Covid-19: в Швейцарии доминирует «британский» вариант

Автор: Заррина Салимова, Берн, 8. 04. 2021.
В скором времени федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) больше не будет указывать в отчетах мутацию B.1.1.7 как один из вариантов коронавируса, так как на этот штамм уже приходится более 90% положительных случаев.|
L’Office fédéral de la santé publique (OFSP/BAG) ne mentionnera bientôt plus la mutation B.1.1.7 comme un des variants, car elle représente déjà plus de 90 % des cas positifs.
Представители Минздрава, объединения кантональных врачей и рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 провели в среду традиционный брифинг и дали оценку сложившейся в Швейцарии санитарной ситуации.
«Цифры растут»
За прошедшие сутки власти зафиксировали 2301 инфекцию, 112 госпитализаций и 21 летальный исход. Доля положительных тестов выросла до 6,82%, а показатель воспроизводства вируса, рассчитываемый с десятидневной задержкой, составил 1,03. Пятая часть (19,50%) мест в отделениях интенсивной терапии занята пациентами с Covid-19.
Начальник отдела кризисного менеджмента и международного сотрудничества OFSP/BAG Патрик Матис, выступая перед прессой в среду, отметил, что количество заражений в Швейцарии растет. Кроме того, наблюдается увеличение показателей госпитализации и смертности. К актуальной статистике, по словам Матиса, следует относиться с осторожностью, так как в связи с длинными пасхальными выходными наблюдались задержки с отчетностью – более надежные данные будут доступны только к концу недели.
Как и прогнозировали эпидемиологи, в апреле «британский» вариант стал доминирующим в Конфедерации. В частности, на него приходится более 90% новых случаев заражения. В этой связи OFSP/BAG в ближайшие дни адаптирует отчетность и больше не будет указывать в санитарных бюллетенях мутацию B.1.1.7 как один из вариантов, так как сейчас циркулирует практически только этот штамм.
Вакцины: осторожно подделки!
По оценкам экспертов, на сегодняшний момент пока рано говорить о статистически значимом эффекте вакцинации – он может быть достигнут примерно в течение трех месяцев. Что касается «прививочного паспорта», то, как стало известно в среду, в течение следующих двух недель Конфедерация выберет техническое решение для создания подобного сертификата. Ожидается, что документ будет доступен к лету и облегчит поездки для его обладателей.
Тем временем, Европол и швейцарский орган контроля за лекарственными средствами Swissmedic предупреждают, что преступники могут предлагать государственным учреждениям приобрести крупные партии вакцин по непомерно высоким ценам. Мошенники выдают себя за посредников, которые способствуют заключению контрактов между фармацевтическими компаниями и странами. Естественно, обязательства по контрактам никогда не выполняются. Некоторые европейские учреждения уже попались на удочку, уточняет RTS. Расследование усложняется тем, что вовлеченные преступные сети действуют за пределами европейских границ. Правоохранительные органы также опасаются того, что запасы доз могут быть похищены в результате атак на конвои. Кроме того, преступники могут украсть пустые флаконы для вакцин, а затем изготовить подделки и продавать их в странах, где цепочка поставок контролируется не так тщательно.
В Швейцарии мишенью преступников могут стать кантональные власти, хотя ни один кантон пока не поверил обещаниям «посредников». Как заверяют эксперты, в Конфедерации риск обнаружения вакцин сомнительного происхождения или подделок очень низок, так как цепь закупок централизована и полностью контролируема.
Для частных лиц существует риск покупки поддельных вакцин в интернете. Запасы контрафактной продукции были недавно изъяты в Мексике и Южной Африке. В Конфедерации таких случаев не было, так как вакцинация бесплатна.
Добавим, что, несмотря на случаи образования тромбов после вакцинации, европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) продолжает рекомендовать препарат Astra-Zeneca. Swissmedic все еще рассматривает заявку этого производителя.
Армения – в «зоне риска»
Минздрав Швейцарии обновил список стран и регионов, по возращении из которых нужно соблюдать карантин. С 8 апреля в перечне больше не фигурируют Албания, Израиль, ОАЭ и Ямайка. Из списка также исключены Корсика и итальянские регионы Абруццо, Базиликата, Молизе и Умбрия.
С 19 апреля обязательный карантин распространяется на прибывающих в Швейцарию из 44 государств и 27 регионов, включая Армению, Литву, Турцию и Хорватию. Кроме того, в перечень территорий с высоким риском заражения SARS-CoV-2 добавлены французские регионы Бретань и Новая Аквитания, немецкая федеральная земля Саксония, а также итальянская область Апулия. Полный список можно найти на сайте bag.admin.ch: учитывается версия, действующая на дату вашего въезда в Швейцарию, а не на дату отъезда.
Лица, въезжающие в Швейцарию из «зоны риска», должны представить отрицательный результат ПЦР-теста, а затем отправиться в карантин на десять дней. Его длительность может быть сокращена на три дня, если сделанный на седьмой день тест окажется отрицательным. Прививка не отменяет обязательного карантина. Исключения из этого правила перечислены в статье 8 Постановления о мерах, принятых в сфере международных пассажирских перевозок.
Пасхальная радость на швейцарской РивьереВ последний день длинных праздничных выходных приглашаем вас прогуляться по зеленым улочкам Монтре: осмотреть несколько величественных храмов, вспомнить страницы водуазской истории, а на прощание зайти под своды жемчужины швейцарской архитектуры – Шильонского замка.
Covid-19: темпы вакцинации замедлилисьС 29 марта по 4 апреля жителям Швейцарии, согласно данным федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), введены 167 842 дозы вакцины, что в среднем соответствует 23 977 инъекций в день. Из-за пасхальных выходных скорость иммунизации снизилась на 9% по сравнению с предыдущей неделей.
Covid-19: рекомендации для праздничных днейФедеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) напоминает, что коронавирус все еще здесь, поэтому во время встреч с друзьями и семейных праздников важно соблюдать определенные правила.
Сцена над водойНесмотря на продолжающийся санитарный кризис, 55-й выпуск Montreux Jazz Festival пока не отменен – его устроители готовятся встретить публику, которую ждет немало новшеств.
Covid-19: в Швейцарии доминирует «британский» вариантВ скором времени федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) больше не будет указывать в отчетах мутацию B.1.1.7 как один из вариантов коронавируса, так как на этот штамм уже приходится более 90% положительных случаев.
Федерер приглашает в ШвейцариюЗнаменитый швейцарский теннисист Роджер Федерер – новый неформальный посол туристической организации Suisse Tourisme. Благодаря сотрудничеству с ним ее специалисты рассчитывают привлечь в страну как можно больше иностранных туристов.
Добавить комментарий