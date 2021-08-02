Наши информированные читатели следят, конечно, за массовыми демонстрациями протеста, прокатившимися по Франции после принятия, в ночь с 24 на 25 июля, предложенного президентом Макроном пакета мер, призванных остановить распространение коронавируса - от введения «санитарного пропуска» до, в случае ухудшения ситуации, обязательной вакцинации (пока что она стала обязательной только для медицинских работников). Наша Газета уже рассказывала, что как бы ни возмущались французы подобным ущемлением личных свобод, в течение суток после этого объявления на вакцинацию записалось почти два миллиона человек.

20 июля парламент Франции приступил к обсуждению предложенного правительством законопроекта, нацеленного на еще большее расширение сферы применения «санитарного пропуска». В тот день число выявленных за сутки заражений в стране достигло 18 000, то есть темпы распространения вируса за неделю выросли в два с половиной раза, что дало министру здравоохранения Оливье Верану основание вновь говорить о «четвертой волне» эпидемии.

В течение недели законопроект обсуждался в парламенте по ускоренной процедуре и был принят в прошлое воскресенье - 156 депутатов проголосовали «за», 60 «contre» и 14 воздержались. Кто-то уже назвал такое решение диктатурой, но профессиональные политологи говорят, что республиканские нормы не нарушены. В Швейцарии также многих шокирует такая почти полная президентская власть, что противоречит традициям Конфедерации, но в каждой стране свои особенности, с которыми приходится считаться.

Несмотря на серьезное закручивание гаек, некоторые послабления по сравнению с изначальным текстом закона все же были допущены: исчезло требование о получении санитарных пропусков для лиц «возрастом не менее двенадцати лет», норма остается для «взрослых», то есть 18+; на открытые террасы ресторанов людей продолжат пускать без санитарного пропуска; срок вступления закона в силу на сегодняшний день назначен на 9 августа - раньше, чем предполагалось.

Что на практике означает это решение для жителей Швейцарии? Для въезда на территорию Франции каждый взрослый человек должен предъявить свидетельство о полном прохождении вакцинации (оно становится приемлемым через семь дней после получения второй дозы вакцины Moderna или Pfizer/Biontech или через семь дней после получения первой дозы одной из двух этих вакцин для лиц, переболевших коронавирусом) или отрицательный антигенный или ПЦР-тест, сделанный в течение последних 72 часов.

Необходимо также заполнить декларацию, в которой вы, так сказать, честью клянетесь, что у вас нет симптомов заболевания и в контакте с болеющими вы не были. Если вы собираетесь путешествовать самолетом, то ссылку на формуляр пришлет авиакомпания, но ее легко найти и самим – на сайте МВД Франции. (Из личного опыта: часто бывая во Франции, мы исправно заполняем этот формуляр. Предъявить его не пришлось еще ни разу, но это не значит, что не следует заполнять!)

Еще до принятия закона, с 21 июля, предъявление санитарного пропуска стало обязательным для посещения мест досуга или культурных учреждений при скоплении 50 и более человек. То есть если вам 18+ и вы хотите пойти в театр, на концерт, в кино или в парк аттракционов, будьте готовы к проверке на входе. Для лиц в возрасте от 12 до 17 лет санитарный пропуск станет обязательным, по сегодняшней информации, с 30 сентября.

С 9 августа это правило распространяется и на посещение кафе и ресторанов, больниц и домов престарелых, плюс общественного транспорта, включая поезда TGV и внутренние авиарейсы.

Не прошедшие вакцинацию туристы могут сделать тесты на месте, стоит это удовольствие 43,89 евро (47,60 франков) в случае ПЦР-теста и 25 евро (27,10 франков) в случае антигенного теста.

Многих собирающихся в отпуск во Францию интересует, вероятно, какова обстановка на пляжах. Отвечаем. Все пляжи - и общие, и частные - работают, народа на них меньше, чем обычно, но все же много. Расстояние между загорающими минимальное, маски не носит никто. Один частный пляж в Ницце в прошлую пятницу стал проверять у всех санитарный паспорт или наличие отрицательного теста. Результат - потеря 30% стандартной дневной выручки, но, надо думать, благодарность местной администрации. Посмотрим, продолжится ли эксперимент.

31 июля мы стали свидетелями массового шествия противников вакцинации и введения санитарного пропуска по набережной Ниццы. Шествие было совершенно мирным и проходило при полной поддержке аплодировавшего местного населения и вышедших на балконы гостиничных номеров туристов. Аналогичные акции прокатились в субботу по всей Франции, включая любимый многими женевцами Анси, признанный недавно самым приятным городом для проживания во всей соседней со Швейцарией республике.

Помимо логистических неудобств, главным последствием для швейцарцев может стать решение правительства Конфедерации последовать примеру соседей. И вот тогда держитесь, противники вакцинации!