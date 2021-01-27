197 368 доз вакцин Pfizer и Moderna уже были введены жителям Швейцарии. Причем в кантоне Цуг использовано 85% полученных доз, в Женеве – 40%, в Во – 38%, в Вале – 29%, во Фрибурге – 36%, а в Невшателе – 21%. Подробнее о развитии ситуации читайте в нашем обзоре.

Менее двух тысяч новых случаев за сутки

По данным Федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) от 26 января, за 24 часа в Швейцарии и Лихтенштейне зарегистрированы 1884 инфекций, 92 госпитализации и 57 летальных исходов. Руководитель отдела кризисного управления и международного сотрудничества OFSP/BAG Патрик Матис пояснил во время состоявшегося во вторник брифинга, что расслабляться пока рано. Показатели заболеваемости снижаются, но не так быстро, как хотелось бы. Кроме того, 73% мест в отделениях интенсивной терапии заняты, причем треть коек занимают пациенты с Covid-19. Наконец, беспокойство вызывает и то, что показатель репродукции вируса близок к единице (0,94 по последней имеющейся информации), а число заражений мутировавшим вирусом продолжает расти. Цель же властей заключается в том, чтобы как можно быстрее сократить число новых случаев инфицирования до менее чем 300 в день. К положительным моментам Матис отнес то, что количество ежедневно регистрируемых летальных исходов уменьшается, сократившись за месяц вдвое.

Мутации продолжают распространяться

В настоящее время в Швейцарии новые мутации выявлены в 1126 пробах, около половины из них можно отнести к «британскому» варианту, 26 – к «южноафриканскому». Чуть более 500 образцов пока не могут быть отнесены ни к одной из вариаций. До сих пор «бразильский» вариант не был обнаружен в Конфедерации.

По оценкам экспертов Конфедерации, на «британский» вариант вируса приходится уже 10% от общего числа новых инфекций, а не позднее марта эта доля вырастет до 50%. В чем опасность более заразных мутаций? «В абсолютных цифрах более заразный вирус может унести жизни большего количества людей, чем более смертоносный вирус», - заявил в ходе брифинга глава рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Мартин Акерманн.

Нужно ли вакцинироваться беременным?

Не все желающие пока могут пройти вакцинацию, так как приоритет сейчас имеют люди, которые подвергаются особому риску при заражении новым коронавирусом. «Любой другой человек, которому сейчас сделают прививку, заберет ее у человека, который находится в группе риска», - пояснил в ходе брифинга глава Федеральной комиссии по вопросам вакцинации Кристоф Бергер. По его словам, беременным женщинам не рекомендована вакцинация не потому, что это было бы опасно для них, а потому, что они не были включены в клинические исследования. Тем не менее, в некоторых случаях и после консультаций с врачом будущей матери может быть сделана прививка, например, если женщина страдает такими хроническими заболеваниями, как повышенное артериальное давление, ожирение или диабет.

COVID-2019 Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье. Перейти на страницу досье

По замечанию заместительницы директора OFSP/BAG Норы Крониг, поставленные на январь цели по иммунизации достигнуты, однако задержки со стороны поставщиков представляют собой проблему в графике вакцинации. Швейцария, видимо, получит обещанные поставки в период с января по март, включая миллион доз вакцин в феврале, но, тем не менее, возможны перебои в отгрузках.

Отметим, что логистические проблемы касаются всех стран, что может поставить под угрозу введение второй дозы в течение необходимого промежутка времени. Так, на днях о резком сокращении поставок вакцин в Европу объявила и компания AstraZeneca.

Добавим, что экспертная группа по иммунизации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявила во вторник, что в случае необходимости интервал между введениями доз вакцины Moderna может быть увеличен с 28 до 42 дней. При этом рекомендуется использовать один и тот же препарат для обеих доз.