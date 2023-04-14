Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

суббота, 15 апреля 2023 года   

Дорожный шум – враг мозга|Le bruit de la circulation, ennemi du cerveau

Автор: Заррина Салимова, Базель, 14. 04. 2023.

© CC-BY-NC-ND: Wissam Wahbeh

К такому выводу пришли базельские ученые, изучившие влияние производимого автотранспортом шума на когнитивные способности подростков.

|

C’est la conclusion à laquelle sont parvenus des scientifiques bâlois qui ont étudié les effets du bruit du traffic routier sur les capacités cognitives des adolescents.

Шум может быть не только источником стресса, но и фактором, негативно влияющим на работу мозга. Если об отрицательном воздействии шума воздушного транспорта на работоспособность науке уже известно, то публикаций о влиянии звуков дорожного движения до недавнего времени было немного.

Статьи по теме: 
В Швейцарии по-прежнему шумно
Женевский шум раздражает, оглушает и лишает сна
Когда шум может спасти жизнь
Швейцария недостаточно эффективно борется с дорожным шумом
В поселке "Райском" шуметь нельзя

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.13
CHF-EUR 1.02
CHF-RUB 91.76

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Встреча с Андреем Звягинцевым | Rencontre avec Andreï Zviagintsev
понедельник, 8 мая 2023 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Новости для водителей и пассажиров

Проезд в общественном транспорте подорожает, электромобили будут облагаться налогом, а автовладельцы вскоре получат права нового образца.

Всего просмотров: 876

Доминик Фернандес – в защиту советского романа

 Французский писатель, профессор, член Французской академии, лауреат премии Медичи и Гонкуровской премии с высоты своих 93 лет решил привлечь внимание общественности к пласту литературы, который он сам называет «континентом, ждущим своего открытия». Интервью получилось большое, так ведь и тема – глыба.

Всего просмотров: 728

«Большая семерка» недовольна Швейцарией

 … и требует от Берна принять дополнительные меры в отношении российских олигархов.

Всего просмотров: 700
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Швейцарские банкиры Сергея Ролдугина признаны виновными

Цюрихский суд вынес приговор по делу с участием четырех сотрудников швейцарского филиала «Газпромбанка».

Всего просмотров: 1,411

МОК назвал условия допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям

 …но так и не принял решения об их участии в Олимпийских играх.

Всего просмотров: 1,159

Нехватка жилья в Швейцарии

Рост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.

Всего просмотров: 1,758
© 2023 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top