Covid-19: в Швейцарии доминирует «британский» вариант

Представители Минздрава, объединения кантональных врачей и рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 провели в среду традиционный брифинг и дали оценку сложившейся в Швейцарии санитарной ситуации.

«Цифры растут»

За прошедшие сутки власти зафиксировали 2301 инфекцию, 112 госпитализаций и 21 летальный исход. Доля положительных тестов выросла до 6,82%, а показатель воспроизводства вируса, рассчитываемый с десятидневной задержкой, составил 1,03. Пятая часть (19,50%) мест в отделениях интенсивной терапии занята пациентами с Covid-19.

Начальник отдела кризисного менеджмента и международного сотрудничества OFSP/BAG Патрик Матис, выступая перед прессой в среду, отметил, что количество заражений в Швейцарии растет. Кроме того, наблюдается увеличение показателей госпитализации и смертности. К актуальной статистике, по словам Матиса, следует относиться с осторожностью, так как в связи с длинными пасхальными выходными наблюдались задержки с отчетностью – более надежные данные будут доступны только к концу недели.

Как и прогнозировали эпидемиологи, в апреле «британский» вариант стал доминирующим в Конфедерации. В частности, на него приходится более 90% новых случаев заражения. В этой связи OFSP/BAG в ближайшие дни адаптирует отчетность и больше не будет указывать в санитарных бюллетенях мутацию B.1.1.7 как один из вариантов, так как сейчас циркулирует практически только этот штамм.

Вакцины: осторожно подделки!

По оценкам экспертов, на сегодняшний момент пока рано говорить о статистически значимом эффекте вакцинации – он может быть достигнут примерно в течение трех месяцев. Что касается «прививочного паспорта», то, как стало известно в среду, в течение следующих двух недель Конфедерация выберет техническое решение для создания подобного сертификата. Ожидается, что документ будет доступен к лету и облегчит поездки для его обладателей.

Тем временем, Европол и швейцарский орган контроля за лекарственными средствами Swissmedic предупреждают, что преступники могут предлагать государственным учреждениям приобрести крупные партии вакцин по непомерно высоким ценам. Мошенники выдают себя за посредников, которые способствуют заключению контрактов между фармацевтическими компаниями и странами. Естественно, обязательства по контрактам никогда не выполняются. Некоторые европейские учреждения уже попались на удочку, уточняет RTS. Расследование усложняется тем, что вовлеченные преступные сети действуют за пределами европейских границ. Правоохранительные органы также опасаются того, что запасы доз могут быть похищены в результате атак на конвои. Кроме того, преступники могут украсть пустые флаконы для вакцин, а затем изготовить подделки и продавать их в странах, где цепочка поставок контролируется не так тщательно.

В Швейцарии мишенью преступников могут стать кантональные власти, хотя ни один кантон пока не поверил обещаниям «посредников». Как заверяют эксперты, в Конфедерации риск обнаружения вакцин сомнительного происхождения или подделок очень низок, так как цепь закупок централизована и полностью контролируема.

Для частных лиц существует риск покупки поддельных вакцин в интернете. Запасы контрафактной продукции были недавно изъяты в Мексике и Южной Африке. В Конфедерации таких случаев не было, так как вакцинация бесплатна.

Добавим, что, несмотря на случаи образования тромбов после вакцинации, европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) продолжает рекомендовать препарат Astra-Zeneca. Swissmedic все еще рассматривает заявку этого производителя.

COVID-2019 Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье. Перейти на страницу досье

Армения – в «зоне риска»

Минздрав Швейцарии обновил список стран и регионов, по возращении из которых нужно соблюдать карантин. С 8 апреля в перечне больше не фигурируют Албания, Израиль, ОАЭ и Ямайка. Из списка также исключены Корсика и итальянские регионы Абруццо, Базиликата, Молизе и Умбрия.

С 19 апреля обязательный карантин распространяется на прибывающих в Швейцарию из 44 государств и 27 регионов, включая Армению, Литву, Турцию и Хорватию. Кроме того, в перечень территорий с высоким риском заражения SARS-CoV-2 добавлены французские регионы Бретань и Новая Аквитания, немецкая федеральная земля Саксония, а также итальянская область Апулия. Полный список можно найти на сайте bag.admin.ch: учитывается версия, действующая на дату вашего въезда в Швейцарию, а не на дату отъезда.

Лица, въезжающие в Швейцарию из «зоны риска», должны представить отрицательный результат ПЦР-теста, а затем отправиться в карантин на десять дней. Его длительность может быть сокращена на три дня, если сделанный на седьмой день тест окажется отрицательным. Прививка не отменяет обязательного карантина. Исключения из этого правила перечислены в статье 8 Постановления о мерах, принятых в сфере международных пассажирских перевозок.