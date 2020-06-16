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вторник, 16 июня 2020 года   

Женщины в гневе|Femmes en colère

Автор: Заррина Салимова, Берн, 16. 06. 2020. Просмотров: 69

Демонстрантка у здания Федерального дворца в Берне, 14.06.2019. Фото: NashaGazeta

14 июня 2019 года в Швейцарии прошла общенациональная женская забастовка. Чего женщинам удалось добиться за год, а какие проблемы остались нерешенными?

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Une grève nationale des femmes a eu lieu en Suisse le 14 juin 2019. Qu’est-ce qu’on a réalisé depuis lors et quels problèmes sont restés sans solution?

В минувшее воскресенье, спустя ровно год после исторической женской забастовки, женщины снова вышли на улицы швейцарских городов. Если в 2019-м, по оценкам объединения швейцарских профсоюзов USS, в демонстрациях приняли участие более полумиллиона человек, причем не только женщин, но и солидарных с ними мужчин, то в этом году, в том числе и из-за налагаемых эпидемией коронавируса ограничений, протесты были точечными и не такими массовыми. Так, в митинге, состоявшемся на Лангштрассе в Цюрихе, участвовали более тысячи человек, в Берне – несколько сотен. В Базеле около 500 женщин перекрыли Средний мост для демонстрации, а на Театральной площади собрались примерно 300 человек. В Лозанне прошли демонстрации на трех разных площадях, общее количество участников оценивается в две тысячи человек. «Сильные, гордые, феминистки и в гневе», - скандировали две тысячи женщин в Женеве. В Беллинцоне с требованиями равной оплаты труда по улицам прошли около 200 человек; более 250 человек собрались в Сионе.

В этом году манифестантки, одетые, как и в 2019-м, во все фиолетовое, держали в руках плакаты с теми же лозунгами, что и во время прошлой забастовки. Сформулированные год назад женщинами требования не потеряли актуальности, и это лучше всего свидетельствует о том, что добиться за это время удалось немногого. Профсоюзы констатируют, что в Швейцарии практически не произошло никаких улучшений в области обеспечения равенства. Женщины по-прежнему получают более низкую заработную плату и пенсию, чем мужчины. Например, только 16% мужчин и целых 50% женщин зарабатывают менее 4000 франков в месяц, а пенсии по старости у женщин в среднем на треть ниже, чем у мужчин, отмечает USS. В среднем в Швейцарии женщины зарабатывают на 18,3% меньше, чем мужчины.

До реального гендерного равенства в Конфедерации далеко, и коронакризис особенно ярко выявил, как мало женщин задействованы в органах государственного управления и на руководящих должностях. По подсчетам RTS, c 28 января по 29 мая этого года состоялись 22 брифинга Федерального совета по теме коронавируса и 32 брифинга с участием экспертов по Covid-19. Помимо федеральных советников в качестве экспертов в пресс-конференциях участвовали около 50 мужчин и 15 женщин. В общей сложности на трибуне перед СМИ мужчины занимали места экспертов 216 раз, а женщины – 32 раза. И это при том, что женщины – врачи, медсестры, сиделки, продавщицы в супермаркетах, фармацевты и просто мамы, которые в течение многих недель, пока были закрыты школы, должны были кроме своей основной работы еще и проходить с детьми школьную программу, - сыграли огромную роль при преодолении последствий эпидемии.

Главным же достоянием прошлогодней забастовки, наверное, можно назвать результаты последних парламентских выборов. Женщины все еще не занимают половину мест в парламенте, но их доля в Национальном совете никогда не была столь высокой: если в 1971 году она составляла 5%, в 2015-м – 32%, то сегодня – 42% (84 места из 200). Пока рано судить о том, как увеличение числа женщин в парламенте повлияет на политические решения. Одним из главных вопросов повестки может стать ужесточение уголовного наказания за секс без согласия. В частности, в рамках проходящей в эти дни летней парламентской сессии Национальный совет уже проголосовал за повышение минимального срока наказания для насильников с года до трех лет. Кроме того, как уточняет SRF, межпартийный женский альянс мог бы лоббировать вопрос об индивидуальном налогообложении. Дело в том, что сегодня многие замужние женщины отказываются от увеличения рабочей нагрузки, так как это невыгодно с точки зрения семейного налогообложения.

Эксперты, активистки, феминистки, общественные организации, женские ассоциации и профсоюзы опасаются, что в условиях надвигающегося экономического кризиса тема равенства снова будет отодвинута на задний план, хотя пандемия не сделала вопросы равных зарплат, лучших условий труда для женщин или насилия в семье менее актуальными, скорее наоборот. В общем, борьба продолжается: оргкомитет женской забастовки уже заявил, что в следующем году снова проведет масштабную акцию протеста, подобную «фиолетовому цунами» в 2019-м.

 

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