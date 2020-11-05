В каждом кантоне Конфедерации действуют свои правила, однако наиболее строгие ограничения по-прежнему действуют в Романдии. В частности, после кантонов Юра, Женева, Невшатель, Во и Фрибург о закрытии заведений общественного питания заявили власти Вале. Новые меры вступают в силу вечером в пятницу и будут действовать, по крайней мере, до 30 ноября. Подробнее о ситуации в Швейцарии читайте в нашем обзоре.

10 073 новых случая за сутки

В среду в Швейцарии был поставлен очередной рекорд – впервые была преодолена психологическая отметка в 10 000 заражений. Кроме того, власти сообщили о 247 госпитализациях и 93 летальных исходах. Общее число заболевших в Конфедерации и Лихтенштейне, таким образом, увеличилось до 192 376 человек, а жертвами эпидемии стали 2275 заболевших.

Доля положительных тестов составила в среду 27,7%, а за последние две недели в стране зарегистрированы в среднем 1119,6 новых случаев на 100 000 жителей.

Согласно санитарному бюллетеню от 4 ноября, режим самоизоляции соблюдают 35 424 заболевших, а на карантин отправлены 35 570 контактировавших с ними лиц. Кроме того, в карантине сейчас находятся 7 047 человек, вернувшихся из стран с высоким риском заражения новым коронавирусом.

Ситуация сложилась напряженная и будет оставаться таковой в ближайшие недели, сообщил в ходе состоявшегося в среду брифинга министр здравоохранения Ален Берсе. По его словам, удвоение числа инфекций происходит каждые 10 дней, а не каждую неделю, как раньше, тем не менее, еще слишком рано говорить о том, произошел ли перелом и подействовали ли уже введенные ограничения.

Берсе настоятельно призвал региональные власти укрепить межкантональную солидарность и усилить координацию, чтобы избежать перегрузки больниц. Он добавил, что некоторые кантоны «не играют в игру», продолжая выполнять несрочные медицинские операции, «как будто ничего не произошло», или даже отказывая пациентам, приезжающим из перегруженных кантональных госпиталей.

Обновленные правила «отбора» пациентов

В настоящее время в отделениях интенсивной терапии находятся около 600 пациентов, половина из них – из-за коронавируса. Около 300 мест остаются свободными. Вместимость отделений может быть увеличена, но риск перегрузки больниц все равно остается очень высоким, причем главная проблема – наличие достаточного количества персонала. В этой связи Швейцарская академия медицинских наук (ASSM) и Швейцарское общество интенсивной медицины (SSMI) обновили руководящие принципы, на основе которых больницы смогут «сортировать» пациентов в случае нехватки ресурсов.

Одним из основных нововведений с момента первой волны стало создание Координированной санитарной службы (SSC), которая следит за распределением пациентов между 150 больницами в Швейцарии и которая также должна участвовать в принятии решения о применении протокола «отбора» пациентов - это должно гарантировать, что все другие возможности уже были исчерпаны. При протоколе будет оцениваться общее состояние пациента, для чего вводится новый термин «хрупкость» и шкала от 1 до 9: от «в хорошей форме» до «терминальной стадии» с прогнозом продолжительности жизни менее шести месяцев. Пока этот протокол не применялся.

Армия в помощь госпиталям

Швейцарские больницы снова, как и весной, получат поддержку военных, если это будет необходимо для борьбы с коронавирусом. Федеральный совет сможет направить до 2500 военнослужащих для ухода за больными или их транспортировки. Армия также предоставит оборудование для подразделений интенсивной терапии, включая вентиляторы. Для перевозки пациентов будут использоваться медицинские автомобили и военные водители. Кантоны смогут обратиться за помощью к армии только в том случае, если они уже исчерпали все другие возможности, включая ресурсы гражданской обороны, пожарных и частного сектора.

Новые меры поддержки экономики

Федеральный совет вынес на обсуждение проект постановления об оказании помощи предприятиям, оказавшимся в сложной финансовой ситуации. В соответствии с Законом о Covid-19, Конфедерация может покрыть половину кантональных расходов, направленных на поддержку таких компаний. Речь идет, прежде всего, о предприятиях, работающих в сфере туризма, путешествий, организации мероприятий и выставок, годовой оборот которых из-за коронакризиса сократился на 60% от среднего показателя за несколько лет (определение «сложного положения», впрочем, может быть уточнено властями в ближайшее время). Чтобы получить средства, компания должна будет доказать, что она была прибыльной и жизнеспособной до начала эпидемии и что она не имеет права на финансовую помощь, которую Конфедерация выделяет для определенных секторов (спорт, культура, общественный транспорт). Кантоны будут отвечать за реализацию конкретных мер и могут выдавать, в частности, безвозмездные ссуды, размер которых должен составить максимум 10% от оборота в 2019 году и не более 500 000 франков на одну компанию (из которых 250 000 франков – от Конфедерации). Что касается кредитов, поручительств или гарантий, то они будут выдаваться на 10 лет, а их размер не должен превышать 25% от оборота 2019 года и 10 млн франков на одну компанию. Добавим, что «взнос Конфедерации» ограничен 200 миллионами франков. Консультации по этому проекту продлятся десять дней.

Кроме того, правительство придет на помощь самозанятым лицам, которые смогут продолжать подавать заявления на получения пособия в связи с потерей заработка из-за Covid-19, причем новые правила действуют ретроактивно – с 17 сентября. Получать это пособие смогут имеющие аналогичный работодателю статус лица, вынужденные закрыть свое предприятие или отказаться от проведения мероприятия по приказу властей в связи с противоэпидемическими мерами, а также те, кто значительно сократил деятельность и потерял доход из-за введенных ограничений.

Наконец, профессиональные и полупрофессиональные спортивные клубы смогут брать беспроцентные кредиты. Федеральный совет в среду выделил на эти цели 350 млн франков и рассматривает другие формы помощи, например, предоставление безвозмездных взносов.

От редакции: все наши материалы о Covid-19 вы найдете в специальном досье.