Covid-19: будут ли новые ограничения?

Вторая волна эпидемии уже привела к высокой избыточной смертности в Швейцарии. По данным статистики, в конце октября было зарегистрировано исключительное число летальных исходов. В частности, на неделю с 25 октября по 1 ноября федеральная служба статистики (OFS) прогнозировала 1124 смерти от всех причин среди людей старше 65 лет, однако реальное число скончавшихся составило 1485 человек, что на 361 человека больше, чем ожидалось. В настоящее время в возрастной группе до 65 лет избыточной смертности не наблюдается. Подробнее об эпидемиологической обстановке в Швейцарии читайте в нашей хронике.

Принятые меры начинают действовать

Согласно санитарному бюллетеню от 11 ноября, за сутки власти зарегистрировали 8270 заражений новым коронавирусом, 304 госпитализации и 86 летальных исходов. При этом доля положительных тестов составила 25,40%, что соответствует около четверти от всех проведенных. Всего с начала эпидемии в Швейцарии и Лихтенштейне новая коронавирусная инфекция была лабораторно подтверждена у 243 472 человек, 2769 из них скончались.

Министр здравоохранения Ален Берсе заявил на брифинге в среду, что, несмотря на небольшое снижение количества новых случаев, ситуация в Швейцарии остается напряженной: пока рано говорить о переломе тенденции, но последствия принятых мер уже ощущаются. По его словам, на данный момент введение каких-либо дальнейших мер не предусмотрено, но уже действующие ограничения могут продлиться несколько месяцев.

400 млн франков на закупку вакцин

Федеральный совет увеличил на 100 млн франков бюджет, выделенный на покупку будущей вакцины. По оценкам Федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), вакцинация может начаться в первой половине 2021 года, а ее стратегия и рекомендации будут зависеть от отдельных препаратов.

Напомним, что Конфедерация уже заключила контракты с американской фармацевтической группой Moderna, партнером базельской компании Lonza, на поставку 4,5 млн доз и с англо-шведской компанией AstraZeneca на 5,3 млн доз. Кроме того, Швейцария планирует подписать дополнительные соглашения с другими производителями.

В ходе состоявшегося в среду брифинга Ален Берсе в очередной раз заверил, что вакцинация не будет обязательной, и каждый сам может принять решение о необходимости делать прививку. В приоритетном порядке вакцину могут получить те, кто находится в группе риска.

Санитарный кризис в Романдии

В Швейцарии в каком-то смысле сложилась парадоксальная ситуация: в то время как жители многих немецкоязычных кантонов продолжают ходить по ресторанам и музеям, в Романдии введен почти локдаун, при этом некоторые больницы находятся на пределе своих возможностей и вынуждены переводить пациентов.

Тревогу бьет директор Университетского госпитального центра кантона Во (CHUV) Филипп Экер. По его словам, сегодня госпиталь полон, хотя руководство провело реорганизацию и создало дополнительные места. «Несмотря на все прилагаемые усилия, мы скоро будем перегружены, и тогда нам придется приступить к сортировке пациентов», - заявил Экер и призвал население принять все необходимые меры (социальная дистанция, ограничение контактов, ношение масок и гигиена рук), чтобы остановить пандемию.

Примечательно, что по сравнению с мартом ситуация изменилась: если весной ощущался дефицит средств защиты и медикаментов, то сейчас больше всего не хватает персонала. Так, в Женевском университетском госпитале (HUG) на работу разрешено выйти даже зараженным коронавирусом сотрудникам – на добровольной основе. Человек с положительным результатом теста может вернуться к обязанностям только через семь дней после появления первых симптомов, так как по истечении этого периода риск заражения практически отсутствует. Кроме того, заболевший медперсонал должен соблюдать строгие меры гигиены.

Символичным стало и решение женевских властей, которые во второй раз в этом году приостановили работу главного символа города – фонтана Jet d’eau. Это должно напомнить населению о санитарных мерах и побудить людей ограничить свои передвижения и социальные контакты. Напомним, что весной фонтан не работал 83 дня. Ранее его отключали только в связи неблагоприятными погодными условиями, например, из-за сильного порывистого ветра или экстремального холода.

Новый тест-центр под Берном

Первая в Швейцарии drive-in площадка, где можно будет сделать экспресс-тест на Covid-19, открылась недалеко от Берна, рядом с аэропортом Belp. Центр расположен на парковке P5 напротив Гиссенбада, регистрация автомобилей проходит в секторе P7. Примечательно, что поддержку в функционировании центра оказывает команда фестиваля Gurten Festival, которая временно осталась без работы, так как культурная жизнь в Швейцарии поставлена на паузу. Тестирование могут пройти только люди, у которых симптомы Covid-19 появились максимум четыре дня назад и которые не входят в группу риска. Время работы: ежедневно, с 13:00 до 21:00. Зарегистрироваться можно на сайте stzbelp.ch.

От редакции: все наши материалы о Covid-19 вы найдете в специальном досье.