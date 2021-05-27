Эпидемиологическая ситуация в Швейцарии продолжает улучшаться: число заражений снижается, а к концу месяца большинство кантонов завершит вакцинацию уязвимых лиц. Учитывая эти факторы, Федеральный совет принял решение о переходе ко второму – стабилизационному – этапу выхода из коронакризиса.

Менее тысячи случаев за сутки

В среду, впервые с октября прошлого года, власти зафиксировали менее 1000 новых случаев заболевания коронавирусом за 24 часа. Напомним, что 6 октября федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) сообщило о 700 заражениях, а затем цифры быстро и резко возросли. Так, уже 9 октября было зарегистрировано 1487 случаев, неделю спустя – 3 105. Рекордные показатели зафиксированы 4 и 5 ноября (10 073 и 10 128 случаев соответственно).

Согласно санитарному бюллетеню от 26 мая, в Швейцарии и Лихтенштейне были зарегистрированы 996 инфекций, 45 госпитализаций и 2 летальных исхода. По последним данным, всего было введено 4 280 630 доз вакцины, причем 1 504 464 человека уже получили обе инъекции.

Власти настроены оптимистично: 31 мая Швейцария перейдет от защитного к стабилизационному этапу, при этом послабления оказались значительно более масштабными, чем планировалось изначально.

Публичные и частные мероприятия

Проходящие в помещении мероприятия смогут посещать 100 человек, а на открытом воздухе – 300. При этом может быть занята половина доступных мест, а не треть, как ранее. Эти положения также распространяются на религиозные службы.

Для других мероприятий, таких как собрания членов ассоциаций или экскурсии, максимальное количество участников, как внутри, так и снаружи, теперь составляет 50 человек. Это также относится к свадьбам и празднованиям, например, юбилеев, если они проводятся не в частных помещениях. На собрания в общественных местах больше не распространяются ограничения. Домой теперь можно будет пригласить до 30 гостей, а если встреча проходит на открытом воздухе, то до 50.

Рестораны

С понедельника снова можно будет отправиться на ужин в ресторан. Правила следующие: соблюдение дистанции или наличие перегородок, не более четырех человек за одним столом, регистрация контактных данных всех клиентов, обязательство есть сидя за столом. На террасе возможны столики на шесть гостей. Период времени с 11 вечера до 6 утра, когда рестораны должны были быть закрыты, отменен. Маски необходимо надевать при передвижении по ресторану (как внутри, так и снаружи) но не за столом. Персонал должен носить маски.

Употребление еды и напитков (только сидя) во время мероприятий возможно, если были записаны данные всех участников. Кинопоказы или концерты в ресторанах снова разрешены при условии соблюдения санитарных правил.

Спорт и культура

Теперь 50 человек могут собираться для совместных занятий спортом. Присутствие зрителей снова разрешено, однако соревнования по командным видам спорта запрещены в помещениях. Контактные виды спорта в закрытых помещениях без масок, например, бальные танцы и борьба, могут проводиться только в фиксированных группах из четырех человек. Федеральный совет также скорректировал с 15 м2 до 10 м2 на человека площадь для занятий видами спорта, не требующими больших физических усилий, например, йогой. Термальные бассейны и SPA-центры могут быть вновь открыты. Маски не обязательны, но расстояния должны соблюдаться. То же самое относится и к крытым бассейнам.

Можно снова организовать любительские выступления в сфере культуры, для которых действуют те же правила, что и для мероприятий, открытых для публики. Хоры, как профессиональные, так и нет, могут давать концерты на открытом воздухе.

Учеба и работа

Отменено ограничение в 50 человек для аудиторных занятий в университетах. Университеты должны разработать план тестирования и получить согласие кантона. Соблюдение дистанции и ношение масок остаются обязательными.

Обязанность работать из дома заменена на простую рекомендацию для сотрудников компаний, которые проходят еженедельный скрининг. Возвращение в офис должно происходить поэтапно, чтобы не ставить под угрозу кампанию по вакцинации. Напомним, что с 18 января 2021 года работодатели были обязаны перевести сотрудников на удаленную работу во всех сферах, где это было возможно.

Отмена карантина

Переболевшие лица уже освобождены от карантина на шесть месяцев. Поскольку вакцинированные люди не могут распространять болезнь в значительной степени, теперь они также будут освобождены от соблюдения карантина на шесть месяцев, а также от требования проходить тест и предоставлять контактные данные при въезде в страну. Однако они должны быть полностью привиты вакциной, одобренной Швейцарией либо Европейским агентством по лекарственным средствам (EMEA). Освобождение от карантина и теста при въезде в Швейцарию распространяется также на детей в возрасте до 16 лет. Однако это не касается переболевших и вакцинированных лиц, прибывших из региона, где циркулирует вызывающий опасения вариант вируса SARS-CoV-2.

Массовые мероприятия

С 1 июня кантоны смогут проводить так называемые «пилотные мероприятия» с участием до 600 человек в помещении и до 1000 человек на открытом воздухе. А с 1 июля будут возможны крупномасштабные мероприятия для 3000 гостей внутри и 5000 человек снаружи. Доступ получат люди, которые переболели коронавирусом, прошли полную вакцинацию или имеют отрицательный результат ПЦР-теста. С 20 августа на крупных мероприятиях будет разрешено принимать до 10 000 гостей.

Ожидается, что проект следующих послаблений будет вынесен для консультаций с кантонами 11 июня, а решение будет принято 23 июня.