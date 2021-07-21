По мере того, как число заражений снова растет, а количество вакцинированных стагнирует, в Швейцарии все чаще звучат призывы расширить использование Covid-сертификата по примеру Франции. Что об этом думают политики и эпидемиологи? Как эксперты оценивают сложившуюся санитарную ситуацию? И какие прогнозы они дают на ближайшее время? Читайте в нашем обзоре.

Более тысячи инфекций в день – уже на этой неделе?

Согласно санитарному бюллетеню от 20 июля, за сутки Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) зафиксировало 707 инфекций, восемь госпитализаций и один летальный исход. Руководитель отдела кризисного управления и международного сотрудничества OFSP/BAG Патрик Матис заявил в ходе состоявшегося во вторник брифинга, что в настоящее время количество инфекций удваивается почти еженедельно, а число ежедневных случаев заболевания может вскоре достичь тысячной отметки, причем 75% новых случаев приходится на вариант дельта. Коэффициент воспроизводства вируса (R-значение) уже в течение некоторого времени превышает 1 и, по последним данным, составляет 1,44; только в двух кантонах этот показатель ниже 1. По словам Матиса, рост заболеваемости наблюдается в основном среди не прошедших вакцинацию молодых людей в возрасте от 20 до 29 лет. Хорошей новостью является то, что количество госпитализаций остается очень низким, причем страдают именно люди старше 50 лет. Пациенты с Covid-19 занимают 3,80% от имеющихся мест в отделениях интенсивной терапии, общая заполняемость которых составляет 67,30%.

По словам биоэтика и вице-президента рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Самии Херст, вакцинация снижает долю инфицированных людей, нуждающихся в госпитализации, но не скорость увеличения числа госпитализаций. «Мы все еще можем получить в Швейцарии волну, превышающую ту, что была прошлой осенью», - добавила она.

Темпы вакцинации снова замедлились

Уже несколько недель подряд скорость иммунизации населения в Швейцарии падает. Так, с 12 по 18 июля были введены 360 487 доз вакцины, что на 16% меньше, чем на предыдущей неделе. К настоящему моменту, 44,2% жителей страны получили две инъекции, а 886 599 человек – только первую прививку.

Пока неизвестно, привел ли к снижению темпов вакцинации отпускной сезон: возможно, желание вакцинироваться у населения сохраняется, и после каникул люди снова активно отправятся делать прививки. А если проблема не в отпусках, а в том, что все, кто хотел привиться, уже это сделал?

Швейцарские политики размышляют над тем, как повлиять на антипрививочников, ведь принудить вакцинироваться никого нельзя. Парламентарии, в частности, из Центра, Либеральной и Зелено-либеральной партий, призывают к принятию более жестких мер в отношении людей, отказывающихся от вакцинации. Прежде всего, они предлагают расширить сферу действия Covid-сертификатов, а также сделать тесты платными. Если бы людям пришлось платить 50 франков за тест, чтобы пойти на фестиваль или в ресторан, то бесплатная вакцинация показалась бы им более привлекательной.

Этот вопрос был поднят и в ходе вчерашней пресс-конференции. Член рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Самия Херст отметила, что вакцинация – это не только вопрос готовности, но и вопрос доступности. Некоторые люди не отличаются гибкостью в плане времени, или, например, в случае с беременными женщинами, долго не было известно, возможна ли вообще вакцинация для них. В целом, Херст признает, что доступ к вакцинации должен быть максимально упрощен, но обязательная вакцинация, как это частично происходит во Франции, немыслима в Швейцарии, так как правовые основания для этого отсутствуют. Херст также критически относится к идее платных тестов, потому что это привело бы к неравенству между теми, кто может позволить себе постоянно оплачивать тесты, и теми, на кого впоследствии будет оказываться большее давление. По ее словам, необходимо сравнивать риск вакцинации с риском заболевания и доносить это до тех, кто не хочет вакцинироваться. Повышение температуры и неважное самочувствие в течение пары дней – это не очень приятно, но это проходит, не оставляя последствий, тогда как риск для здоровья при заражении коронавирусом может быть намного выше. Кроме того, аллергические реакции на вакцины редки и успешно лечатся, а опасения, что прививка вызовет осложнения у тех, кто страдает аутоиммунными заболеваниями, не оправдались. «В интересах каждого сделать прививку. И не нужно просить кого-то чем-то пожертвовать ради общества, так как вакцинация – это не жертва», - подытожила Херст.

Любопытно, что группы, не прошедшие вакцинацию, получают информацию не по классическим каналам, отметил в свою очередь представитель института изучения общественного мнения Sotomo Михаэль Германн. «Если кто-то не хочет быть информированным, то с этим сложно что-то сделать», - подчеркнул он, добавив, что до скептиков необходимо попытаться достучаться, например, через их окружение.

Добавим, что целесообразность возможного расширения сферы действия Covid-сертификата и новых послаблений будет оценивать Федеральный совет, ближайшее заседание которого запланировано на 11 августа.

Инвалидность из-за Covid-19?

Противники вакцинации нередко аргументируют свое нежелание делать прививку тем, что долгосрочные последствия этого шага неизвестны. Эксперты, впрочем, не устают повторять, что это ментальная ловушка: зарегистрированные в Швейцарии мРНК-вакцины, согласно имеющимся на сегодняшний день данным, имеют краткосрочные побочные эффекты, а вот перенесенная инфекция может повлиять на организм гораздо серьезнее, чем прививка.

В частности, в Швейцарии растет число обращений за назначением пособий по инвалидности, связанной с так называемым «длительным ковидом»: с января по май этого года 656 человек, страдающих от этих симптомов, подали соответствующие заявления в службу страхования по инвалидности (AI/IV). Швейцарская платформа Altea, предназначенная для обмена мнениями между страдающими от долгих последствий коронавирусной инфекции пациентами, медиками и научным сообществом, считает, что в долгосрочной перспективе десятки тысяч людей могут пополнить ряды тех, кто претендует на пенсию по инвалидности.

Проблемой для страховщиков является то, что понятию «длительный ковид» до сих пор не дано точное определение. В интервью телеканалу RTS заместитель директора Федеральной службы социального страхования (OFAS) Стефан Ритлер подчеркнул, что некоторые легкие симптомы сохраняются в течение длительного времени, но «есть и тяжелые симптомы, которые нам необходимо изучить, чтобы выяснить, каковы будут последствия для AI/IV». Пока неизвестно, сколько из поданных 656 заявок будут одобрены.