Осторожно: поддельные средства для похудения! | Attention : produits « GLP-1 » falsifiés!

Автор: Заррина Салимова, Берн, 01.09.2025.
Обычный инсулин вместо средства для похудения, а также вещество, находящееся в стадии клинических испытаний, но уже доступное на черном рынке © Swissmedic

Швейцарский орган контроля за лекарственными средствами Swissmedic предупреждает о росте числа поддельных, вводящих в заблуждение или неразрешенных препаратов для снижения веса.

|

Swissmedic met en garde contre la multiplication des offres de produits falsifiés, trompeurs ou non autorisés destinés à la perte de poids et faisant référence aux principes actifs de type GLP-1.

В последние годы в борьбе с ожирением произошел настоящий прорыв – благодаря препаратам-агонистам рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1/GLP-1), таким как семаглутид, выпущенным, например, под торговой маркой Ozempic. На волне популярности этих средств мошенники наводнили рынок фальсифицированными и несущими риски для здоровья аналогами.

Полный текст статьи доступен подписчикам
Подписка на месяц
CHF 15
Подписка на год
CHF 150
Купить статью
CHF 5
препараты для похудения швейцария
ozempic
медицинское страхование в Швейцарии
борьба с ожирением в швейцарии
