В последние годы в борьбе с ожирением произошел настоящий прорыв – благодаря препаратам-агонистам рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1/GLP-1), таким как семаглутид, выпущенным, например, под торговой маркой Ozempic. На волне популярности этих средств мошенники наводнили рынок фальсифицированными и несущими риски для здоровья аналогами.
Осторожно: поддельные средства для похудения! | Attention : produits « GLP-1 » falsifiés!
Обычный инсулин вместо средства для похудения, а также вещество, находящееся в стадии клинических испытаний, но уже доступное на черном рынке © Swissmedic