Дорожный шум – враг мозга |Le bruit de la circulation, ennemi du cerveau

Шум может быть не только источником стресса, но и фактором, негативно влияющим на работу мозга. Если об отрицательном воздействии шума воздушного транспорта на работоспособность науке уже известно, то публикаций о влиянии звуков дорожного движения до недавнего времени было немного.