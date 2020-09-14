Covid-19: новые решения правительства

Автор: Заррина Салимова, Берн, 14. 09. 2020. Просмотров: 1771
Федеральный совет утвердил правила карантина для лиц, прибывающих в Швейцарию из соседних стран. Поправки вступают в силу сегодня, 14 сентября 2020 года.|
Le Conseil fédéral a adopté les règles de quarantaine concernant les voyageurs arrivant en Suisse des pays voisins. La modification d’ordonnance entre en vigueur le 14 septembre 2020.
Накануне минувших выходных швейцарцев, решивших воспользоваться хорошей сентябрьской погодой и отправившихся в путешествие по Франции, ждал неприятный сюрприз: во второй половине дня в пятницу власти объявили о включении с понедельника девяти французских регионов в «карантинный» список. Подробнее о решениях правительства и санитарной ситуации в Швейцарии читайте в нашем обзоре.
Новый «карантинный» список
На состоявшемся 11 сентября заседании Федеральный совет утвердил правила карантина для лиц, прибывающих в Швейцарию из соседних государств. Власти решили придерживаться регионального подхода: в список территорий с высоким риском заражения SARS-CoV-2 может быть включена не целая страна, а отдельные территории, в которых уровень заражений превысил предельные значения.
Так, с 14 сентября в «карантинном списке» фигурируют одна австрийская федеральная земля (Вена), девять французских регионов (Иль-де-Франс, включая Париж, Корсика, Новая Аквитания, Нормандия, О-де-Франс, Окситания, Пеи-де-ла-Луар, Прованс – Альпы – Лазурный Берег, Центр – Долина Луары), а также восемь заморских территорий Франции (Майотта, Мартиника, Реюньон, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, Французская Гвиана, Гваделупа, Французская Полинезия).
С понедельника в перечень также включены Британские Виргинские острова, Канарские острова и Чехия, а исключены из списка Гватемала, Фарерские острова, Эквадор, Южная Африка. Все страны и территории перечислены на сайте bag.admin.ch. Власти призывают воздержаться от поездок в эти регионы.
Напомним, что по прибытии в Конфедерацию из одного из регионов с высоким риском заражения новым коронавирусом необходимо незамедлительно отправиться на карантин по месту жительства, а также в двухдневный срок уведомить об этом кантональные власти. Отрицательный результат теста на Covid-19 не отменяет обязательного карантина и не сокращает его продолжительность. За несоблюдение этого правила предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 10 000 швейцарских франков. Если человек изначально находился на территории с высоким риском заражения, а затем – в другом регионе, то кантональные власти могут это учесть и сократить продолжительность карантина. В настоящее время на карантине находятся 5 334 человека, вернувшихся из стран с высоким риском заражения SARS-CoV-2.
Кто освобожден от карантина?
Категории граждан, освобожденных от обязательства соблюдать карантин, перечислены в статье 4 постановления «О мерах борьбы с Covid-19 в сфере международных пассажирских перевозок». В пятницу этот список был расширен, в частности, в него теперь входят находившиеся за границей по профессиональным причинам деятели культуры, возвращающиеся после соревнований спортсмены и участники специализированных конгрессов – при условии, что при проведении этих мероприятий применялся план защиты.
Кроме того, освобождены от карантина лица, которые по безотлагательным - профессиональным или медицинским - причинам вынуждены совершить поездку в «зону риска», при этом их пребывание за границей не должно превышать пяти дней и сопровождаться планом защиты.
Граничащие со Швейцарией территории Франции, Италии, Австрии и Германии исключены из «карантинного списка». Федеральный совет принял это решение с учетом тесных экономических, социальных и культурных связей между этими регионами. Другими словами, фронтальеры не должны уходить на карантин.
Напомним, что перед поездкой за границу необходимо обязательно уточнять действующие в другой стране правила. Федеральные земли Германии, например, могут вводить карантин для пребывающих из «регионов риска», в том числе из кантонов Женева и Во, сообщает RTS. Эти меры распространяются, в основном, на отдыхающих и не касаются деловых поездок. Путешественники, впрочем, могут предоставить отрицательный результат теста на Covid-19, проведенный не позднее, чем за 48 часов до въезда в Германию.
Снижение стоимости тестов и пособия на случай потери доходов
Срок выплаты пособий в связи с потерей заработка из-за антикоронавирусных мер должен был истечь 16 сентября, но решением правительства он продлен, как уточняет RTS, в некоторых случаях до конца 2021 года. Финансовую поддержку смогут получить, среди прочего, те, кто оказался в карантине по распоряжению врача, а также владельцы клубов или баров, закрытых по приказу властей. Полный перечень лиц, имеющих право на компенсацию, перечислен на сайте федерального ведомства социального страхования (OFAS/BSV).
