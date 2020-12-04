Домашний тест на Covid-19?

Автор: Заррина Салимова, Берн, 4. 12. 2020.
Швейцарская компания предлагает тесты на новый коронавирус на основе слюны, которые можно самостоятельно сделать дома. Согласно нескольким университетским исследованиям, надежность этого метода сопоставима со стандартными анализами.|
Une entreprise suisse propose un test salivaire du coronavirus qu’on peut faire chez soi. Selon plusieurs études universitaires, la fiabilité de cette méthode est comparable aux tests standards.
Ранее количество новых случаев Covid-19 в Швейцарии уменьшалось каждые две недели, а сейчас рост инфекций остановился, но на довольно высоком уровне: власти продолжают регистрировать ежедневно от 4000 до 5000 заражений. Причем снижения заболеваемости удалось добиться именно благодаря Романдии, где ситуация постепенно стабилизируется. Подробнее об эпидемиологической ситуации читайте в нашем обзоре.
По-прежнему более 4000 случаев в сутки
По данным Федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) от 3 декабря, в Швейцарии были зарегистрированы 4455 новых инфекций, 80 заболевших скончались, 194 пациента были госпитализированы. За последние 14 дней новым коронавирусом заразились 51 684 человека, а в среднем по стране зарегистрировано 597,86 случаев инфицирования на 100 000 жителей.
Согласно опубликованному в четверг еженедельному отчету OFSP/BAG, на прошлой неделе в отделения интенсивной терапии поступили 500 заболевших Covid-19, что на 5% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Число госпитализаций снизилось за семь дней на 273 пациентов, а количество лабораторно подтвержденных случаев сократилось примерно на 13%. Доля положительных тестов упала с 20,8 до 17,6%, в то время как количество тестов ПЦР и экспресс-тестов на антигены увеличилось на 1,2%.
Тесты на дому доступны в Швейцарии
Компания из Санкт-Галлена Home Sampling запустила тесты на новый коронавирус на основе слюны, которые можно сделать дома, у врача или в специальном центре. За полчаса до проведения анализа нельзя пить, есть и курить. Образец нужно отправить в лабораторию, результат сообщается пациенту по электронной почте. Тест имеет европейскую сертификацию CE-IVD и одобрен швейцарским органом надзора за лекарственными средствами Swissmedic. Этот тип тестов уже используется в США и Канаде. Согласно исследованиям, проведенным в Стэнфордском и Вашингтонском университетах, надежность образцов, взятых самостоятельно, сопоставима с анализами, сделанными медицинским персоналом, а точность не уступает мазкам из носоглотки. Без рецепта врача тест обойдется в 157 франков.
Вале «открывается», а Граубюнден «закрывается»
В Вале снимают многие ограничения, в частности, с 14 декабря вновь открываются рестораны, бары и развлекательные заведения. Разрешены рождественские базары, остаются открытыми горнолыжные курорты. Добавим, что в Веве больше не нужно носить маски в центре города и на набережных.
В то же время в некоторых кантонах немецкоязычной части Швейцарии эпидемия набирает обороты. Так, власти Граубюндена планируют в пятницу сообщить об ужесточении мер в ресторанном секторе и на горнолыжных курортах, однако часть информации просочилась в СМИ еще в четверг. Ожидается, что кафе и рестораны кантона должны будут приостановить свою работу, как минимум, на две недели, причем продажа еды на вынос и доставка на дом будут разрешены до 22.00. Постановление не коснется гостиничных ресторанов, которые могут продолжать работать для остановившихся в отеле гостей.
Кошка с Covid-19
В Швейцарии подтвержден первый случай заражения кота новым коронавирусом. Домашнее животное подхватило инфекцию, судя по всему, от своего заболевшего хозяина. Диагноз был поставлен в лаборатории ветеринарного факультета Vetuisse при Цюрихском университете. Федеральное управление безопасности пищевых продуктов и ветеринарии (OSAV) отмечает, что нет никаких признаков того, что кошки или собаки могут представлять опасность заражения для людей, и, скорее всего, они не играют никакой роли в распространении вируса. При этом существует минимальный риск передачи инфекции от человека к животному, поэтому власти рекомендуют инфицированным людям соблюдать правила гигиены, например, избегать близкого контакта с котами и собаками, регулярно мыть руки, а также содержать посуду животных в чистоте. Во имя благополучия животных категорически не рекомендуется их дезинфицировать или надевать на них маску.
От редакции: все наши материалы о Covid-19 вы найдете в специальном досье.
300 самых богатых швейцарцев – 2020По сложившейся традиции, в последнюю пятницу ноября экономический журнал Bilanz/Bilan опубликовал список тех счастливых граждан, чьи «тумбочки» не берет даже коронавирус – уже в 21 раз. Среди «наших» богачей – два новеньких.
Covid-19: ситуация в Швейцарии постепенно улучшаетсяЭффект от введенных ограничений, возможное сокращение длительности карантина, экспресс-тесты в аэропорту Цюриха, ухудшение психического состояния молодежи – мы продолжаем информировать о развитии эпидемии в Конфедерации.
Covid-19: Швейцария готовится к вакцинацииПредставители федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) проинформировали о стратегии будущей вакцинации: она будет бесплатной и необязательной, а приоритетный доступ будет зарезервирован для людей, входящих в «группу риска».
Слияние PDC и PBDХристианско-демократическая (PDC) и Буржуазно-демократическая (PBD) партии решили объединиться и уже придумали себе название - «Центр». Зачем это нужно?
Covid-19: Швейцария готовится к вакцинацииПредставители федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) проинформировали о стратегии будущей вакцинации: она будет бесплатной и необязательной, а приоритетный доступ будет зарезервирован для людей, входящих в «группу риска».
Домашний тест на Covid-19?Швейцарская компания предлагает тесты на новый коронавирус на основе слюны, которые можно самостоятельно сделать дома. Согласно нескольким университетским исследованиям, надежность этого метода сопоставима со стандартными анализами.
Добавить комментарий