Война в Украине отодвинула коронавирус на второй план, но это не значит, что эпидемия закончилась и что о сертификате о вакцинации можно забыть. Во многих странах до сих пор действуют санитарные ограничения, поэтому не спешите удалять приложение Covid Cert, которое по-прежнему полезно для поездок.

В Швейцарии сертификат о вакцинации действителен в течение девяти месяцев после прививки или бустера. Поскольку последняя массовая кампания по вакцинации завершилась прошлой зимой, срок действия сертификата истечет в этом или следующем месяце для значительной части населения. В Конфедерации это, впрочем, не имеет никакого значения, так как предъявлять документ больше не нужно ни при посещении ресторанов или кинотеатров, ни при въезде в страну. Однако сертификат все еще может потребоваться для путешествий, например, тем, кто собирается провести осенние каникулы в Таиланде.

Более того, в ЕС и США, в отличие от Конфедерации, срок действия бустерной прививки не ограничен девятью месяцами, поэтому сертификат, более не действительный в соответствии со швейцарскими правилами, может приниматься за рубежом. Однако сейчас на экране при открытии приложения Covid Cert появляется желтое поле, на котором написано, что срок действия сертификата истекает или уже истек. Это может привести к недоразумениям. Чтобы их избежать, нужно установить последнее обновление приложения, после чего на экране будет отображаться только то, сколько дней назад была сделана прививка.

Добавим, что базельский фармацевтический концерн Roche разработал тест, который помогает обнаружить новый подвариант Омикрона BA.2.75 и отличить его от мутаций BA.4 или BA.5. А в конце августа швейцарский орган надзора за лекарственными средствами Swissmedic одобрил использование новой бустерной вакцины против варинанта Омикрон. Речь идет о разработанном компанией Moderna препарате Spikevax Bivalent Original/Omicron (mRNA-1273.214). Бивалентная бустерная вакцина вводится в виде разовой дозы 0,5 мл (50 мкг), состоящей из оригинального и специально нацеленного на вариант Омикрон раствора. Исследования показали, что иммунный ответ против вариантов BA.1 и BA.4/5 выше, чем при использовании оригинальной вакцины. Защитный эффект против изначального вируса остается таким же высоким, а побочные эффекты аналогичны тем, которые наблюдаются после введения второй дозы или бустерной вакцинации.

По оценкам властей, 98% населения Швейцарии имеют антитела, что означает, что они контактировали с вирусом или были вакцинированы. По этой причине осенняя волна заболеваний не должна быть такой серьезной, как в предыдущие два года. Так, в 2020 году ковид стал третьей причиной летальных исходов в Конфедерации после сердечно-сосудистых заболеваний (26,9%) и онкологии (22,2%). Пока для людей старше 80 лет и тех, кто входит в группу особого риска, второй бустер предоставляется бесплатно. Для всех остальных он стоит 60 франков. Возможно, что осенью ситуация изменится: если власти расширят рекомендацию о втором бустере на все население, то прививка будет покрываться страховкой.

В целом, согласно опросу страховой компании CSS, пандемия подорвала здоровье швейцарцев. В настоящее время 35% опрошенных чувствуют себя больными, тогда как в марте 2020 года таких было только 22%. С 18% до 26% за год выросла доля тех, кто болел более десяти дней. Отчасти это объясняется длительными последствиями ковида: многие из тех, кто перенес инфекцию, борются с симптомами в течение нескольких месяцев после завершения острой фазы заболевания. Если ранее коронавирус рассматривался, в первую очередь, как опасность для пациентов из группы риска, то сейчас – как серьезная угроза здоровью всего населения. Еще год назад 34% респондентов считали, что проблема коронавируса преувеличена, а 30% полагали, что ее преуменьшают. Теперь все совсем иначе: 44% считают этот вопрос недооцененным, и только 21% – переоцененным. В психологическом плане страдает в основном молодежь, особенно молодые женщины.