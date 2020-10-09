Швейцария включила Россию и Грузию в «карантинный список»

С 12 октября в Конфедерации вступает в силу новый перечень стран, по возвращении из которых необходимо соблюдать десятидневный карантин. В список добавлены Грузия, Канада, Иран, Иордания, Россия, Словакия и Тунис. Из списка исключены Боливия, Намибия, Доминиканская Республика, Суринам, Тринидад и Тобаго.
Кроме того, с понедельника в «карантинном списке» фигурируют некоторые регионы приграничных государств, включая Венето, Кампанию и Сардинию в Италии; Зальцбург и Бургенланд в Австрии; а также немецкие федеральные земли Берлин и Гамбург. Все страны и территории перечислены на сайте bag.admin.ch.
Напомним, что по прибытии в Конфедерацию из одного из регионов с высоким риском заражения новым коронавирусом необходимо незамедлительно отправиться на карантин по месту жительства, а также в двухдневный срок обязательно уведомить об этом кантональные власти. Телефоны и электронные адреса кантональных служб приведены на сайте Минздрава (OFSP/BAG).
Отрицательный результат теста на Covid-19 не отменяет обязательного карантина и не сокращает его продолжительность. За несоблюдение этого правила предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 10 000 швейцарских франков. Категории лиц, освобожденных от обязательного карантина, можно найти в статье 4 Постановления о мерах, принятых в сфере международных пассажирских перевозок.
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