Домашний тест на Covid-19?

Ранее количество новых случаев Covid-19 в Швейцарии уменьшалось каждые две недели, а сейчас рост инфекций остановился, но на довольно высоком уровне: власти продолжают регистрировать ежедневно от 4000 до 5000 заражений. Причем снижения заболеваемости удалось добиться именно благодаря Романдии, где ситуация постепенно стабилизируется. Подробнее об эпидемиологической ситуации читайте в нашем обзоре.

По-прежнему более 4000 случаев в сутки

По данным Федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) от 3 декабря, в Швейцарии были зарегистрированы 4455 новых инфекций, 80 заболевших скончались, 194 пациента были госпитализированы. За последние 14 дней новым коронавирусом заразились 51 684 человека, а в среднем по стране зарегистрировано 597,86 случаев инфицирования на 100 000 жителей.

Согласно опубликованному в четверг еженедельному отчету OFSP/BAG, на прошлой неделе в отделения интенсивной терапии поступили 500 заболевших Covid-19, что на 5% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Число госпитализаций снизилось за семь дней на 273 пациентов, а количество лабораторно подтвержденных случаев сократилось примерно на 13%. Доля положительных тестов упала с 20,8 до 17,6%, в то время как количество тестов ПЦР и экспресс-тестов на антигены увеличилось на 1,2%.

Тесты на дому доступны в Швейцарии

Компания из Санкт-Галлена Home Sampling запустила тесты на новый коронавирус на основе слюны, которые можно сделать дома, у врача или в специальном центре. За полчаса до проведения анализа нельзя пить, есть и курить. Образец нужно отправить в лабораторию, результат сообщается пациенту по электронной почте. Тест имеет европейскую сертификацию CE-IVD и одобрен швейцарским органом надзора за лекарственными средствами Swissmedic. Этот тип тестов уже используется в США и Канаде. Согласно исследованиям, проведенным в Стэнфордском и Вашингтонском университетах, надежность образцов, взятых самостоятельно, сопоставима с анализами, сделанными медицинским персоналом, а точность не уступает мазкам из носоглотки. Без рецепта врача тест обойдется в 157 франков.

Вале «открывается», а Граубюнден «закрывается»

В Вале снимают многие ограничения, в частности, с 14 декабря вновь открываются рестораны, бары и развлекательные заведения. Разрешены рождественские базары, остаются открытыми горнолыжные курорты. Добавим, что в Веве больше не нужно носить маски в центре города и на набережных.

В то же время в некоторых кантонах немецкоязычной части Швейцарии эпидемия набирает обороты. Так, власти Граубюндена планируют в пятницу сообщить об ужесточении мер в ресторанном секторе и на горнолыжных курортах, однако часть информации просочилась в СМИ еще в четверг. Ожидается, что кафе и рестораны кантона должны будут приостановить свою работу, как минимум, на две недели, причем продажа еды на вынос и доставка на дом будут разрешены до 22.00. Постановление не коснется гостиничных ресторанов, которые могут продолжать работать для остановившихся в отеле гостей.

Кошка с Covid-19

В Швейцарии подтвержден первый случай заражения кота новым коронавирусом. Домашнее животное подхватило инфекцию, судя по всему, от своего заболевшего хозяина. Диагноз был поставлен в лаборатории ветеринарного факультета Vetuisse при Цюрихском университете. Федеральное управление безопасности пищевых продуктов и ветеринарии (OSAV) отмечает, что нет никаких признаков того, что кошки или собаки могут представлять опасность заражения для людей, и, скорее всего, они не играют никакой роли в распространении вируса. При этом существует минимальный риск передачи инфекции от человека к животному, поэтому власти рекомендуют инфицированным людям соблюдать правила гигиены, например, избегать близкого контакта с котами и собаками, регулярно мыть руки, а также содержать посуду животных в чистоте. Во имя благополучия животных категорически не рекомендуется их дезинфицировать или надевать на них маску.

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