Covid-19: новые решения правительства

Накануне минувших выходных швейцарцев, решивших воспользоваться хорошей сентябрьской погодой и отправившихся в путешествие по Франции, ждал неприятный сюрприз: во второй половине дня в пятницу власти объявили о включении с понедельника девяти французских регионов в «карантинный» список. Подробнее о решениях правительства и санитарной ситуации в Швейцарии читайте в нашем обзоре.

Новый «карантинный» список

На состоявшемся 11 сентября заседании Федеральный совет утвердил правила карантина для лиц, прибывающих в Швейцарию из соседних государств. Власти решили придерживаться регионального подхода: в список территорий с высоким риском заражения SARS-CoV-2 может быть включена не целая страна, а отдельные территории, в которых уровень заражений превысил предельные значения.

Так, с 14 сентября в «карантинном списке» фигурируют одна австрийская федеральная земля (Вена), девять французских регионов (Иль-де-Франс, включая Париж, Корсика, Новая Аквитания, Нормандия, О-де-Франс, Окситания, Пеи-де-ла-Луар, Прованс – Альпы – Лазурный Берег, Центр – Долина Луары), а также восемь заморских территорий Франции (Майотта, Мартиника, Реюньон, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, Французская Гвиана, Гваделупа, Французская Полинезия).

С понедельника в перечень также включены Британские Виргинские острова, Канарские острова и Чехия, а исключены из списка Гватемала, Фарерские острова, Эквадор, Южная Африка. Все страны и территории перечислены на сайте bag.admin.ch. Власти призывают воздержаться от поездок в эти регионы.

Напомним, что по прибытии в Конфедерацию из одного из регионов с высоким риском заражения новым коронавирусом необходимо незамедлительно отправиться на карантин по месту жительства, а также в двухдневный срок уведомить об этом кантональные власти. Отрицательный результат теста на Covid-19 не отменяет обязательного карантина и не сокращает его продолжительность. За несоблюдение этого правила предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 10 000 швейцарских франков. Если человек изначально находился на территории с высоким риском заражения, а затем – в другом регионе, то кантональные власти могут это учесть и сократить продолжительность карантина. В настоящее время на карантине находятся 5 334 человека, вернувшихся из стран с высоким риском заражения SARS-CoV-2.

Кто освобожден от карантина?

Категории граждан, освобожденных от обязательства соблюдать карантин, перечислены в статье 4 постановления «О мерах борьбы с Covid-19 в сфере международных пассажирских перевозок». В пятницу этот список был расширен, в частности, в него теперь входят находившиеся за границей по профессиональным причинам деятели культуры, возвращающиеся после соревнований спортсмены и участники специализированных конгрессов – при условии, что при проведении этих мероприятий применялся план защиты.

Кроме того, освобождены от карантина лица, которые по безотлагательным - профессиональным или медицинским - причинам вынуждены совершить поездку в «зону риска», при этом их пребывание за границей не должно превышать пяти дней и сопровождаться планом защиты.

Граничащие со Швейцарией территории Франции, Италии, Австрии и Германии исключены из «карантинного списка». Федеральный совет принял это решение с учетом тесных экономических, социальных и культурных связей между этими регионами. Другими словами, фронтальеры не должны уходить на карантин.

Напомним, что перед поездкой за границу необходимо обязательно уточнять действующие в другой стране правила. Федеральные земли Германии, например, могут вводить карантин для пребывающих из «регионов риска», в том числе из кантонов Женева и Во, сообщает RTS. Эти меры распространяются, в основном, на отдыхающих и не касаются деловых поездок. Путешественники, впрочем, могут предоставить отрицательный результат теста на Covid-19, проведенный не позднее, чем за 48 часов до въезда в Германию.

Снижение стоимости тестов и пособия на случай потери доходов



Срок выплаты пособий в связи с потерей заработка из-за антикоронавирусных мер должен был истечь 16 сентября, но решением правительства он продлен, как уточняет RTS, в некоторых случаях до конца 2021 года. Финансовую поддержку смогут получить, среди прочего, те, кто оказался в карантине по распоряжению врача, а также владельцы клубов или баров, закрытых по приказу властей. Полный перечень лиц, имеющих право на компенсацию, перечислен на сайте федерального ведомства социального страхования (OFAS/BSV).

На состоявшемся в пятницу заседании Федеральный совет также решил понизить стоимость диагностических тестов. ПЦР-анализ на SARS-CoV-2 подешевеет с 95 до 82 франков, а серологические тесты (т.е. на антитела) – с 39 до 25 франков.

В преддверии сезона гриппа власти намерены существенно увеличить мощности лабораторий, которые в настоящее время могут проводить максимум 25 000 тестов в день. Согласно санитарному бюллетеню от 13 сентября, всего с начала эпидемии в Конфедерации проведены 1 186 824 теста на новый коронавирус, 4,7% оказались положительными.

Будет ли второй локдаун?

В интервью изданию SonntagsZeitung министр здравоохранения Ален Берсе заявил, что намерен любой ценой избежать второго локдауна в Швейцарии, несмотря на растущее число новых случаев заболевания. По его словам, нынешнюю ситуацию можно контролировать с помощью более мягких, целенаправленных и региональных мер. Большое значение по-прежнему будут иметь процедуры отслеживания контактов и, следовательно, своевременной изоляции заболевших и тесно общавшихся с ними лиц.

Ален Берсе не поддерживают идею коллективного иммунитета. «Ошибаются те, кто считает, что мы должны защищать только уязвимых лиц и можем позволить вирусу свободно циркулировать», - отметил он, подчеркнув, что эта стратегия нигде не сработала. Федеральный советник считает, что невозможно изолировать только тех, кто входит в группу риска, так как это сравнимо с «тюремным заключением».

1 468 случаев за три дня

К концу прошлой недели число ежедневно регистрируемых случаев заражения снова выросло. Так, в пятницу власти зафиксировали 528 инфекций, а в субботу – 465. За вчерашние сутки Минздрава (OFSP/BAG) зарегистрировал 475 подтвержденных случаев заболевания, пятнадцать госпитализаций и четыре летальных исхода. Общее количество заболевших, таким образом, выросло до 47 179 человек, 1 747 из которых скончались. Режим самоизоляции сейчас соблюдают 1 917 заболевших, а на карантине находятся 5 473 контактировавших с ними человека.

В Женеве освистали ВОЗ

В субботу в Женеве около тысячи человек собрались на площади Наций, протестуя против мер борьбы с коронавирусом. Выступавшие осуждали ношение масок, «ложь СМИ» и «принудительные меры политиков». Лишь немногие демонстранты были в защитных масках, некоторые надели противогазы, а один из участников появился в маске с клювовидным носом, которую носили средневековые врачи, лечившие больных чумой, сообщает SRF. Митингующие также освистали штаб-квартиру Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая, по мнению протестующих, управляется «заинтересованными группами лиц» и хочет навязать вакцинацию всему миру.

Тем временем, компания AstraZeneca объявила о продолжении испытаний вакцины. Напомним, что тестирование многообещающего препарата, разрабатываемого в сотрудничестве с Оксфордским университетом, было приостановлено, так как у одного из добровольцев возникли проблемы со здоровьем. В субботу стало известно, что фаза испытаний возобновлена после того, как британские органы здравоохранения изучили случай и подтвердили безопасность вакцины.

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