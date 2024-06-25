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26.06.2024 - 15:27Новый глава Национального банка Швейцарии

Красота по правилам |La beauté selon les règles

Автор: , Берн, .

Photo © Unsplash

С 1 июня косметологи, использующие оборудование, излучающее радиацию, должны пройти специальное обучение.

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Depuis le 1er juin, les esthéticiennes et les esthéticiens utilisant des appareils émettant un rayonnement doivent avoir suivi une formation.

 

Думаем, наши читатели согласятся, что всем хочется быть красивыми. И что красота требует жертв. Причем не только в смысле ведения здорового образа жизни и соблюдения диет, но и в смысле материальных затрат, растущих пропорционально возрасту. Да, поддержание красоты – дорогое удовольствие, особенно в Швейцарии. Те же, кто решают сэкономить на себе и воспользоваться услугами не проверенных специалистов, рискуют не только себя изуродовать, но и подорвать свое здоровье. Видимо, следуя такой логике, швейцарское правительство решило потребовать жертв не только от пациентов, стремящихся к красоте, но и от тех, кто берет на себя обязательство ее им подарить. В чем состоит жертва? В прохождении обязательного обучения – как сказали бы мы в свое время, в повышении профессиональной квалификации.

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косметология в Швейцарии
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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