ВОЗ готовится к следующим пандемиям | L’OMS se prépare aux futures pandémies
Переговоры по новому документу, закрепляющему принципы совместной работы по профилактике и реагированию на пандемии, заняли более трех лет. В последние месяцы обсуждение соглашения проходило без участия США, поскольку Дональд Трамп решил выйти из ВОЗ, как только вступил в должность президента. Это ослабило позицию организации, но оставшиеся государства-члены не стали тянуть одеяло на себя и продемонстрировали верность многостороннему подходу, достигнув консенсуса в переговорах.