Выбор косметолога, а тем более пластического хирурга – дело тонкое, вопрос возникшего или не возникшего при личном контакте доверия, которое в свою очередь часто основывается репутации. У людей, давно живущих в Женеве, доверие к доктору Даниэлю Мёнье возникает, как только они узнают, что свою практику он «унаследовал» от Рафаэля Гюменера, очень известного в нашем городе специалиста, который точно не рекомендовал бы своим пациентам человека не проверенного. Доверие усилится, если добавить к этому предшествовавший переезду в Женеву 15-летний опыт в качестве заведующего клиникой в Университетском госпитале св. Луки в Брюсселе. С чего начался «швейцарский этап»?

Д-р Даниэль Мёнье: Мы с Рафаэлем Гюменером были знакомы давно и всегда симпатизировали друг другу. Возможно, нас сближала похожая профессиональная философия: мы оба долго проработали в учебных госпиталях и оба параллельно развивали частную практику. Когда д-р Гюменер предложил мне перенять его кабинет, я, немного подумав, согласился – это была интересная возможность попробовать что-то новое.

Надеюсь, Вы не пожалели о принятом решении?

(смеется) Ни разу! Я обожаю космополитизм Женевы, ее близость к природе, горы, озеро…

Считаете ли Вы, что климат и близость к природе способствуют долгому пребыванию жителей Швейцарии в хорошей форме, позволяют им продлевать молодость естественным путем, так сказать?

И да, и нет. Проблема в том, что здесь очень много солнца, которое все мы любим, но для кожи оно токсично. Кожа – наша хрупкая внешняя оболочка, которая первой принимает на себя все удары окружающей среды, начиная с загрязненности воздуха, которая, к счастью, в Женеве не высокая. Но горное солнце – сильное, на него кожа реагирует. Есть и другие факторы – генетические, гормональные – приводящие к тому, что наша кожа стареет параллельно со всеми нашими органами. К счастью, в последние годы эстетическая медицина развивалась очень активно и может предложить сегодня несколько способов замедлить этот процесс. Я думаю, прежде всего, о клеточном омоложении.

Возможно, не все читатели знакомы с этим методом…

С удовольствием расскажу. Когда двадцать лет назад я начинал работать в этой области, то пластическая хирургия, самый интрузивный из методов, был и самым распространенным: врачи меняли структуру лица, избавлялись от признаков старения кожи радикальными способами. Сейчас же новые техники позволяют действовать на клеточном уровне, используя собственные клетки пациента. Революция началась лет десять назад, когда выяснилось, что наш жир содержит большое количество стволовых клеток, участвующих в развитии и росте всех органов и тканей. Возникла мысль попробовать извлечь часть этого жира, пропустить его через фильтры, чтобы избавиться от волюматорного аспекта, а затем вновь ввести полученную субстанцию в виде инъекции. Идея эта принадлежала бельгийскому врачу доктору Тонару, обнаружившему омолаживающий эффект таких инъекций и начавшему применять их в дополнение к хирургическим операциям. Ведь надо понимать, что операции могут изменить структуру лица, но не улучшают кожу.

В последнее время возрос также интерес к использованию экзосом – микроскопических внеклеточных везикул (пузырьков) диаметром 30-100 нанометров, выделяемых в межклеточное пространство клетками различных тканей и органов.

Экзосомы обнаружены в различных тканевых жидкостях организма, таких как сыворотка крови, спинномозговая жидкость, плацента. Их можно извлекать и применять для омоложения кожи.

Но все эти инновационные методы – лишь «плюс» к хирургии?

Да, только с их помощью не получить эффект лифтинга, но они помогают сохранить красоту и эластичность кожи. Разумеется, пациентам, не желающим прибегать к хирургии и не нуждающимся в ней, мы рекомендуем такие методы как радиочастотная терапия или технология фрактора.

Хирургия все же многих пугает. Но думаете ли Вы, что, если начать ухаживать за кожей рано, лет в 30-40, то можно обойтись без нее и сохранить моложавый вид?

Конечно! Очень заметна разница между теми пациентками, кто начинает регулярные процедуры в 40-45 лет, когда у многих женщин замедляется гормональная стимуляции в связи с менопаузой, и теми, что дожидается 60-65лет. Причем под «регулярными» я понимаю не еженедельные консультации, а три-четыре сеанса в год. Эти процедуры безболезненны, они не оставляют видимых ненужных следов и никак не мешают полноценной жизни и профессиональной деятельности. А эффект – прекрасный, через пять-шесть лет каждая пациентка отдает себе в этом отчет.

