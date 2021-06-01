В понедельник в Швейцарии вступили в силу новые послабления, в том числе, например, открылись рестораны. Новый этап снятия ограничений предполагает активное использование Covid-сертификата, подтверждающего, что человек полностью вакцинирован, переболел или недавно прошел тест на коронавирус с отрицательным результатом.

Covid-сертификат будет доступен через неделю

Работа над документом, который будет поэтапно вводиться со следующего понедельника, идет в Конфедерации полным ходом. Надежность документа проверяется при поддержке Национального центра кибербезопасности (NCSC), система также будет испытана другими экспертами и заинтересованными лицами в рамках общественного теста. Исходный код сертификата уже находится в открытом доступе. Недостатки, выявленные в ходе испытаний, будут учтены и опубликованы. Целью публичного теста является не только проверка безопасности, но и установление доверия к этому документу: власти, нередко подвергающиеся критике в последнее время, стремятся сделать процесс разработки сертификата как можно более прозрачным.

Напомним, что сертификат не понадобится в обычной жизни, например, в школе или во время похода по магазинам, но он может потребоваться для путешествий или посещения массовых мероприятий. Швейцарский сертификат будет совместим с «зеленым паспортом» Евросоюза. Брюссель, в свою очередь, рекомендовал в понедельник 27 странам-членам ЕС освободить привитых жителей ЕС от карантина, а детей до шести лет – от тестирования. Европейский сертификат будет действителен на всей территории ЕС с 1 июля, но семь государств-членов начнут выдавать его уже во вторник в рамках технических испытаний.

Обновленные правила въезда в страну

С 31 мая полностью вакцинированные люди освобождены от соблюдения карантина на шесть месяцев, а также от требования проходить тест и предоставлять контактные данные при въезде в страну. Однако они должны быть полностью привиты вакциной, одобренной Швейцарией либо Европейским агентством по лекарственным средствам (EMEA). Это, впрочем, не касается переболевших и вакцинированных лиц, прибывших из региона, где циркулирует вызывающий опасения вариант вируса SARS-CoV-2. «Карантинный» список, таким образом, состоит отныне из двух частей. В первой фигурируют регионы с высоким риском заражения коронавирусом, а во второй – страны, где распространена вызывающая опасения мутация. Во вторую группу в настоящее время входят Бразилия, Великобритания, Индия, Канада, Непал и Южная Африка. Оба списка можно найти на сайте Bag.admin.ch.

Напомним, что для иностранцев, не имеющих швейцарского или европейского вида на жительства, действуют другие правила, ознакомиться с которыми можно на сайте Государственного секретариата по миграции (SEM).

Ситуация стабилизируется

Согласно санитарному бюллетеню от 31 мая, за три дня в Швейцарии и Лихтенштейне зафиксированы 1717 случаев заболевания коронавирусом, 45 госпитализаций и девять летальных исходов. За последние четырнадцать дней общее число инфекций составило 12 268, то есть 141,91 случай на 100 000 жителей. Индекс репродукции вируса, указываемый с задержкой около десяти дней, упал до 0,84. Пациенты с Covid-19 занимают 15,10% от имеющихся мест в интенсивной терапии, заполняемость которой снизилась до 69,00%.

В целом, по оценкам выступивших на состоявшемся в пятницу брифинге экспертов, эпидемиологическая ситуация улучшается по всем направлениям. В связи со стабилизацией санитарной обстановки цвет информационной кампании Минздрава изменен с красного на оранжевый. Власти отменили рекомендацию воздерживаться от путешествий, но по-прежнему призывают проявлять осторожность, если вы решите отправиться в другую страну.

По последним имеющимся данным, обе дозы вакцины получили 1 622 505 жителей Швейцарии. При этом, Федеральная комиссия по вакцинации теперь рекомендует вакцинацию всем беременным женщинам, начиная со второго триместра. Напомним, что ранее иммунизация была рекомендована только беременным женщинам, входящим в группу риска. Для проведения вакцинации необходимо объяснение врача и письменное согласие пациентки. Более того, по информации SonntagsZeitung, федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) готовит новую информационную кампанию, направленную на молодых женщин, которые опасаются того, что вакцины могут привести к бесплодию. Научных доказательств этой теории нет.