Covid-19: ограничения остаются в силе

Наша Газета рассказывала, что на прошлой неделе Федеральный совет представил проект новых противоэпидемических ограничений. Что же из этих предложений было принято в ходе консультаций с кантонами, социальными партнерами, парламентскими комитетами и заинтересованными ассоциациями?

Пик эпидемии достигнут?

В среду федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) сообщило о 38 015 новых случаях заражения, 154 госпитализациях и 25 летальных исходах. В настоящее время лечение в отделениях интенсивной терапии проходят 247 пациентов с Covid-19 (28,3% от имеющихся мест). Представительница OFSP/BAG Виржини Массери заявила в ходе брифинга во вторник, что нет никаких оснований для того, чтобы бить тревогу в отношении числа госпитализаций. Трансферы пациентов пока практически не требовались. Однако иногда наблюдается нехватка персонала из-за болезней, изоляции и карантина.

По словам Массери, количество заражений находится на очень высоком уровне. «Возможно, мы достигли пика», - добавила она, уточнив, что в последние несколько дней наблюдалось лишь очень медленное увеличение заболеваемости. Также она отметила, что, вероятно, существует большое количество незарегистрированных случаев. Вполне возможно, что в действительности заражено в три-четыре раза больше людей, чем официально сообщается.

В общей сложности 67,95% населения Швейцарии уже получили две дозы вакцины. Что касается населения в возрасте старше 12 лет, то в этой группе доля полностью вакцинированных составляет 77,3%. Кроме того, 35,5% жителей страны уже получили бустерную дозу. Скоро бустер смогут сделать и 12-15-летние подростки. По словам Виржини Массери, власти работают над рекомендациями для этой возрастной группы. Исследования показывают, что повторная вакцинация помогает лучше защититься от варианта Омикрон. Ожидается, что рекомендация по ревакцинации подростков будет утверждена в ближайшее время.

Что решили власти?

Прежде всего, учитывая все еще напряженную ситуацию в больницах, Федеральный совет продлил срок действия обязательства работать из дома до конца февраля. Власти, впрочем, продолжат регулярно оценивать ситуацию с точки зрения возможности более ранней отмены этой меры.

Кроме того, карантин после контакта с заболевшим остается в силе до конца февраля. Напомним, что недавно карантинные правила в Швейцарии были значительно смягчены и распространяются теперь только на людей, которые живут в одном доме с заболевшим или имели сопоставимый, тесный и регулярный контакт с человеком, у которого был выявлен положительный результат. Те, кто в течение четырех последних месяцев сделал прививку или перенес инфекцию, освобождаются от карантина.

Наконец, с 31 января срок действия «санитарных паспортов», свидетельствующих о пройденной вакцинации или перенесенной инфекции, будет сокращен с 365 до 270 дней. Это обеспечит признание швейцарских сертификатов в ЕС.

Федеральный совет решил не менять правила изоляции, не ужесточать правила ношения масок и не запрещать очное обучение в университетах. Другие меры, такие как ограничение частных встреч, правила 2G для помещений и 3G для мероприятий на открытом воздухе, пока будут действовать до конца марта.

Добавим, что несоблюдение правил карантина стоило должности президенту второго по значимости швейцарского банка Credit Suisse. Антониу Орта-Осорио был вынужден на днях подать в отставку после того, как в прессу просочилась информация о том, что он неоднократно нарушал карантинные требования; его место занял Аксель Леманн. Драматично также закончилась история первой ракетки мира Новака Джоковича – австралийская виза невакцинированного спортсмена была аннулирована. Что ж, в эпоху коронавируса правила игры одинаковы для всех – и для самых талантливых теннисистов, и для влиятельнейших банкиров.

Новые правила въезда в Швейцарию

Начиная с 22 января, вакцинированным или перенесшим инфекцию лицам больше не нужно предъявлять отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген для въезда в Швейцарию. Все остальные должны продолжать сдавать анализы. Однако из-за того, что лаборатории работают на пределе своих возможностей, второй тест, который в настоящее время требуется сделать между четвертым и седьмым днями пребывания в стране, больше не требуется. Таким образом, при въезде в страну с субботы применяется так называемое правило 3G (допускаются вакцинированные, переболевшие или сдавшие тест с отрицательным результатом). Более того, въездной формуляр теперь должны заполнять только те, кто прибывает самолетом или автобусом дальнего следования.

Кто может сделать ПЦР-тест в приоритетном порядке?

В связи с высоким спросом на тесты и большой нагрузкой на лаборатории федеральное управление здравоохранения рекомендует кантонам новый порядок очередности. В первую очередь будут анализироваться образцы лиц из группы риска, имеющих симптомы, и тех, кто контактировал с заболевшими. Далее идут те, кто проходит регулярное тестирование на рабочем месте – в медицинских учреждениях и критических для кантонов инфраструктурах. Только затем будут тестироваться те, у кого есть симптомы. Два последних места в списке очередности занимают лица, которым необходимо сдать тест для деловых или частных поездок или для получения сертификата.

В качестве временной меры и в целях дальнейшего снижения нагрузки на лаборатории, связанной с проведением ПЦР-тестов, положительный результат экспресс-теста на антиген будет также давать право на получение «санитарного паспорта» о перенесенной инфекции. Такие сертификаты будут выдаваться с 24 января и будут действительны в течение 270 дней, причем только на территории Швейцарии.