Медстраховка может снова подорожать |Les primes pourraient à nouveau augmenter

Система финансирования здравоохранения в Швейцарии основана на обязательных страховых взносах, которые составляют значительную часть бюджета швейцарских домохозяйств и год от года (за редким исключением) становятся все выше. Стоимость базовой страховки определяется раз в год – осенью. Но аналитики делают свои прогнозы уже сейчас, основываясь на данных о расходах в системе здравоохранения.