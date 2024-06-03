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вторник, 4 июня 2024 года   

Медстраховка может снова подорожать |Les primes pourraient à nouveau augmenter

Автор: , Берн, .

Фото: Owen Beard, Unsplash

… а судьба инициативы о страховых взносах находится под вопросом.

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... et le sort de l’initiative d’allègement des primes est incertain.

Система финансирования здравоохранения в Швейцарии основана на обязательных страховых взносах, которые составляют значительную часть бюджета швейцарских домохозяйств и год от года (за редким исключением) становятся все выше. Стоимость базовой страховки определяется раз в год – осенью. Но аналитики делают свои прогнозы уже сейчас, основываясь на данных о расходах в системе здравоохранения.

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медицинское страхование в Швейцарии
медицинская страховка в Швейцарии
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