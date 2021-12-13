Covid-19: вход только для вакцинированных и переболевших?

Коронавирус продолжает ставить рекорды в Швейцарии. Всю прошлую неделю федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) фиксировало примерно по 10 000 инфекций в день, причем в среду власти зарегистрировали 12 598 случаев заболевания коронавирусом, что является рекордом с начала пандемии. «Эпидемиологическая ситуация критическая и развивается неблагоприятно», - отмечает Федеральный совет в официальном коммюнике.

2G или 2G+

«Моим самым заветным желанием было, чтобы мое президентство закончилось одновременно с пандемией. Это не так, и я сожалею об этом», - заявил в ходе пресс-конференции в пятницу президент Конфедерации Ги Пармелен. По его признанию, он хотел бы пожелать всем счастливых праздников, но вместо этого, к сожалению, Федеральный совет снова вынужден обсуждать дополнительные меры по сдерживанию новой волны. В частности, в пятницу правительство направило для консультаций кантонам, социальным партнерам, соответствующим парламентским комиссиям и заинтересованным ассоциациям два варианта возможного ужесточения мер.

Первый вариант предусматривает повсеместное применение правила 2G (от нем.: geimpft oder genesen, то есть «вакцинирован или переболел»). Везде, где в настоящее время вход осуществляется по сертификатам, в будущем допускаться будут только вакцинированные и выздоровевшие. Рестораны или другие места общественного питания также подпадают под правило 2G. Для проходящих на открытом воздухе мероприятий с количеством участников более 300 человек будет по-прежнему применяться правило 3G. В тех случаях, когда носить маски и оставаться на своих местах невозможно, допускаются только вакцинированные и выздоровевшие лица, которые также должны показать отрицательный результат теста. Это правило, получившее название 2G+, затронет, например, дискотеки, бары и некоторые виды спортивного и культурного досуга, такие как репетиции хора или духового оркестра.

Второй вариант также предусматривает правило 2G с обязательным ношением масок. Однако в этом случае все виды деятельности, где нельзя носить маски, будут запрещены. Это относится к крытым помещениям ресторанов, фитнес-центрам, дискотекам и барам. Занятия спортом и культурным досугом в закрытых помещениях, где можно носить маску, остаются разрешенными.

Оба варианта включают ограничения для частных встреч. Если среди гостей присутствует не имеющий иммунитета человек старше 16 лет (то есть непривитый и не перенесший инфекцию), то разрешается собираться только пятерым, включая детей. Если возникнет необходимость в более масштабных мерах, то все частные встречи будут ограничены пятью людьми, независимо от того, являются ли они вакцинированными, выздоровевшими или невакцинированными.

Кроме того, Федеральный совет вновь вынес на обсуждение обязательный переход на удаленную работу. В старших классах средней школы нужно будет носить маски. Университеты должны перейти на дистанционное обучение – за исключением экзаменов.

Федеральный совет также провел дискуссию о более строгих мерах, при которых будет введен частичный локдаун: будут закрыты учреждения культуры, спорта и досуга; магазины, рестораны для гостей отеля и предприятия сферы услуг (парикмахерские, банки, почта) продолжат работу.

Что касается тестов, то анализы, необходимые для получения сертификата, станут бесплатными с 18 декабря – если парламент проголосует «за» (а обе палаты уже, в общем и целом, поддержали это предложение). В частности, Конфедерация возместит стоимость быстрых антигенных и групповых ПЦР-тестов на основе слюны. Индивидуальные ПЦР-анализы, самотесты и серологические исследования не будут возмещаться.

Консультации по вынесенным предложениям продлятся до 14 декабря. Эти меры будут введены только в том случае, если действующие сейчас правила окажутся недостаточными для сдерживания роста заболеваемости. Эффект будет заметен в начале этой недели, к концу которой власти уже могут объявить новые ограничения или отказаться от них.

Снова очереди у магазинов?

Ритейлеры и горнолыжные курорты предложили добровольно ввести ограничения пропускной способности, чтобы сдержать передачу вируса. По этой причине власти пока отказываются от дальнейшего ужесточения мер в этих областях. В частности, Швейцарская ассоциация розничной торговли объявила, что с 13 декабря количество людей в магазинах будет ограничено. Это касается, среди прочего, Coop, Lidl, Migros, Manor и Denner. Для подсчета покупателей будут использоваться следующие правила: в небольших торговых точках площадью менее 300 м2 на одного человека должно приходиться 6 м2, а в крупных центрах – 10 м2. Если максимальное количество людей в помещении достигнуто, то на табло у входа, как правило, загорается красная лампочка, предупреждая клиента о необходимости подождать.

Чтобы избежать очередей, магазины рекомендуют делать покупки в начале недели и избегать часов пик. Кроме того, на шопинг не стоит отправляться всей семьей – достаточно отправить одного человека. Там, где это возможно, следует использовать бесконтактные способы оплаты. По-прежнему необходимо носить маску, дезинфицировать руки и соблюдать дистанцию.

Вакцинация детей старше пяти лет

«Я твердо убежден, что вакцина остается нашей лучшим средством, чтобы положить конец этому повторяющемуся кризису», - отметил в пятницу Ги Пармелен и еще раз призвал население вакцинироваться. Прав ли федеральный советник? Отчасти, да. Как показывает анализ RTS, более половины госпитализаций во время пятой волны приходится невакцинированных людей старше 40 лет, которые, тем временем, составляют меньшинство населения (менее 10%). Более того, среди невакцинированных людей старше 80 лет наблюдается в 10 раз больше госпитализаций и почти в 12 раз больше летальных исходов, чем среди вакцинированных.

Тем временем, швейцарский орган контроля за лекарственными средствами Swissmedic одобрил препарат Pfizer/Biontech для детей в возрасте от пяти до одиннадцати лет. Результаты клинических испытаний показали, что вакцинация была безопасной и эффективной в этой возрастной группе. По данным исследования с участием более 1500 человек, вакцина практически полностью предотвращает тяжелое течение заболевания у детей, сообщает Swissmedic. Побочные эффекты, как правило, встречаются реже, чем у подростков и взрослых. Возможны боль в месте укола, усталость, в более редких случаях – головная боль, боль в суставах или повышенная температура. Симптомы обычно длились недолго и были более выраженными после введения второй дозы.

Вакцинация проводится в два этапа с интервалом в три недели. Дети будут получать одну треть дозы, предусмотренной для взрослых и подростков: вместо 30 микрограммов мРНК-препарата одна доза содержит десять микрограммов (0,2 миллилитра). Это достигается путем разбавления. По данным Swissmedic, вакцина для детей менее концентрирована и содержит другие буферные соли, поэтому ее можно хранить в холодильнике до десяти недель.

Досье Moderna о вакцинации детей от шести до одиннадцати лет находится на рассмотрении, а компания Johnson&Johnson не подавала подобную заявку.

Напомним, что сделать прививки детям от пяти лет можно будет после того, как федеральная комиссия по вопросам вакцинации (Ekif) и федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) адаптируют текущие рекомендации. Ожидается, что это произойдет в ближайшее время. Пока же в Конфедерации вакцинация против коронавируса возможна только для детей в возрасте 12 лет и старше.