На состоявшемся в пятницу заседании Федеральный совет также решил понизить стоимость диагностических тестов. ПЦР-анализ на SARS-CoV-2 подешевеет с 95 до 82 франков, а серологические тесты (т.е. на антитела) – с 39 до 25 франков.
В преддверии сезона гриппа власти намерены существенно увеличить мощности лабораторий, которые в настоящее время могут проводить максимум 25 000 тестов в день. Согласно санитарному бюллетеню от 13 сентября, всего с начала эпидемии в Конфедерации проведены 1 186 824 теста на новый коронавирус, 4,7% оказались положительными.
Будет ли второй локдаун?
В интервью изданию SonntagsZeitung министр здравоохранения Ален Берсе заявил, что намерен любой ценой избежать второго локдауна в Швейцарии, несмотря на растущее число новых случаев заболевания. По его словам, нынешнюю ситуацию можно контролировать с помощью более мягких, целенаправленных и региональных мер. Большое значение по-прежнему будут иметь процедуры отслеживания контактов и, следовательно, своевременной изоляции заболевших и тесно общавшихся с ними лиц.
Ален Берсе не поддерживают идею коллективного иммунитета. «Ошибаются те, кто считает, что мы должны защищать только уязвимых лиц и можем позволить вирусу свободно циркулировать», - отметил он, подчеркнув, что эта стратегия нигде не сработала. Федеральный советник считает, что невозможно изолировать только тех, кто входит в группу риска, так как это сравнимо с «тюремным заключением».
1 468 случаев за три дня
К концу прошлой недели число ежедневно регистрируемых случаев заражения снова выросло. Так, в пятницу власти зафиксировали 528 инфекций, а в субботу – 465. За вчерашние сутки Минздрава (OFSP/BAG) зарегистрировал 475 подтвержденных случаев заболевания, пятнадцать госпитализаций и четыре летальных исхода. Общее количество заболевших, таким образом, выросло до 47 179 человек, 1 747 из которых скончались. Режим самоизоляции сейчас соблюдают 1 917 заболевших, а на карантине находятся 5 473 контактировавших с ними человека.
В Женеве освистали ВОЗ
В субботу в Женеве около тысячи человек собрались на площади Наций, протестуя против мер борьбы с коронавирусом. Выступавшие осуждали ношение масок, «ложь СМИ» и «принудительные меры политиков». Лишь немногие демонстранты были в защитных масках, некоторые надели противогазы, а один из участников появился в маске с клювовидным носом, которую носили средневековые врачи, лечившие больных чумой, сообщает SRF. Митингующие также освистали штаб-квартиру Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая, по мнению протестующих, управляется «заинтересованными группами лиц» и хочет навязать вакцинацию всему миру.
Тем временем, компания AstraZeneca объявила о продолжении испытаний вакцины. Напомним, что тестирование многообещающего препарата, разрабатываемого в сотрудничестве с Оксфордским университетом, было приостановлено, так как у одного из добровольцев возникли проблемы со здоровьем. В субботу стало известно, что фаза испытаний возобновлена после того, как британские органы здравоохранения изучили случай и подтвердили безопасность вакцины.
От редакции: все наши материалы о Covid-19 вы найдете в тематическом досье.
Швейцарцы переезжают на дачиСпрос на виллы и загородные дома резко возрос после периода самоизоляции. Возможность удаленной работы также побуждает горожан перебираться поближе к природе.
Covid-19: новые решения правительстваФедеральный совет утвердил правила карантина для лиц, прибывающих в Швейцарию из соседних стран. Поправки вступают в силу сегодня, 14 сентября 2020 года.
Пауль Клее: жизнь как путешествиеВ Центре Пауля Клее открылась выставка, которая дает представление о творчестве художника через рассказ о местах, в которых он жил, творил и искал вдохновение.
Covid-19: новые решения правительстваФедеральный совет утвердил правила карантина для лиц, прибывающих в Швейцарию из соседних стран. Поправки вступают в силу сегодня, 14 сентября 2020 года.
Covid-19: как развивается эпидемия в Швейцарии?Проведенное телеканалом SRF исследование объясняет, почему число новых случаев заражения в Конфедерации растет, а количество госпитализаций остается стабильным.
Дебаты вокруг «коронавирусного» законаДо 25 сентября в Федеральном дворце проходит осенняя сессия парламента. Одна из главных тем обсуждения – Закон о Covid-19.
Добавить комментарий