Глаза, как известно, – зеркало души, это то, что прежде всего обращает на себя внимание на наших лицах. Но с возрастом возникают проблемы с веками, с отеками…

Блефаропластика или пластика век – самая лучшая, на мой взгляд, из пластических операций, самая, если хотите, чудодейственная. Она направлена на удаление избытков кожи и грыж на верхних и/или нижних веках и значительно уменьшает количество морщин, позволяет избавиться от отеков вокруг глаз. Это достаточно простая и легкая для пациента операция, выводящая из строя не более, чем на неделю. Мне кажется, она олицетворяет собой то, какой должна быть эстетическая хирургия – дискретной и эффективной. Правда, некоторые женщины не стремятся к естественности, и я часто не берусь за операции, которые считаю не только бессмысленными, но и вредными.

Вы затронули очень важную тему – стремление многих не к поддержанию собственной красоты, а к ее трансформации, порой с плачевными последствиями. Не так давно в моде были, губы как у утенка Дональда, сейчас, кажется, «спрос» на них спадает. А что делать тем, кто уже поддался искушению? Донашивать?

Вы правы – тенденция начинает меняться. А что касается того, «донашивать» или нет, все зависит от того, как была сделана операция. Если была применена гиалуроновая кислота, то процедура носит обратимый характер, так как со временем препарат рассасывается. Кроме того, если вам не понравился результат, то гиалуроновую кислоту можно вывести, используя специальный препарат-антидот. Беда в том, что есть врачи – к счастью, в Швейцарии они исключение, но правило во многих других странах – которые вкалывают жидкий силикон, и вот тогда делать, действительно, нечего.

А какие эстетические операции по-прежнему «в тренде»?

Не стихает интерес к аугментационной маммопластике или, попросту говоря, к увеличению груди – прежде всего с помощью грудных имплантов. Но и в этой области произошли изменения: не естественно огромные бюсты привлекают единицы, подавляющее большинство женщин, не довольных маленьким размером груди, хотят увеличить ее в разумных пределах. К счастью! К «разумности» стремятся и женщины, желающие, наоборот, уменьшить свою грудь, часто развившуюся с возрастом или после нескольких родов.

Зато появился новый тренд – операции носа. И знаете, почему? Потому что, когда делаешь селфи, картинка деформирует пропорции лица и нос кажется больше. И вот ради этого некоторые идут на операцию, чтобы «получить» очень тонкий, как бы сплюснутый и, реально, совсем не красивый нос!

Было много разговоров о том, что некоторые мамы, по-своему заботящиеся о будущем своих дочерей, сами приводят их к пластическим хирургам чуть ли не в 15-16 лет. Есть такое дело?

В моей практике таких молодых пациенток не было, но приходят девушки лет 20 – для инъекций ботокса и других подобных процедур, способных придать им уверенности в себе, ведь хорошо сделанная эстетическая процедура может реально изменить жизнь к лучшему, в этом и есть моя цель. Надо признать, что мы живем в обществе, где имидж имеет огромное значение, но все хорошо в меру.

Мы все время говорим о женщинах, а разве мужчины не интересуются улучшением своей внешности?

Еще как интересуются! Все большее число моих пациентов – мужчины, которые обращаются, прежде всего, по вопросам пластики век. Это мужчины в возрасте приблизительно 50 лет – динамичные, активные, моложавые, желающие сохранить открытый взгляд и вообще привлекательность. На втором месте по популярности – подтяжка живота, липосакция. На третьем – пересадка волос. Стоит отметить, что я пользуюсь техникой, которую пока мало кто освоил и которая позволяет пересадку волос без их предварительного сбривания (после чего череп остается красным в течение месяца и надо ждать, чтобы волосы отрасли) и без изъятия волос для пересадки с затылка, что оставляет довольно большой шрам. Я использую небольшой аппарат, позволяющий пересадку каждого волоска по отдельности, что не оставляет никаких следов на голове. Эта новаторская техника пользуется большим успехом у политиков, бизнесменов, других публичных личностей: операция проводится в пятницу, пару дней пациент отдыхает, и уже в понедельник или вторник следующей недели он может полноценно функционировать, не вызывая у окружающих никаких вопросов. За один день можно пересадить 1,5 тысячи волосков, на весь процесс обычно требуется два дня, и результат, поверьте, прекрасный. Но не будем скрывать, что удовольствие это не дешевое.

Какой совет Вы дадите тем, кто не полностью удовлетворен своей внешностью?

Прийти на первую бесплатную ситуацию и вместе обсудить то, что представляется проблемой – часто решение бывает гораздо более простым, чем думает пациент. Эстетическая медицина достигла сейчас такого уровня, что безвыходные ситуации встречаются крайне редко.

От редакции: Обращаем внимание наших читателей, что сайт доктора Мёнье полностью переведен на русский язык, а на возможные первые ваши вопросы вы получите ответы, также по-русски, по телефону,: +41 22 347 29 78. Не забудьте сказать, что вы – от Нашей Газеты!