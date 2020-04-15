После карантина, длившегося около месяца, многие европейские страны постепенно начинают снимать ограничения. В Австрии со вчерашнего дня работают магазины стройматериалов и товаров для садоводства, а в начале мая откроют торговые центры и парикмахерские. В Норвегии и Дании в скором времени возобновят работу детские сады и начальные школы. Германия готовится представить план выхода из локдауна. Италия и Франция, тем временем, продлили режим карантина еще на несколько недель. О ситуации в Швейцарии читайте в нашем обзоре.

Тенденция к снижению новых случаев

К 14 апреля, согласно бюллетеню Федерального департамента здравоохранения (OFSP), в Швейцарии и Лихтенштейне коронавирусом заразились 25 834 человека. При этом за последние сутки инфекция была обнаружена у 254 человек. Напомним, что 11 апреля власти зафиксировали 592 новых случая инфицирования коронавирусом, 12-го – 400, а 13-го – 280. Таким образом, количество ежедневно регистрируемых заболеваний продолжает стабильно снижаться.

«Мы не может сказать однозначно, что пик пройден, но мы так полагаем», - заявил в ходе состоявшейся вчера в Берне пресс-конференции руководитель отдела по преодолению кризисных ситуаций и международному сотрудничеству OFSP Патрик Матис. По его словам, «мы достигли плато», но пока нельзя c уверенностью утверждать, что кривая эпидемии быстро снижается, так как по выходным, как правило, всегда регистрируется меньше случаев, а в середине недели может произойти новый скачок. Кроме того, количество выявленных случаев во многом зависит от числа сделанных тестов, а во время пасхальных праздников из-за снижения спроса их проводилось меньше – в среднем 2500 в день, а не 6000, как ранее. В целом, по мнению Матиса, наблюдается тенденция к снижению темпов распространения вируса, но точные прогнозы никто пока давать не готов. На каком именно этапе находится эпидемия в Швейцарии, станет известно на будущей неделе.

15 скончавшихся за сутки

По состоянию на 14 апреля, в Швейцарии скончались 900 человек, у которых был подтвержден коронавирус. Речь идет о 543 мужчинах (60%) и 356 женщинах (40%). Средний возраст скончавшихся составил 84 года; абсолютное большинство из них имели по крайней мере одно сопутствующее заболевание: повышенное артериальное давление (у 64% умерших), сердечно-сосудистые заболевания (56%) или сахарный диабет (27%).

Напомним, что данные на сайтах OFSP и кантонов могут отличаться: бюллетень OFSP выходит раз в день, как правило, не ранее 13.00, и основан на информации, предоставленной до утра того же дня лабораториями, врачами и госпиталями в рамках обязательной отчетности. Статистику в режиме реального времени, основанную на кантональных коммюнике, можно найти, например, на сайте Tribune de Genève или на платформе corona-data.ch, согласно которой от вызванных Covid-19 осложнений в Конфедерации скончались более 1160 человек.

3000 госпитализаций

Около 3000 заболевших Covid-19 проходят сейчас лечение в стационаре, при этом 400 человек находятся в реанимации. 13% из 2583 госпитализированных пациентов, в отошении которых OFSP располагает полными данными, не имели сопутствующих заболеваний, а остальные 87% страдали по меньшей мере от одного хронического заболевания. К наиболее распространенным симптомам, с которыми заболевшие поступали в стационар, относятся высокая температура (67%), кашель (64%) и проблемы с дыханием (40%). Кроме того, у 44% пациентов была пневмония.

Маски, тесты и контакты

16 апреля Федеральный совет должен представить план постепенного снятия ограничений. Ключевыми при определении условий выхода из карантина могут стать три момента – серологические тесты, цифровое отслеживание контактов между людьми и ношение масок, пишет портал Heidi.news. Некоторые из этих вопросов обсуждались на состоявшейся во вторник в Берне пресс-конференции. Так, Патрик Матис призвал не путать серологию с иммунитетом. По его словам, серологические тесты позволят обнаружить тех, кто сталкивался с вирусом, что, впрочем, не значит, что у этих людей есть иммунитет, а если есть, то неизвестно, как долго он будет сохраняться.

Что касается «цифровой слежки», то Швейцария, в частности, Лозаннская федеральная политехническая школа (EPFL), принимает участие в разработке общеевропейского приложения для отслеживания контактов с помощью мобильных данных Pepp-PT. Программа, которую можно установить на телефон добровольно, регистрирует, используя технологию Bluetooth, все мобильные телефоны в непосредственной близости от пользователя. Сохраняются данные о контакте между мобильными телефонами, а не информация о местоположении пользователей. Если пользователь заболевает, то он указывает это в приложении, которое затем предупреждает всех, кто находился в тесном контакте с заболевшим. Это позволит другим людям самоизолироваться еще до того, как у них проявятся симптомы, что должно способствовать предотвращению дальнейшего распространения вируса.

Наконец, тема ношения масок также поднималась в ходе брифинга. Матис отметил, что маски могут помочь контролировать распространение коронавируса, но подчеркнул, что гигиенические меры являются более эффективными. Напомним, что в Швейцарии ношение масок в общественных местах не является обязательным. OFSP не рекомендует их носить здоровым людям, так как маски не обеспечивают защиту от заражения вирусами, поражающими дыхательные пути. Многие, впрочем, считают, что эта рекомендация связана с тем, что масок просто не хватает.

Как Швейцария будет выходить из карантина?

В ожидании решения правительства аналитический центр Avenir Suisse представил свой план выхода из карантина. По мнению экспертов, предприятиям нужно разрешить работать на основе заявления о том, что они соблюдают правила гигиены. При постепенном открытии школ нужно учитывать возраст учащихся и их способность к самоорганизации. Референдум, который должен был состояться 17 мая и был отменен из-за эпидемии, должен быть проведен летом этого года. Кроме того, кантональные советы должны как можно скорее вновь провести свои заседания. Цифровизация должна стать приоритетным направлением при расширении сети телекоммуникаций. Аналитики также настаивают на своевременной подготовке к вакцинации и скорейшем снятии бюрократических препятствий при выведении на рынок новой вакцины от коронавируса.

Внеочередная сессия парламента обойдется в 1,5 млн франков

4 мая начнется внеочередная сессия швейцарского парламента, посвященная исключительно коронавирусному кризису. Депутаты соберутся не в Федеральном дворце, а в бернском выставочном центре Bernexpo, где большому количеству людей будет проще соблюдать социальную дистанцию. Как сообщает телеканал SRF, для организации работы парламента прилагаются огромные усилия: необходимо установить мебель, оборудование для видеотрансляции и электронного голосования, предоставить залы для заседаний фракций, а также принять соответствующие меры по обеспечению безопасности. Аренда помещений стоит около миллиона франков, а общая сумма расходов на проведение этой сессии может достигнуть полутора миллионов, сообщает SRF.

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