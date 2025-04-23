Несмотря на то, что тема эта уже широко освещалась на страницах Нашей Газеты, а Ленин сейчас не в моде, мы решили все же отметить день рождения вождя мирового пролетариата, тем более, что публикуемый материал прибыл в редакцию прямо с родины Ильича. Возможно, наши постоянные читатели почерпнут что-то новое, а для молодежной аудитории вся эта история вообще может стать открытием.