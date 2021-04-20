Covid-19: новая вакцина на рассмотрении Swissmedic

На этой неделе вакцинация в Швейцарии, скорее всего, снова замедлится, так как компания Moderna может резко сократить поставки. Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) находится в контакте с кантональными властями, которые не скрывают своего недовольства сложившейся ситуацией. По последним имеющимся данным, 732 812 жителей страны уже получили две дозы вакцины, а 1 966 485 человек получили одну инъекцию.

Почти 5000 инфекций за выходные

С пятницы по понедельник швейцарские власти зафиксировали 4905 заражений, 148 госпитализаций и 16 летальных исходов. Всего с начала эпидемии инфекция была лабораторно подтверждена в 637 304 случаях, 9885 заболевших скончались.

За последние четырнадцать дней общее число инфицированных составило 27 844 человека, что соответствует 322,09 случаям на 100 000 жителей. Скорость воспроизведения вируса, указываемая с задержкой около десяти дней, составляет 1,1. Пациенты с Covid-19 занимают 27,1% мест в интенсивной терапии, общая заполняемость которых составляет 68,7%. Напряженная ситуация сложилась в Шаффхаузене, где, по информации SRF, заняты все места для заболевших, которым необходима вентиляция легких: несколько пациентов интенсивной терапии были переведены в больницы других кантонов.

Пятая процедура авторизации вакцины

Швейцарский орган контроля за лекарственными средствами Swissmedic приступил к рассмотрению заявки немецкой компании Curevac, вакцина которой, подобно препаратам Pfizer/Biontech и Moderna, основана на мРНК-технологии. CVnCoV находится на завершающей стадии клинических разработок, при этом специальная процедура Swissmedic позволяет проводить оценку безопасности и эффективности препарата еще до завершения испытаний. По данным Swissmedic, продолжительность оценки зависит от полноты данных, представленных компанией Curevac, и от результатов клинических исследований. Любопытно, что Берн уже заказал 5,3 млн доз вакцины у CureVac. В феврале компания также начала процесс согласования CVnCoV с Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) и ожидает получить одобрение в ЕС во втором квартале 2021 года. Напомним, что на сегодняшний день в Швейцарии авторизованы вакцины компаний Pfizer/Biontech, Moderna и Johnson & Johnson. Заявка Astra-Zeneca все еще находится на рассмотрении в Swissmedic.

COVID-2019 Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье. Перейти на страницу досье

Кантоны недовольны темпами вакцинации

Предполагалось, что в прошлые выходные в Швейцарию будет доставлено 350 000 доз вакцины. Однако Moderna столкнулась с проблемами с маркировкой упаковок вакцин. Считается, что к блокировке европейских производственных мощностей компании привела человеческая ошибка в цепочке поставок. Проблема затрагивает несколько европейских стран, включая Швейцарию, которая получила только 70 000 доз, а остальные 280 000, как ожидается, поступят на этой неделе. Напомним, что Moderna является крупнейшим поставщиком вакцин в Швейцарии: Берн заказал у американской компании 13,5 млн доз.

Эта новая задержка повлияет на стратегию Конфедерации в области вакцинации. Кантоны выразили свое недовольство, так как ранее они получили инструкции от правительства делать прививки и не держать в резерве вторую дозу. Так, кантон Берн «крайне разочарован тем, что обещание о поставке не было выполнено». Минздрав в свою очередь отмечает, что в запасе еще есть сотни тысяч доз. Кроме того, в соответствии с рекомендациями Федеральной комиссии по прививкам, вторую инъекцию можно вводить в течении восьми недель после первой, то есть теоретически кто-то из тех, кто получил первую прививку, может подождать немного дольше обычного.

Тем временем, в кантоне Шаффхаузен с понедельника вакцинацию могут пройти лица старше 16 лет, страдающие хроническими заболеваниями, а также медицинские работники. Тем не менее, приоритетными группами населения по-прежнему остаются люди старше 65 лет и пациенты из группы риска, которые смогут сделать прививку, даже если они зарегистрируются позже. Кроме того, в Лозанне открылся крупнейший кантональный центр вакцинации, где смогут привиться до 16 000 человек в неделю.