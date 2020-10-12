Covid-19: остановить рост числа заражений

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала очередной рекорд пандемии. 9 октября суточный прирост составил 338 779 новых случаев заражения Covid-19 – это самый высокий показатель с момента начала распространения инфекции.

В Швейцарии вирус также продолжает распространяться ускоренными темпами: в пятницу власти зарегистрировали 1487 новых случаев заболевания, 23 госпитализации и три летальных исхода (данные за выходные будут опубликованы во второй половине дня в понедельник). Таким образом, всего с начала эпидемии в Конфедерации и Лихтенштейне новым коронавирусом заразились 60 368 человек, 5 001 пациентам понадобилась госпитализация, 1 794 заболевших скончались.

«Растут число новых случаев, доля положительных тестов и количество заболевших людей пожилого возраста. Эти показатели увеличиваются значительно, быстро и по всей Швейцарии. И нас это беспокоит», - отметила на состоявшейся в пятницу пресс-конференции новая директриса OFSP/BAG Анн Леви, добавив, что борьба с пандемией остается марафоном.

Идет ли речь о второй волне? Ответ на этот вопрос можно будет дать только ретроспективно, однако, по словам главы отдела контроля инфекционных заболеваний OFSP/BAG Виржини Массере, существуют признаки того, что Швейцария находится в начале второй волны. Массере также пояснила, что ситуация в кантонах пока находится под контролем, но вместе с увеличением числа заражений отслеживать контакты заболевших станет сложнее. Напомним, что при введении и соответственно ослаблении коронавирусных ограничений большое значение имела степень загруженности кантональных служб, которые связываются с контактами зараженных и помещают тех в карантин.

Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, Минздрав решил запустить очередную информационную кампанию под девизом «Важно как никогда: остановить рост числа заражений». Новые плакаты ярко-оранжевого цвета призваны обратить внимание населения на серьезность ситуации и напомнить о важности мер гигиены. Сами правила поведения остались прежними: власти рекомендуют соблюдать дистанцию; носить маску, если невозможно сохранять безопасное расстояние; регулярно и тщательно мыть руки или обрабатывать их антисептиком; остаться дома и сдать тест при наличии симптомов; оставлять контактные данные, когда это требуется; установить приложение SwissCovid; соблюдать режим самоизоляции в случае болезни, а после контакта с заболевшим отправляться на карантин; не пожимать руки; чихать и кашлять в платок или сгиб локтя; позвонить перед посещением врача или больницы.

Представители OFSP/BAG опровергли циркулировавшие в последние дни в швейцарских СМИ сообщения о том, что в скором времени Берн может столкнуться с нехваткой тестов. По словам Леви, в Конфедерации достаточно запасов материалов для проведения анализов, и, вдобавок к этому, ведутся переговоры о приобретении еще большего количества тестов. Еще одно интересное замечание: референциальная лаборатория в Женеве сейчас проводит оценку результатов экспресс-тестов. Пока неизвестно, где их будут использовать, но Леви подчеркнула, что быстрые тесты не предназначены для самотестирования.

В ходе брифинга также был поднят вопрос вакцинации. Наша Газета уже рассказывала о том, что в начале прошлой недели швейцарская служба по надзору за лекарственными препаратами Swissmedic приступила к рассмотрению первой заявки на получение разрешения для использования вакцины против Covid-19. В тот же день начался сбор подписей за проведение референдума против Закона о Covid-19: инициаторы опасаются, среди прочего, того, что вакцинация с использованием непроверенных препаратов станет обязательной. Скорее всего, эти опасения не совсем обоснованы, по крайней мере, если верить Виржини Массере, которая заверила, что обязательной вакцинации не будет. «Каждый должен сам решить, хочет он вакцинироваться или нет», - заявила она.

Интерес для Швейцарии представляют десять разрабатываемых в настоящее время вакцин. В целом, власти придерживаются сразу нескольких стратегий в области приобретения препаратов, делая прямые закупки у частных компаний, а также поддерживая тесные контакты со странами ЕС и другими государствами. Конфедерация уже заключила контракт на приобретение вакцины Moderna и оставила предварительный заказ на разрабатываемую в цюрихской лаборатории Molecular Partners экспериментальную терапию, основанную на пассивной иммунизации.

Рабочая группа Конфедерации по вопросам Covid-19 также обеспокоена ситуацией. По оценкам экспертов, раньше количество новых случаев удваивалось в среднем каждые три-четыре недели, а теперь это происходит быстрее, причем сейчас значительно чаще заболевают люди, входящие в «группу риска», из-за чего в ближайшем будущем может увеличиться число госпитализаций и летальных исходов. Эксперты призывают к строгому применению уже принятых мер и к их ужесточению в регионах, где наблюдается рост заболеваемости. Кроме того, они поддерживают систематическое ношение масок в закрытых помещениях.

Добавим, что, по состоянию на 9 октября, режим самоизоляции соблюдают 3773 заболевших, а 9443 контактировавших с ними лиц отправлены на карантин. По информации RTS, новым коронавирусом заразился также один из членов Большого совета Женевы – остальным депутатам по просьбе кантонального врача теперь придется ограничить социальные контакты и наблюдать за состоянием здоровья в течение десяти дней.

Напомним, что с сегодняшего приезжающим в Швейцарию из России, Грузии и ряда других стран нужно будет соблюдать карантин. Подробнее о новом «карантинном списке» читайте в нашей заметке.

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