Covid-19: неделя рекордов

Пандемия неожиданным образом избавила Федеральный совет от принятия сложного решения о поездке на церемонию открытия Олимпийских игр в Пекине. Если бы федеральные советники отправились в китайскую столицу, подверглись бы критике, так как многие страны, политики и организации призывают бойкотировать Олимпиаду из-за ситуации с правами человека в Китае. Если бы никто не поехал в Поднебесную, то это могло бы быть расценено Китаем, который остается важным экономическим партнером Конфедерации, практически как оскорбление. Сохранить лицо удалось, как бы парадоксально это ни звучало, благодаря коронавирусу: поездка официально отменена «в связи с неопределенной ситуацией с пандемией в Швейцарии и тем, что в результате мер борьбы с коронавирусом в Китае не могут состояться существенные двусторонние встречи или контакты со спортсменами». Подробнее об эпидемиологической ситуации читайте в нашем обзоре.

Неделя рекордов

За прошедшие сутки в Швейцарии было снова зарегистрировано рекордное число инфекций – коронавирус был выявлен у 44 942 человек. Тем не менее, количество госпитализаций и летальных исходов не увеличивается пропорционально уровню заболеваемости: в четверг в больницы поступили 149 пациентов с коронавирусом; 16 заболевших скончались. Занятость отделений интенсивной терапии также остается стабильной. 215 человек с ковидом в настоящее время находятся в интенсивной терапии, занимая 24,9% имеющихся мест. При этом на вариант Омикрон приходится 93,8% случаев, секвенированных или исследованных в лабораториях в течение семи дней.

Согласно опубликованному в четверг отчету федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), число инфекций на прошлой неделе достигло рекордного уровня. В период с 17 по 23 января было зарегистрировано 237 576 случаев заболевания, что на 28,2% больше, чем на предыдущей неделе. Ковид особенно сильно затронул возрастные группы от 10 до 19 лет, а также от 30 до 39 лет. Меньше всего пострадали люди старше 70 лет. Значительное увеличение заболеваемости было зарегистрировано среди детей младше 9 лет. Однако за отчетную неделю зафиксированы 607 госпитализаций (неделей ранее - 547). Число пациентов в отделениях интенсивной терапии снизилось на 11%. Кроме того, 171 пациент находился на респираторной поддержке, что на 17% меньше, чем во вторую неделю года. Другими словами, снижаются все показатели, кроме числа заражений.

Омикрон не приведет к перегрузке больниц?

Ученые из Германии и Швейцарии пришли к выводу, что высокий уровень заражения вариантом Омикрон вряд ли приведет к перегрузке системе здравоохранения в ближайшие недели. Изучив период с середины января до конца марта на основе таких данных, как статус вакцинации и возраст населения, исследователи разработали несколько сценариев, предполагающих, что защитные меры будут сохранены. Результаты вызывают осторожный оптимизм: если индекс репродукции R останется ниже 2, то заполняемость отделений интенсивной терапии, вероятно, не достигнет критического уровня. Напомним, что R-значение показывает, сколько людей в среднем заражает инфицированный человек. В Швейцарии этот показатель в среднем за семь дней составляет 1,19. Тем не менее, определенные риски все равно будут существовать: влияние волны Омикрона на систему здравоохранения после рассматриваемого периода будет в значительной степени определяться перекрестным иммунитетом населения к обоим вариантам. На данный момент еще неизвестно, имеют ли люди, перенесшие заражение вариантом Дельта, иммунитет к Омикрону, и наоборот. Исследователи также считают, что ограничительные меры должны быть ориентированы на индивидуальные особенности, подчеркивая, что пришло время внедрить стратегии, специально предназначенные для различных групп риска.

Индивидуальный риск длительного ковида

Независимо от тяжести течения коронавирусной инфекции, у многих людей симптомы сохраняются дольше четырех недель, а иногда и месяцами. Речь идет о синдроме, известном как «длительный» или «долгий» ковид, в научной литературе его называют post-acute COVID-19 syndrome (PACS). К наиболее часто встречающимся симптомам относятся усталость, одышка, трудности с концентрацией внимания, когнитивные нарушения, мышечная слабость и боль в суставах. Причина возникновения синдрома в настоящее время неизвестна, однако исследователям клиники иммунологии Университетской больницы Цюриха удалось выявить различные факторы, которые указывают на предрасположенность к длительному ковиду.

В ходе исследования ученые в течение года наблюдали 175 пациентов с коронавирусом и 40 здоровых добровольцев, чтобы лучше понять клиническую картину и иммунный ответ на вирус. 54% из тех, кто болел Covid-19 в легкой форме, сообщили о симптомах, которые продолжались более четырех недель. Среди тяжелобольных пациентов целых 82% сообщили о симптомах, которые продолжались более четырех недель. «Помимо таких факторов, как пожилой возраст, наличие астмы в анамнезе и количество симптомов в начале заболевания, мы выявили иммунологические маркеры в крови, которые, если их уровень слишком низкий, приводят к повышенному риску развития затяжной формы Covid-19», - пояснил один из авторов исследования Карло Червиа. В частности, с более высоким риском длительного ковида коррелируют низкие уровни двух специфических классов антител – это иммуноглобулины М, которые играют важную роль особенно в начале инфекции, и иммуноглобулины G3, которые важны для борьбы с вирусами.

Основываясь на этих результатах, ученые разработали модель для расчета индивидуального риска развития длительного ковида и протестировали ее на второй независимой группе из 395 пациентов. Модель может предоставить информацию о том, кто подвержен повышенному риску развития постковидного синдрома и поэтому должен защищать себя от заражения. Эксперты подчеркивают, что лучшей защитой от долгого ковида остается вакцинация, поскольку она снижает риск быстрой репликации вируса и, как следствие, неправильного иммунного ответа при контакте с ним.

Добавим, что в прошлом году в Швейцарии 1775 человек подали заявление на получение пособия по инвалидности из-за длительного ковида, при этом 70,6% заявителей – это люди в возрасте от 46 до 65 лет, тогда как остальные были моложе 46 лет.