 5

Giessereistrasse 18, 8005 Zürich

www.swiss-ablation.com