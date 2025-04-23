ВОЗ готовится к следующим пандемиям | L’OMS se prépare aux futures pandémies

Автор: Заррина Салимова, Женева, 23.04.2025.
Штаб-квартира ВОЗ в Женеве © WHO / Pierre Albouy

Страны-члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) согласовали проект соглашения по пандемиям. Рассказываем, почему его называют историческим.

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Les pays membres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) se sont entendus sur un projet d’accord historique sur les pandémies.

Переговоры по новому документу, закрепляющему принципы совместной работы по профилактике и реагированию на пандемии, заняли более трех лет. В последние месяцы обсуждение соглашения проходило без участия США, поскольку Дональд Трамп решил выйти из ВОЗ, как только вступил в должность президента. Это ослабило позицию организации, но оставшиеся государства-члены не стали тянуть одеяло на себя и продемонстрировали верность многостороннему подходу, достигнув консенсуса в переговорах.

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